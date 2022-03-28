دبي, الامارات العربية المتحدة: مع قرب إسدال الستار على إكسبو 2020 دبي بحلول نهاية شهر مارس الجاري، تشهد جمهورية غينيا الواقعة في غرب أفريقيا توافد أعداد كبيرة من الزوار لإلقاء نظرة على على قناع "نيمبا" والجلوس على كرسي "عرش الازدهار" في جناح غينيا بمنطقة الاستدامة في إكسبو 2020.

وتم وضع التمثال الأصلي لقناع "نيمبا"، الذي يرمز للخصوبة، إلى جانب كرسي "عرش الازدهار"، عند مدخل الجناح الغيني، للترحيب بالزوار حتى قبل دخولهم الجناح.

ويتيح الجناح الغيني في "إكسبو 2020 دبي" لزواره التعرّف عن قرب إلى الأساطير التي يجرى تداولها منذ مئات السنين في غرب أفريقيا، من خلاله عرضه قناع "نيمبا" في جناحه في الحدث الدولي. حيث يعتبر درع الحماية المترف هذا واحداً من المواضيع الأكثر جاذبية في الأساطير الأفريقية، ويتميز بفرادته في الفن الأفريقي، وهو يعود لطائفة "باغا" التي تعيش في غينيا السفلى في أقصى غرب القارة الأفريقية. وكان يتم استخدام القناع خلال احتفالات الرقص المرتبطة بموسم حصاد الأرز، لزيادة خصوبة حقول الأرز وجلب الحظ الجيد في موسم الحصاد. حيث يقوم الراقص بحمله على أكتافه، والإمساك بأرجل الدرع الأمامية، فيما يكون جسم الراقص بأكمله مُغطى بزي مصنوع من الألياف النباتية.

وتعقيباً على توافد الزوار على الجناح، قالت "فاتوماتا كوندي"، نائب المفوض العام لدى الجناح الغيني في إكسبو 2020 دبي: "آمن الغينيون والعديد من المجتمعات الأخرى في غرب أفريقيا على مدى قرون بأن قناع نيمبا يجلب لهم الحظ الجيد والازدهار. ولهذا السبب، يعتبر نيمبا رمزاً وطنياً عزيزاً على قلوبنا".

وأضافت: "يرمز قناع "نيمبا" لآلهة الوفرة والحظ الجيد والخصوبة. ومن وجهة نظر جمالية، يتمتع قناع "نيمبا" بجاذبية استثنائية بفضل التكوين النحتي الديناميكي والتخيّلي، إلى جانب رمزيته السيريالية والتعبيرية. و"نيمبا" هو كائن غامض ينتمي للحضارات الغينية، فيما يرمز صدره الكبير ومنقاره للقوة والفحولة والخصوبة".

وتجسد التشطيبات على وجه القناع والصدر الهوية القبلية، فيما تشير تصفيفة الشعر المصممة بدقة إلى أن المعنى الحقيقي لهذه القطعة المعقدة لها دلالات تاريخية واجتماعية تعكس تراث قبيلة "باغا".

ويتم وضع التمثال الأصلي لقناع "نيمبا" إلى جانب كرسي "عرش الازدهار" في الجناح الغيني حتى نهاية معرض "إكسبو 2020 دبي". حيث يمكن لزوار الجناح الجلوس على كرسي "عرش الازدهار" بجانب قناع نيمبا والتقاط الصور التذكارية لزيارتهم واحداً من أهم الأحداث العالمية التاريخية المقامة على أرض الدولة.

نساء عقيمات يحملن بشكل مفاجئ، ومزارعين على وشك السقوط يجنون أفضل حصادهم من الأرز، وتجار عاديون يصبحون أثرياء بشكل مفاجئ، كلها أساطير مرتبطة بالقناع يجري تداولها منذ مئات السنين في غرب أفريقيا.

#بياناتحكومية

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نبذة عن جناح غينيا في "إكسبو 2020 دبي":"

وتشارك غينيا في معارض إكسبو الدولية بشكل متواصل، حيث شاركت سابقاً في معارض إكسبو التي عُقدت في كل من هانوفر وبكين وأستانا وميلانو، وغيرها من المعارض الأخرى، وذلك كجزء من المشاركة الإفريقية. ولكن في معرض «إكسبو 2020 دبي»، تحظى غينيا للمرة الأولى بجناحها الخاص، الأمر الذي يساعدها في تعزيز قدراتها على التواصل مع العالم وتقديم عروضها القيمة بطريقة مركزة. وانسجاماً مع صورة غينيا بوصفها «برج المياه في غرب إفريقيا»، يتضمن الجناح في «إكسبو 2020» موضوعاً مخصصاً حول التنمية المستدامة والتجديد الحضري المرتكز على المياه. وسيحمل الجناح شعار "اكتشف مصدر غرب إفريقيا".

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