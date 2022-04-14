المعرض شكّلَ فرصةً لإنجي، السفير الرسمي للجناح الفرنسي في إكسبو 2020، لإستعراض أهمية انتهاج لإجراءات خفض انبعاثات الغازات الدفينة حيالَ التغيّر المناخي ودعم المجموعة لرؤية الشرق الأوسط في الوصول إلى صفر انبعاثات الكربون.

دبي، الإمارات العربية المتحدة – اختتَمَت إنجي، الشركة الرائدة عالمياً في توفير حلول الخدمات والطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، مشاركتها في معرض دبي إكسبو 2020، الإكسبو العالمي الأول الذي يقام في العالم العربي.

على مدار ستة أشهر وتماشيا مع قيمها البيئية، شاركت إنجي في تنفيذ العديد من حلول تحسين الطاقة وهي الآن المسؤولة عن تفكيك المبنى المؤقت للجناح الفرنسي في المعرض بشكل مستدام. كما استعرضت إنجي رؤيتها ورسالتها حول دور المجموعة في توفير حلول تقنينية للطاقة وتنفيذ خدمات منخفضة الانبعاث الكربوني وذلك من خلال تنظيم عدد من الفعاليات والمعارض الفنية.

تعليقًا على الحَدَث الختامي، صرّحت فلورنس فونتاني، مدير المشاريع والتنسيق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إنجي بِالقَول: "نفخر بمشاركتنا في إكسبو دبي 2020 كالشريك الرسمي للجناح الفرنسي. وكان المعرض الذي شكل محطة جديدة في مسيرة الدولة نحو النمو المستدام، منصة مهمة لإبراز دور الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في تحقيق صفر إنبعاثات بحلول عام 2050.”

وأضافت: " تَعكِسُ شراكَتُنا مع الجناح الفرنسي في دبي إكسبو 2020 دَعمَنا لرؤية دولة الإمارات. لقد شكّل المعرَض منصّةً لِمشاركة رؤيَتنا في مجال التنمية المُستدامة وكذلك عرض استراتيجيتنا الداعمة للمنطقة في مواجهَتِها لِلتغيرات المناخية. وَكذلك فإنّ المعرض يشكّل تتويجاً لِمرور أكثر من 30 عاماً على تواجدِنا في دولة الإمارات".

خلالَ المعرَض، استضافت إنجي 54 فعالية ومؤتمر ركز على مناقشة قضايا التغير المناخي المتبنّاة من قِبَل الشركة وَالهادِفة إلى الوصول لِصافي انبعاث كربوني الى الصفر. وَأبرزها تحلية المياه النظيفة، المدن المستدامة، خفض انبعاثات الغازات الدفينة، الاقتصاد الأزرق، التمويل المستدام بالإضافة الى دور مبادرة زراعة أشجار القرم في الحفاظ على التنوع البيولوجي في البلاد. علاوةً على ذلك، استضافت الشركة في الجناح الفرنسي معرض فني شمل عروض فنية توعوية بشأن التغير المناخي.

بفضل إنجي، استمتع الزوار بتجربة مشاهدة مذهلة وغامرة من خلال استعراض حلول الطاقة والتنقل المستدام التي تم تطبيقها في إيل دو فرانس حيث امتزج العرض بصور حقيقية وثلاثية الأبعاد معروضة على شاشة بطول 18 مترًا وارتفاع 4 أمتار للحصول على تجربة تفوق الخيال، وتخلل العرض مشاهد للدراجات والسيارات التي تعمل بالهيدروجين وحافلات الميثان الحيوي ومحطات الشحن الكهربائية والمزارع الشمسية وحلول الإضاءة الحضرية الذكية.

علاوةً على ذلك، وَبالشراكة مع شركة تبريد، قدمت إنجي خلال المعرَض عرضاً متكامِلاً من 180 درجة وَمُكَثَّفاً في الجناح الفرنسي تمحوَرَ حولَ المستقبل لِلمدن، وَتضمّن جولة استكشافية للزوار حولَ أبرز حلول التبريد المعتمدَة داخلَ منشأة تبريد المناطق وسط إمارة دبي.

كما تضمن الجناح الفرنس معرضًا لتقديم رؤية متجذرة في عصر التنوير مع تقديم ابتكارات فرنسية فريدة وجريئة تم إنشاؤها بدعم من إنجي.

على هامش المعرض، وقّعت إنجي عقدَ شراكة مع مصدر وفرتيجلوب في مشاركة تطوير منشأة هيدروجين خضراء، من المقرر أن يتم تشغيلها بحلول عام 2025 بسعة تصل إلى 200 ميغاوات لتزويد مصانع إنتاج الأمونيا التابعة لشركة فرتيجلوب في الإمارات العربية المتحدة.

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لمحة عن إنجي في الشرق الأوسط:

يعود حضور إنجي في منطقة الشرق الأوسط إلى حوالى ثلاثة عقود مضت، وتعتبر شركة رائدة عالميًا وإقليميًا في توفير خدمات الطاقة وتحلية مياه البحر، وتصل قدرتها الإجمالية على توليد الطاقة إلى 30 جيغاواط، وتنتج نحو 5.5 مليون متر مكعب يومياً من المياه، وتزود أكثر من 40 مليون شخص يوميًا بالطاقة و10 ملايين شخص بمياه الشرب المحلاة. وتعتبر شركة إنجي أيضًا رائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجال تبريد المناطق، حيث تمتلك 40% من أسهم شركة "تبريد"، وتوفر حاليًا أكثر من 1.4 مليون طن من التبريد عبر 86 مصنعًا في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي أيضًا مزرد رائد لحلول الطاقة في منطقة الخليج.

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