إشادة من شركات البستنة الإيطالية بسوق الإمارات

دبي الامارات العربية المتحدة: اختار "فلورمارت"، المعرض الدولي العريق المخصص للبستنة والزراعة وتنسيق الحدائق الذي تقام فعالياته في إيطاليا منذ عام 1974، وجهة مميزة و هي منصة اكسبو 2020 دبي لتقديم الدورة الـ 71 من المعرض التجاري والمبادرات ذات الصلة مع قطاع الأعمال المتخصص المحلي و الإقليمي. وسجّل المؤتمر الصحفي الذي نظمته وكالة التجارة الإيطالية بدبي، مشاركة أبرز الصحفيين في الإمارات المختصين في قطاع البستنة و تنظيم تزيين الحدائق.

سيعقد معرض "فلورمارت"، "، في مدينة بادوفا في إيطاليا في الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2022 و الذي ينظمه مركز "فييري دي بارما" للمعارض، و هي الجهة المنظمة لمعرض "سيبوس" العالمي المتخصص في قطاع المأكولات و المنتجات الغذائية أيضا. يقدم المعرض التجاري فلورمارت عرضًا دوليًا للمنتجات النباتية و الأزهار و أدوات لبستنة و تزيين الحدائق وفرصة للقاء رواد الأعمال المتخصصين في إنتاج النباتات وادوات البستنة وأثاث الحدائق ووسائل الإنتاج و الري والمشاتل ومراكز الحدائق الكبيرة والبيوت الخضراء والهيئات العامة والمجموعات العقارية والمشترين.

و لهذا الغرض رتبت وكالة التجارة الإيطالية مشاركة وفد من أكثر من 30 مشترًا دوليًا قادمين من 10 دول مختلفة و12 شركة إيطالية من "فييري دي بارما"، والتي شاركت في اجتماعات الاعمال في مطعم إم إيتينغ في جناح إيطاليا في اكسبو 2020.

يشكل هذا الحدث فرصة لمناقشة أشكال واتجاهات قطاع البستنة و التنسيق الإيطالي ودوره في السوق العالمية. إذ سيشارك مجموعة من المتحدثون في المؤتمر الصحفي الرسمي وهم: روبرتو لونغو، الرئيس التنفيذي والمدير العام لوكالة التجارة الإيطالية، ومارسيلا بيدروني، الأمين العام لمركز "فييري دي بارما" للمعارض، وليوناردو كابيتانيو، رئيس الرابطة الإيطالية لمصدري المشاتل، وكريستيانا بيرتيرو، مديرة العلامة التجارية لمعرض "فلورامارت"، وميشيلا لازارو، نائب رئيس بلدية سونارا وممثلة مقاطعة سونارا البستانية.

يمثل قطاع البستنة الإيطالي 5% من إجمالي الإنتاج الزراعي الإيطالي، بقيمة 2.7 مليار يورو، مع 13 ألف و633 شركة و100 ألف موظف يعملون بشكل مباشر. وبلغت الصادرات الإيطالية من الزهور والمصابيح والزخارف إلى العالم في عام 2021 ما قيمته 1.1 مليار يورو، بزيادة + 27.5% عن ما قبل الوباء، وأكدت إيطاليا احرازها المنصب الرابع بين الموردين العالميين.

بالنظر إلى سوق الإمارات، في أول 11 شهرًا من عام 2021، بلغت الصادرات الإيطالية من قطاع البستنة (الزهور والنباتات والأسمدة والبذور) 2.3 مليون يورو (+ 2.55% مقارنة بعام 2019). وسجلت الأزهار والنباتات القادمة من إيطاليا اهتمامًا متزايدًا مع ارتفاع الطلب بنسبة 70% في عام 2020. كما شهدت الأسمدة الإيطالية توجهاً مشابهًا في عام 2021 بنمو + 60% في الصادرات إلى الإمارات اعتبارًا من عام 2020.

قال روبرتو لونغو، الرئيس التنفيذي والمدير العام لوكالة التجارة الإيطالية: "يسعدنا أن نستضيف هنا في دبي لأول مرة الحملة الترويجية لمعرض "فلورمارت" العالمي ودعم مركز "فييري دي بارما" للمعارض في استيعاب شركات البستنة الإيطالية.

تعد الإمارات مثالاً عالميًا في مجال المسطحات الخضراء الطبيعية في المدينة والتقنيات المبتكرة المستخدمة للحفاظ على المسطحات الخضراء في ظروف مناخية غير ملائمة في أغلب الأحيان. كما نريد الترويج لشعار "صنع في إيطاليا" في هذا القطاع ويمكننا رؤية الكثير من الفرص لرواد الاعمال الإيطاليين في هذه الدولة. بلغت قيمة صادرات منتجات البستنة الإيطالية إلى الإمارات خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2021 2.31 مليون يورو، لكن هناك فرصة لتحسين ذلك."

"يعتبر قطاع زراعة الأزهار ميزة بارزة في القطاع الزراعي الإيطالي، وبالتالي فإن الشراكة بين مركز "فييري دي بارما" للمعارض وقاعة بادوفا للعروض، تمثل تعاوناً إيجابيًا لكلا الطرفان وفي المقام الأول لتطوير هذا القطاع. يهدف دخول مركز "فييري دي بارما" للمعارض في تنظيم الحدث إلى تأكيد دور معرض "فلورمارت" كمنصة لتعزيز سلسلة التوريد المصنوعة في إيطاليا وإنتاج الأزهار، وتطوير أنشطة تسويقية وترويجية جديدة في الأسواق الخارجية، وذلك بفضل الرؤية المشتركة التي تجمع بين التخطيط للحدث المخصص للمسطحات الخضراء والاستراتيجية ذات الخبرة المصممة لمعرض "سيبوس"، أكبر معرض للأغذية المصنعة في إيطاليا والحدث المرجعي الدولي لقطاع الأغذية الزراعية. من الضروري تقديم قطاع زراعة الأزهار الإيطالي بطريقة راسخة بحيث يمكن أن يكون أقوى وأكثر تنظيماً عند تقديمها إلى الأسواق العالمية.

للحصول على آخر الأخبار والمستجدات، تابعوا حساب ITAdubai على تويتر وITAdubai على الانستغرام وITA - Dubai Office على لينكدإن وItalian Trade Agency على اليوتيوب.

#بياناتشركات

- انتهى -