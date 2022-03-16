دبي: يدعو إكسبو 2020 دبي العالم للانضمام إلى "مسيرة من أجل الإنسان وكوكب الأرض"، التي سينظمها في وقت لاحق من هذا الشهر، احتفاء بالمساهمة الجماعية للجهات المعنية من كافة أنحاء العالم في هذه النسخة من إكسبو الدولي على مدار ستة أشهر، لصنع مستقبل أكثر نظافة، وأمانا، وصحة للجميع.

ستبدأ المسيرة الممتدة لمسافة 3 كيلومترات والتي ستجوب أرجاء موقع إكسبو، في تمام الساعة 07:30 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء 29 مارس، انطلاقا من ساحة إكسبو الرياضية، وتأتي بمثابة التتويج لأنشطة برنامج الإنسان وكوكب الأرض في إكسبو 2020 دبي، الذي تمكن من جمع مجموعة متنوعة من وجهات النظر الفريدة بشأن أهم الفرص وأكبر التحديات وأكثر ها إلحاحا التي يواجهها العالم في وقتنا الحالي.

حيث اجتمع الجميع بشكل يومي، بدءا من الحكومات ومرورا بالقطاع الخاصوصولا للمؤسسات الأكاديمية وصنّاع التغيير، لزيادة الزخم والمسؤولية الجماعية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة على جميع مستويات الجهات المعنية في كل الدول.

للمشاركة، يمكنكم التسجيل مجانا عبر الضغط هنا، للانضمام إلى إكسبو 2020 دبي، حين يسلم الراية بصورة جماعية، داعيا الجميع إلى المضي قدما في هذه العملية: من اختيار اللحظة المناسبة، إلى تحرك يدوم مدى الحياة.

يتضمن التسجيل في المسيرة توزيع عبوة مياه قابلة لإعادة الاستخدام، ووجبة إفطار خفيفة سيتم تقديمها في حديقة الاحتفالات، وصور فوتوغرافية احترافية.

#بياناتحكومية

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