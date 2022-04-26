دبي، الإمارات العربية المتحدة 26 أبريل 2022: أعلنت Google اليوم إطلاق معرض افتراضي لـ إكسبو 2020 دبي عبر تطبيق Google للفنون والثقافة، الذي يتيح الفرصة للجمهور للوصول إلى أكثر من 2,000 مؤسسة ثقافية من جميع أنحاء العالم عبر تطبيقه وموقعه على شبكة الإنترنت.

ويقدم معرض إكسبو 2020 دبي الافتراضي للجمهور حول العالم الفرصة لمواصلة عيش أجواء الحدث والاستمتاع بتجاربه أينما كانوا، إذ يعرض المشروع "برنامج الفنون العامة" الرائع في موقع إكسبو، بما في ذلك أعمال الفنانين الشهيرين: أولافور إلياسون، ووينكا شونيبار، الحائز على وسام الإمبراطورية البريطانية CBE.

ومن خلال هذه المجموعة الافتراضية على منصة "Google للفنون والثقافة"، سيتمكن الزوار من التعرف عن كثب على المفاهيم المعمارية وراء أجنحة إكسبو الرئيسة، جناح الاستدامة «تيرا»، وجناح التنقل «ألف»، وجناح الفرص «عالم الفرص»، وقبة ساحة الوصل، التي استضافت عروضاً باهرة مثل العرض بنطاق 360 درجة، وعرض المواهب الدولية مثل فرقة «كولدبلاي» الفنية الشهيرة. كما يتيح المشروع لمستخدميه تكبير الواجهات المذهلة لأجنحة الدول البالغة 192 دولة، بما في ذلك أجنحة المملكة المتحدة، وإيطاليا، والهند، والنمسا.

وقال أنطوني نقاش المدير العام التنفيذي في Google في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إكسبو هو حدث يود الكثير منا إحيائه وتذكر لحظاته المميزة، ويسعدنا أن نقدم مقراً رقمياً لإكسبو 2020 دبي، حتى تتاح للجميع، ومن أي مكان في العالم، فرصة الاستمرار في عيش أجواء هذا الحدث الذي لا يغيب عن الذاكرة".

كما علق ريحان أسد، الرئيس التنفيذي لبرامج الفعاليات في إكسبو 2020 "نحن سعداء بالعمل مع Google للفنون والثقافة، لمساعدة العالم على الاستمرار في عيش أجواء هذا الحدث الكبير، وتقديم فرصة للناس لإلقاء نظرة خلف كواليس أبرز المفاهيم وأوجه التطور في إكسبو 2020 دبي".

يعد إكسبو 2020 دبي أحدث مشروع من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على Google للفنون والثقافة، وسبق لـ Google أن تعاون مع عدد من المؤسسات في دولة الإمارات مثل "هيئة دبي للثقافة والفنون"، و"الأرشيف الوطني"، و"مؤسسة بارجيل للفنون"، وذلك لمساعدة الناس في جميع أنحاء العالم على استكشاف دولة الإمارات والتراث الثقافي الغني للمنطقة ومشهدها الفني النابض بالحياة.

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