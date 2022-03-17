البحرين - استضافت انفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، مؤتمراً بعنوان "الهند: عالم من الفرص"، يوم 17 مارس في قاعتها في إكسبو 2020 دبي.

ويذكر ان انفستكورب المؤسسة الاستثمارية العالمية الوحيدة التي كان لها حضور في إكسبو 2020، خلال فترة الأشهر الستة الماضية. حيث استضافت سلسلة من الأحداث واللقاءات وجلسات القيادة الفكرية والمحادثات العالمية التي جمعت بين قادة الاستثمار في الأسواق الرئيسية.

ضم المؤتمر نخبة من الخبراء، الرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين، لمناقشة واقع فرص الاستثمار في الهند ، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والبنية التحتية الاجتماعية.

وألقى محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في انفستكورب كلمة افتتاحية، وقال: "تعتبر الهند محركًا مهمًا لنمو انفستكورب. ويشمل حضورنا الحالي في الهند 13 استثمارًا في شركات خاصة، تبلغ إيراداتها الإجمالية تبلغ 700 مليون دولار ويعمل لديها أكثر من 40 ألف موظف. وفي المجال العقاري، ساعدنا في تطوير أكثر من 20 مليون قدم مربع من المساكن ذات الأسعار المعقولة ولدينا استثمار استراتيجي في واحدة من أكبر منصات التخزين في الهند".

من جهته، قال هارش شيثيا، رئيس فريق انفستكورب في الهند: " يعكس موضوع مؤتمرنا عن الهند في 2022 "الهند: عالم من الفرص" التطلعات العالمية المتزايدة للاستثمار في الهند، التي تتمتع ببيئة أعمال جذابة. وأسعدتنا مشاركة 10 من رواد الأعمال المؤسسين الهنود في المؤتمر الذي استضفناه في معرض إكسبو 2020 دبي. وباعتبارها شركة الاستثمارات البديلة العالمية الوحيدة في السوق المتوسطة التي تتمتع بحضور قوي في الهند، فإن انفستكورب تملك وضعاً فريداً يمكّنها من تلبية تطلعات رواد الأعمال الهنود على نطاق عالمي".

ضمّت قائمة المتحدّثين في المؤتمر كلاً من: مارك موبيوس مستشار المجلس الاستشاري لانفستكورب في الهند والمستثمر المعروف في الأسواق الناشئة، ومؤسسو شركات تتبع لمحفظة انفستكورب، بالإضافة إلى آخرين منهم ساثيانارايانا فيمولا، الرئيس التنفيذي لشركة "في-إنشور فارما تكنولوجيز" V-Ensure Pharma Technologies؛ فيكرام فوبالا، الشريك المؤسس لشركة "نيفروبلاس" Nephroplus ؛ أميتافا ساها، الشريك المؤسس لـ"إكسبرسبيز" XpressBees؛ شان كادافيل، الشريك المؤسس لـ"فرشتوهوم" FreshToHome؛ أشويني أسوكان، الشريك المؤسس لـ"ماد يتريت دن" Mad Street Den ؛ سوشيت باتشالي، الرئيس التنفيذي لشركة "يونيلوغ" Unilog؛ أتول تيمورنيكار، المؤسس المشارك لـ"المدرسة الهندية العالمية"، وأمروتيش ريدي، مؤسس "إن دي آر ويرهاوزينغ" NDR Warehousing.

تنشط انفستكورب في الهند في شركات السوق المتوسطة، وتستثمر في قطاعات التكنولوجيا الاستهلاكية والرعاية الصحية والخدمات المالية وتجارة التجزئة وخدمات المعلوماتية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا. ويستثمر فريق إنفستكورب العقاري في الهند في مشاريع عقارية محلية تقع في مدن رئيسية.

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نبــذة عن انفستكورب

انفستكورب هي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة، حصص في الشراكات العامة، والبنى التحتية و إدارة الاستثمار لتلبية الاحتياجات الاستثمارية الخاصة بشركات التأمين. ومنذ تأسيسها عام 1982، ركزت الشركة على تحقيق عوائد جذابة لعملائها مع خلق قيمة طويلة الأجل في الشركات المستثمَر فيها والمساهمين لديها، كونها مستثمراً حكيماً ومسؤولاً.

تستثمر انفستكورب جزءاً كبيراً من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعملائها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح جميع الجهات المعنية، بمن في ذلك المجتمعات التي نعمل فيها، وذلك بهدف خلق القيمة المستدامة. ونحن نفخر بالشراكة مع عملائنا لتقديم حلول متوافقة مع احتياجاتهم، عبر القيام بعمليات استثمار منضبطة، وتوظيف المواهب ذات المستوى العالمي والجمع بين موارد مؤسسة عالمية ونهج مبتكر وريادي. في يناير 2022، أطلقت انفستكورب "تقرير العمل المسؤول" لعام 2021 الذي يتضمن أبرز ملامح الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاصة بانفستكورب والمبادرات التي نفذتها الشركة لتحقيق أهدافها: https://www.investcorp.com/esg/

تملك انفستكورب حالياً 13 مكتبًا، وتحديداً في الولايات المتحدة وأنحاء أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين وسنغافورة. وحتى تاريخ 30 ديسمبر 2021، بلغ إجمالي الأصول المُدارة لدى مجموعة انفستكورب 40.4 مليار دولار أميركي، بما في ذلك أصول مُدارة من قبل مديرين مستقلين. ويعمل في الشركة حوالي 460 موظفاً من 46 جنسية في مكاتبها.

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