دبي: يستمتع العمّال المسؤولون عن تشييد موقع إكسبو 2020 دبي بثمار عملهم الدؤوب عن كثب، ويفخرون بطبيعة الحال بالإنجازات التي حققوها.

يعود الإرث الحي الذي يمثله إكسبو 2020 دبي إلى الجهود التي بذلها الفريق المتفاني من العمّال، الذي حظي بدعم خبراء رفاهية العمّال والصحة والسلامة، وحوّلت جهوده ما كان مساحة صحراوية واسعة في منطقة دبي الجنوب إلى موقع إكسبو 2020 دبي.

منذ افتتاح إكسبو 2020 دبي أبوابه في الأول من أكتوبر 2021، يدعو المقاولون العمّال للعودة إلى الموقع من أجل عيش تجربة إكسبو 2020 والاستمتاع بأوقاتهم في الموقع الرائع الذي ساهموا في بنائه. وتتضح ضخامة حجم المشروع من حجم العمل الكبير الذي جرى إنجازه في الموقع، حيث تجاوز عدد ساعات العمل فيه 250 مليون ساعة عمل، وقام على المشروع 50 مقاولا رئيسا، وأكثر من 2,000 مقاول فرعي، وحوالى 50 من المستشارين المشرفين؛ وبلغ عدد العمال يوميا في الموقع في أوقات الذروة 45,000 عامل.

وتعاون برنامج رفاهية العمّال في إكسبو 2020 دبي مع جميع المقاولين لقلب الأدوار ليوم واحد وإحضار العمّال إلى الموقع ليزوروه، تقديرا لجهودهم.

وقال م. أوزير بهامجي، مدير التعلّم والتطوير في شركة "فارنيك" للخدمات: "تمكّن موظفونا من اختبار الكثير مما يتيحه العالم، ومن حضور حفلات موسيقية لنجوم عالميين أيضا، وتبين بالفعل أنها تجربة محفزة للغاية"، واصفا البرنامج بأنه فرصة أتاحت لموظفيه المشاركة في ملتقى عالمي مبهِر وتعلّم المزيد عن العالم.

وقال مهنعلي شيخ، نجار في شركة "لاينغ أو' رورك"، ملخصا التجربة بشكل مثالي: "بعد زيارة إكسبو 2020، أشعر بأن لا شيء مستحيلا بالنسبة إلى البشر. أنا فخور للغاية بأنني جزء من إكسبو 2020 دبي".

وقال أميت سينغ، نجار في شركة "إيه إس جي سي": "لم أتصور يوما أنني قد أحظى بفرصة رؤية إبداعاتي. شاركتُ زيارتي لإكسبو 2020 مع أفراد عائلتي المقيمين في بلدي، وسعدوا بأنني استمتعتُ بالتجربة الرائعة هذه. أشكر فريق عمل إكسبو 2020 دبي وشركة ’إيه إس جي سي‘ على توفيرهما فرصة زيارة مكان يحلم الكثيرون في جميع أنحاء العالم باستكشافه حتى".

وقال محمد رضوان، مساعد في شركة "لاينغ أو' رورك": "لقد سعدت حقا بزيارة إكسبو 2020 دبي. إن مشاهدة جميع أجنحة الدول كان حلما تحقق، وأحب أن أكرر الزيارة".

وقال سابهاجيت فيشواكارما، قائد فريق في شركة "لاينغ أو' رورك": "لقد كانت زيارة إكسبو 2020 دبي تجربة رائعة حقا. جميع الموظفين وأفراد الأمن ودودون للغاية وأتطلع إلى تكرار الزيارة".

وقال ديب نارايان ياداف، مساعد في شركة "لاينغ أو' رورك": "لا يوجد مكان آخر في العالم يمكن أن تستمتع فيه بمثل هذه التجربة المذهلة! شاهدت في جناح الهند ممارسات اليوغا المختلفة، وتعلمت المزيد عن الأيورفيدا. لقد كانت تجربة ملهمة للغاية".

وقال هارديب سينغ براتاب، فني صلب في شركة "إيه إس جي سي": "باختصار، أود أن أقول إن زيارة إكسبو 2020 دبي كانت بمثابة حلم تحقق".

وقال كايلاش ثاكور، قائد فريق في شركة "إيه إس آي": "لن أنسى زمان ومكان زيارتي لإكسبو 2020 دبي. لقد كانت تجربة رائعة".

