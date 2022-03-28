المبادرة التي استمرت لستة أشهر تختتم فعالياتها مع عرض تصاميم الفنان السادس والأخير على خوذ سائقي توصيل الطعام في "مطبخ طلبات" خلال الشهر الأخير من إكسبو 2020 دبي

الفعالية التي تُقام تحت شعار #تذوق_الفن تحتفي بمفهوم الابتكار ومشهد فنون الطهي في دبي

اختيار الخوذ يعبر عن التقدير الكبير لجهود سائقي توصيل الطلبات في الإمارات ومختلف أنحاء العالم، أما التصاميم المبتكرة، فتعبّر عن اهتمام الإمارات بمواكبة التكنولوجيا والمستقبل

الفعالية تندرج ضمن إطار الشراكة الوطيدة بين دبي للثقافة و"طلبات"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، الداعم الثقافي الرسمي لإكسبو 2020 دبي، عن اختتام فعاليات مبادرة #تذوق_الفن بالتعاون مع شركة "طلبات"، المزود الرسمي لطلبات توصيل الطعام في إكسبو 2020 دبي، والتي قدم من خلالها ستة فنانين إماراتيين ومقيمين في الإمارات رؤاهم من خلال تصاميمهم الفنية على خوذات في إكسبو 2020 دبي.

وقد وفّرت مبادرة #تذوق_الفن للفنانين الستة المشاركين فرصة ترجمة رؤاهم الفريدة المستوحاة من فنون الطهي وعالم الابتكار والتكنولوجيا إلى أعمال فنية أبدعوها على خوذ سائقي توصيل الطعام في شركة "طلبات"؛ حيث تم عرض تلك الأعمال في "مطبخ طلبات" في منطقة الاستدامة بمعرض إكسبو 2020 دبي. وقد هدفت هذه المبادرة أيضاً إلى الترويج للمشهد الثقافي في الإمارات من خلال توفير منصة رائدة لاستعراض المواهب الإبداعية الشابة في إكسبو 2020 دبي.

واستضافت الفعالية معرضاً لفنانٍ واحد شهرياً في "مطبخ طلبات"، حيث اختيرت الخوذ بشكلٍ خاص للتعبير عن التقدير الكبير لموظفي توصيل الطلبات في الإمارات ومختلف أنحاء العالم. وأتاحت المبادرة الرامية إلى تسليط الضوء على المشهد الفني المحلي وتمكين المواهب الشابة، فرصةً مميزة للفنانين لاستعراض رؤية دولة الإمارات وتوجهها نحو الابتكار والتطور التقني بطريقة إبداعية. كما سعت المبادرة، التي أقيمت بالتعاون بين دبي للثقافة وطلبات"، إلى تعزيز مشهد فنون الطهو في إكسبو 2020 دبي وتوفير منصة لتسليط الضوء على الارتباط الوثيق بين الفن والطعام والتكنولوجيا.

وضمت قائمة الفنانين المشاركين: إيفجينيا سيلفينا وإيلا أورينتشيلو وخولة سلمان ومحمود العبادي وضياء علّام وغاري يونغ. وتضمنت الأعمال الفنية على الخوذ مجموعة متنوعة من التصاميم التي تحتفي بدولة الإمارات، بما فيها رسومات لأشخاص، وتصاميم الخط العربي، ولوحات بأسلوب الفن الكلاسيكي، بالإضافة إلى رسومات تعبّر عن فنون الطهو ودور التكنولوجيا في تحقيق التحوُّل في قطاع توصيل الطعام.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت شيماء راشد السويدي، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في دبي للثقافة: "يعتبر الفن والمشهد الثقافي بشكلٍ عام من أهم الوسائط التي تعكس أفكار المجتمعات، وقد أتاح لنا تعاوننا مع طلبات والفنانين الستة المشاركين فرصة مميزة لتعزيز قيم العمل المشترك وتكريم سائقي توصيل الطلبات في الوقت نفسه. كما تمكّنا عبر هذه المبادرة من تسليط الضوء على مشهد الطهو في دبي بطريقة مبتكرة من خلال مزجه بالفن والثقافة، لإبداع لوحات فنية مميزة تعبر عن تجارب واقعية. ونتطلع إلى مواصلة دعم وتمكين المواهب في مختلف أنحاء الإمارات وتوفير منصة لاستعراض إبداعاتهم أمام العالم".

وتعليقاً على نجاح مبادرة #تذوق_الفن، قالت سونيا ليخال، رئيسة التسويق التنفيذي في 'طلبات': "نفتخر بالمساهمة في دعم المشهد الفني والثقافي في إكسبو 2020 دبي منذ انطلاقه عن طريق منح المواهب المحلية فرصة إضفاء لمساتهم الفنية الفريدة على خوذات سائقي التوصيل التابعين لمطبخ طلبات بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي. واستمد العديد من الفنانين إلهامهم في معظم رسوماتهم من مواضيع مختلفة تتنوع بين الرؤى التقنية المستقبلية والابتكار في خدمات توصيل الطعام والاحتفالات الثقافية في الإمارات. ويسرنا أن نشهد هذا الإقبال الواسع من الزوار لمشاهدة هذه المجموعة الفنية في مطبخ طلبات المؤلّف من طابقين".

وقد انطلقت المبادرة مع افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي في أكتوبر من العام المنصرم، واستمر عرض تصاميم الخوذ في مطبخ طلبات حتى نهاية هذا المعرض العالمي الرائد في 31 مارس من العام الجاري.

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