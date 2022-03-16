الفنانين المشهورين عالمياً ماري ماي، ونيون دريمز، وفرقة السيرك Artcirq من نونافوت يتصدرون قائمة المشاركين في عروض اليوم الوطني لجناح كندا

يحتفل جناح كندا بيومه الوطني في معرض إكسبو 2020 دبي، يوم السبت الموافق 19 مارس، مع أجندة مميزة من الفعاليات الثقافية والتجارية التي تبرز مدى عمق الروابط الاقتصادية والعائلية والثقافية بين كندا والإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، والتي اكتسبت زخماً قوياً من خلال مشاركتها في إكسبو 2020 دبي.

ويترأس الحاكم العام لكندا، صاحبة المعالي ماري سيمون، الوفد الكندي بمناسبة اليوم الوطني لجناح كندا، وسوف تشارك في سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى حيث ستعمل على تعزيز القيادة الكندية والابتكار والفرص في جميع قطاعات المجتمع مع إبراز أهمية التعاون عبر البلدان والثقافات.

وتنضم إليها وزيرة التجارة الدولية وترويج الصادرات والأعمال الصغيرة والتنمية الاقتصادية، معالي ماري إنج، والتي ستسلط الضوء على الدور الذي لعبه إكسبو 2020 دبي في فتح الأبواب لمزيد من فرص التجارة الثنائية والاستثمار بين البلدين.

وتقدم كندا عروضاً ثقافية مميزة لا ينبغي تفويتها، مع أسبوع من الموسيقى والفنون والأفلام والعروض المباشرة، حيث تبلغ ذروتها في حفل اليوم الوطني للجناح بمشاركة نجمة البوب الكيبيكي ماري ماي. وتُعرف بحيويتها النابضة التي تعززها الإيقاعات المثيرة، وقد اكتسبت شعبية واسعة، وأذهلت الجماهير في كندا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأميركية. وتشتمل موسيقاها على عناصر من موسيقى الروك والبوب ​​والإلكترو الممزوجة بطريقة ديناميكية ورائعة. وعلى مدار ما يقرب من 20 عاماً من حياتها المهنية، تعاونت مع مواهب معروفة مثل جوني هاليدي، وكانت سفيرة لعلامة تجارية، وبدأت مسيرة مهنية ناجحة في السينما والتلفزيون، وأصبحت واحدة من أنجح نجمات البوب ​​الفرنكوفونيين في كندا.

وسيقدم ثنائي فرقة البوب ​​الكندية نيون دريمز، المغني فرانك كاديلاك، وعازف الدرامز أدريان موريس، إبداعاتهما الفريدة من موسيقى البوب، ​​والروك، و EDM، والهيب هوب، والريغي، والفولكلور. وقد فاز الثنائي بالعديد من الجوائز الكندية، بما في ذلك جائزة Breakthrough Group للعام في حفل توزيع جوائز Juno للعام 2020، وأفضل مجموعة جديدة أو فنان منفرد عن فئات "رقص / حضري/ إيقاعي" في حفل توزيع جوائز الموسيقى الإذاعية الكندية للعام 2017.

وستذهلك بلا شك عروض فرقة السيرك المشهورة عالميا Artcirq وحركاتها البهلوانية الحيوية. فما بدأ كوسيلة لتزويد الشباب بمتنفس فني، أصبح ظاهرة فنية مرغوبة جداً. ويمزج أسلوب أداء Artcirq الفريد من نوعه بين تقنيات السيرك الحديثة، وثقافة الإنويت، والإنتاج متعدد الوسائط، مما يمنح أعضاء الفرقة المساحة والمهارات والفرص للتعبير عن أنفسهم والاحتفال بتراثهم.

وسيقدم الجناح الكندي أيضاً معرض الصور الفوتوغرافية الخارجي "استعد لدورك". ويأتي اسم "استعد لدورك" من كرسي المخرج الذي تم وضعه بشكل إبداعي في كل لقطة كتذكير بأن خيار الاعتناء ببعضنا البعض، وبكوكبنا، وبأنفسنا لنكون في أفضل أحوالنا هو خيارنا نحن. وتماشياً مع الموضوع الرئيسي لمشاركة كندا في "إكسبو" وهو "نفكر في المستقبل"، ستتم دعوة زوار جناح كندا للجلوس على كرسي المخرج الأحمر والاستعداد للقيام بدورهم، والتفكير في الروابط الجميلة التي أنشئت خلال إكسبو 2020 دبي.