وقال أرول ماني، مشرف عمال في شركة "إيه إس آي": "مشاركتي في بناء منشآت هذا الحدث الدولي تجعلني أشعر بالفخر حقا، وهذا ما جعل زيارتي لا تنسى".

وقال براكاش جوفيندان، كهربائي في شركة "إيه إس آي": "لقد كان يوما جميلا مليئا بالمناظر الرائعة والطعام المجاني الشهي".

وقال فينود كومار، نجار في شركة "إيه إس آي": "إكسبو 2020 دبي هو وجهة استثنائية".

وقال سفيان بشير، عامل في شركة "دولسكو": "شعرت بزيارتي لإكسبو 2020 دبي أنني سافرت عبر العالم بأسره. وأنا ممتن جدا لدولسكو وإكسبو 2020 دبي على إتاحة هذه الفرصة".

وقال رشيد، موظف أمن في شركة "إمريل":"سيبقى التعرّف على الثقافات وتجربة مختلف الأكلات في ذاكرتنا إلى الأبد. كانت هذه هدية أنا ممتن لها".

وقال براشانت مور، مشغل آلات إتش كيه في شركة "إمريل": "مشيت ما يقرب من سبعة كيلومترات في غضون ساعتين في إكسبو 2020 دبي، وشعرت بالحيوية والنشاط. يتمتع إكسبو 2020 بأجواء ساحرة، وتشعر بأنك لا تريد المغادرة".

وقال فيليكس بواتينغ، عامل نظافة في شركة "فارنيك" للخدمات: "شكرا لإكسبو 2020 دبي على إتاحة فرصة السفر حول العالم هنا في دبي".

وقال ستيف رامسدن، المدير العام لمنطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط في شركة "آي إس جي": "تفخر "آي إس جي" بمشاركتها طويلة الأمد في إكسبو 2020 دبي. ومع اضطلاع فرق عملنا بدور فعّال في تقديم العديد من التجارب التي لا تنسى والتي استمتع بها الملايين، كان من الرائع أن يستمتعوا هم أيضا بالتجربة".

عُهِد إلى القوة العاملة بتحويل ملامح المنطقة إلى بقعة لا تُصدَّق يزدان بها إكسبو 2020 دبي – مدينة المستقبل التي تبلغ مساحتها 4.38 كيلومتر مربع، أي ما يعادل حجم 613 ملعب كرة قدم. وقد أدى حجمه الهائل بطبيعة الحال إلى بروز تحديات، خاصة في أوج مرحلة الوباء؛ بيد أن إكسبو 2020 دبي استمر في رؤية هذا المشروع القومي المبهر، ليس فقط كفرصة، بل كمسؤولية للارتقاء بالمعايير ووضع مقاييس ومعايير جديدة للمنطقة وصناعة بناء مترامي الأطراف.

تجسَّدت إحدى الطرق الرئيسية التي حقق بها إكسبو 2020 دبي ذلك في تقديم مبادرة "معا أفضل" – وهي نهج إيجابي قائم على القيم يتناول مجالات الصحة والسلامة ورفاهية العمال. وقد أدَّى هذا النهج إلى تحوّل في السلوك وقفزة في المعرفة ستستمر في رسم ملامح الصناعة، بعد فترة طويلة من إسدال الستار على فعاليات إكسبو 2020 دبي في 31 مارس 2022.

يعتبر التركيز على التعلُّم صميم البرنامج، مع منح فرص لاكتساب مهارات جديدة، والاستفادة من الخبرات الجديدة، أثناء المشاركة في حدث عالمي يجمع العالم معا في مكانٍ واحد.

وتقديرا لتفانيهم ومثابرتهم وعملهم الدؤوب، يكرِّم إكسبو 2020 دبي – عبر نُصُب تذكاري صممه آصف خان – ما يربو على 200 ألف عامل، جعلوا حلم إكسبو 2020 دبي واقعا ملموسا، حيث حُفِرت أسماء هؤلاء العمّال على أعمدة حجرية.

وبالنسبة إلى فاجيش دارافات، مساعد مكتب أيه اي جي سي، كانت رؤية هذا النصب التذكاري هي أبرز ما في تجربته في إكسبو 2020 دبي، حيث قال: "أكثر ما أحبه هو ذلك الرواق المؤلف من 38 عمودا، الذي دُشّن في حديقة اليوبيل، حيث نُحِت عليه اسم كل عامل. لقد جرى تكريمنا إلى جانب زملائنا في العمل. هذا أكبر تقدير حظينا به على الإطلاق."

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