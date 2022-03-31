دبي، الإمارات العربية المتحدة : احتفل فريق جنوب إفريقيا بنجاحه في استضافة اليوم الوطني الأخير في معرض إكسبو 2020 دبي، حيث أتاح الحدث لفريق جنوب إفريقيا فرصة أخيرة لعرض ما تتمتع به الدولة الأفريقية للعالم.

وشهد معرض إكسبو 2020، الذي بدأ في أكتوبر 2021، مشاركة ما يقرب من 200 دولة لعرض ما وصلت إليه من تقدم بالإضافة إلى لمحات من التاريخ والثقافة، بينما يتم استكشاف فرص التواصل، وجذب الاستثمارات، وتوطيد العلاقات والشراكات المستقبلية. وشاركت وزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، جنبًا إلى جنب مع شركة مالتي تشويس كشريك للبث الرسمي، في تقديم وعرض التنوع الاقتصادي الذي تتمتع به دولة جنوب إفريقيا.

واختتمت المشاركة التي استمرت ستة أشهر بحفل وطني برعاية فخامة الرئيس سيريل رامافوزا، تلته حلقة نقاش رفيعة المستوى حول نجاحات مشاركة فريق جنوب أفريقيا - وأبرزها برنامج تحفيز مالتي تشويس لدعم مشروعات ريادة الأعمال في البلاد.

وبالشراكة بين وزارة التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب إفريقيا، وبرنامج تسريع الأثر الاجتماعي التابع لمؤسسة (C3) بدولة الإمارات، وشركة «جاليلو إفريقيا»، حدد برنامج تحفيز مالتي تشويس في البداية 20 شركة ناشئة واعدة في جنوب إفريقيا للمشاركة في حاضنة أعمال. ثم اختيار ست شركات للمرحلة النهائية للمشاركة في معسكر تدريبي افتراضي مكثف وعرض تقديمي أمام المستثمرين في الإمارات العربية المتحدة.

وقال امتياز باتيل، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة مالتي تشويس: "من خلال مشاركة فريق جنوب أفريقيا في إكسبو2020، قمنا ببناء علاقات وشراكات وشبكات دائمة عبر تقديم جنوب إفريقيا إلى العالم. ويمكن رؤية هذا النجاح الكبير من خلال برنامج التحفيز الخاص بنا، حيث تمكن المتسابقون النهائيون من تأمين استثمارات تزيد عن 10 ملايين دولار أمريكي من دولة الإمارات العربية المتحدة".

وفي حديثه خلال المائدة المستديرة لبرنامج تحفيز مالتي تشويس، خاطب الرئيس سيريل رامافوزا رواد الأعمال قائلاً: "أنتم حقًا رواد أعمال، وترفعون رايتنا عالياً هنا في معرض إكسبو 2020 دبي. الأمر الأكثر فائدة في هذا البرنامج هو أنك تُظهر للعالم أن جنوب افريقيا تتمتع بثقافة ريادة أعمال نابضة بالحياة، فضلاً عن أنظمة إيكولوجية متقدمة وداعمة للابتكار ".

وأضاف الرئيس: "الابتكار في العلوم والتكنولوجيا هو مفتاح التصنيع في بلدنا، لا سيما في فترة التعافي بعد كوفيد-19".

وشارك فريق جنوب إفريقيا في المعرض تحت شعار: "فكر في جنوب إفريقيا، فكر في الفرص."

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