كما سيشارك جناح كندا في سلسلة من الفعاليات والأنشطة الممتعة للاحتفال باليوم الدولي للفرنكوفونية في 20 مارس - وهو اليوم الذي يحتفل فيه 220 مليون شخص فرنكوفوني عبر خمس قارات مختلفة باللغة الفرنسية، وتنوعها ومدى حبهم لها.

وفي ختام اليوم الوطني لجناح كندا، سيتم تقديم العرض الإقليمي الأول لفيلم Peace by Chocolate، وهو فيلم درامي كندي، من إخراج جوناثان كايزر، مستوحى من القصة الحقيقية لعائلة الحداد. فقد انتقلت العائلة من سوريا إلى كندا كلاجئين، فارّين من الحرب الأهلية السورية، واستقروا في أنتيغونيش، في نوفا سكوشا، وأسسوا متجر للشوكولاتة باسم "سلام عبر الشوكولاتة".

برنامج اليوم الوطني لجناح كندا:

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14 مارس معرض "استعد لدورك" للصور الفوتوغرافية طوال اليوم جناح كندا 16 مارس عروض وفيلم فرقة Artcirq للسيرك عرض فرقة نيون دريمز 13:00 20:00 جناح الشباب جناح أنغولا 17 مارس عروض فرقة Artcirq للسيرك عرض فرقة نيون دريمز 10:00 و 11:00 21:30 مسرح الشمس جناح كندا جناح أستراليا 18 مارس عرض فرقة نيون دريمز عروض فرقة Artcirq للسيرك 14:00 15:00 جناح كندا 19 مارس ماري ماي و Artcirq – الحفل الرسمي الحفل الرئيسي لليوم الوطني لجناح كندا مع نيون دريمز، و Artcirq، وماري ماي 17:00 18:00 ساحة الوصل حديقة المهرجانات 20 مارس اليوم الوطني للفرنكوفونية عرض ماري ماي 20:50 مسرح اليوبيل 21 مارس عرض فيلم Peace by Chocolate 19:00 حديقة المهرجانات

#بياناتحكومية

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مشاركة كندا في إكسبو 2020 دبي

يشكّل الموضوع الرئيسي لجناح كندا في معرض إكسبو 2020، وهو "نفكر في المستقبل"، منصة لتعزيز فرص التجارة، والاستثمار، والتعليم، والسياحة، والهجرة، من جميع أنحاء المقاطعات والأقاليم والمدن الكندية، ومن مختلف شرائح المجتمع. وتسلط مشاركة كندا الضوء على المكانة الرائدة للبلاد في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي (AI) والروبوتات، والتعليم، والرقمنة، والتطبيب عن بُعد، والتكنولوجيا النظيفة، والزراعة، والعلوم الصحية، والفضاء، وغيرها. وتُستلهم ملامح مشاركة كندا في إكسبو 2020 دبي من قيمنا الأساسية المتمثلة في التنوع والشمولية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين كأساس لبناء دولة مزدهرة وشاملة، تتحلّى بالقدرة والعزيمة والإصرار لتقديم حلول للتحديات العالمية.

الشؤون العالمية كندا

نحن نحدد ونشكل ونطور مصالح كندا وقيمها في بيئة عالمية متداخلة. ونعمل في هذا الإطار على إدارة العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز التجارة الدولية، وتقديم الدعم القنصلي. كما أننا نقود الجهود الدولية للمساعدات الإنمائية والإنسانية والسلام والأمن، فضلاً عن المساهمة في الأمن القومي وتطوير القانون الدولي.

نبذة عن المركز الوطني للفنون في كندا

المركز الوطني للفنون هو موطن الفنون المسرحية ثنائي اللغة (الإنكليزية والفرنسية) ومتعدد التخصصات في كندا. ويقدم المركز الوطني للفنون برامج الأداء الفنية، فضلاً عن ابتكارها وإنتاجها والمشاركة في إنتاجها ضمن مسارات مختلفة، منها أوركسترا المركز الوطني للفنون، وعروض الرقص، والمسرح الإنكليزي بالتعاون مع Black Theatre Workshop، والمسرح الفرنسي، ومسرح السكان الأصليين، والموسيقى الشعبية والمنوعات – كما يحرص على رعاية وتنمية الجيل التالي من الجمهور والفنانين من جميع أنحاء كندا. يقع المركز الوطني للفنون في إقليم العاصمة الوطنية على أراضي ألغونكوين أنيشينابي غير المعزولة.

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