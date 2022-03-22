دبي- استقبل جناح النمسا في إكسبو 2020 دبي مليون زائر منذ افتتاحه في الأول من أكتوبر 2021 وحتى نهاية الأسبوع الثالث من الشهر الأخير في إكسبو. كان الزائر المليون أحد أفراد عائلة إماراتية كانت تقوم برحلة استكشافية في أرجاء إكسبو حيث تم الاحتفال بهم في الجناح وتسليمهم هدية تذكارية بعد القيام بجولة داخله للتعرّف على أقسامه وتجاربه المختلفة.

وقال مدير جناح النمسا في إكسبو 2020 دبي، فيليب شراميل، "نحن فخورون بهذا الإنجاز الذي حققه جناحنا، إن وصول عدد زوارنا لأكثر من مليون إنما يعكس المشاركة الناجحة للنمسا في إكسبو 2020 دبي، وأيضاً يبرهن على التنظيم الناجح لهذا الحدث العالمي الذي يُعتبر إنجازاً لدولة الإمارات العربية المتحدة التي أثبتت قدرتها على تحدي الصعاب بل وتحويلها إلى فرص للإبهار". ويضيف فيليب: "اشتهر جناحنا بين زوار إكسبو 2020 دبي بتجاربه الغنية المصصمة لإيقاظ الحواس، وكذلك باختراعاته الكثيرة التي كانت محط جذب للكثيرين. كان هدفنا من تقديم هذه التجارب والاختراعات أن نساعد الزائر في اختبار النمسا وليس فقط التعرّف عليها. نأمل أن نكون قد نجحنا بإيصال رسالتنا وأن يكون الزوار على علم بما ينتظرهم في النمسا عند زيارتها".

يقع جناح النمسا في منطقة الفرص، وقد اشتهر بتصميمه الفريد المستوحى من أبراج الرياح العربية ما يجعله واضحاً للعيان من مسافة بعيدة. يشارك الجناح في إكسبو 2020 دبي تحت شعار "النمسا توقظ الحواس" حيث يقدم تجارب متعددة مصممة لتحاكي حواس الزوار، فهنالك مثلاً قسم السمع الذي تصدح فيه موسيقى تتناغم من حركة الزائر داخله، وقسم حاسة النظر، الذي تتوسطه طاولة مستديرة تضم رمالاً وطابة فولاذية ذاتية الحركة تقوم برسم لوحات مبهرة. وأيضاً هنالك قسم حاسة الشم ذي الأرضية المصنوعة من خشب الصنوبر الصخري الذي تشتهر به جبال الألب النمساوية والذي يطلق عبيراً يجعل الزوار يختبرون شعور الجلوس في غابة صنوبر.

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