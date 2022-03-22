دبي: عقد مجموعة من الخبراء السويسريون يوم أمس وبالتعاون مع شركاء من دولة الإمارات؛ فعالية في الجناح السويسري في إكسبو 2020 دبي، ناقشوا خلالها الابتكار وأثر الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية. وعلى مدار عام كامل، كانت سفارة سويسرا في دولة الإمارات والبحرين نشطة في مجال التحول الرقمي لقطاع الصحة، حيث جاءت هذه الفعالية كفرصة مميزة للتعلم أكثر عن الأدوات التطبيقية للتحول الرقمي والصحة، وشكلت منصة مميزة لنقاش الخبراء، من خلال تركيزها على بناء الجسور بين الابتكار والتأثير.

تحظى سويسرا بمكانة مميزة في مجال التكنولوجيا الطبية، حيث تعتبر جنيف وبازل وزوغ مراكز للابتكار في التقنيات الرقمية في مجال الرعاية الصحية. وتُعرف سويسرا عموماً كمركز للذكاء الاصطناعي الموثوق والرائد عالمياً، وتقود بدورها التحول الرقمي كوسيلة لضمان الوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة للجميع. في الواقع، تعمل التقنيات الجديدة والوصول الأفضل إلى المعلومات والتعاون بين القطاعين العام والخاص على تعزيز مساهمة سويسرا في أهداف التنمية المستدامة.

يكمن الهدف في التغلب على الحواجز التي قد تعيق التحول الرقمي كالأنظمة والكفاءة الرقمية والوصول. وتعمل الاستراتيجيات المحلية والخبرة الرقمية الحالية للدول الشريكة مثل دولة الإمارات كنقطة انطلاق لتبادل المعرفة والتعلم المتبادل. وفي هذا السياق، تعمل سفارة سويسرا لدى دولة الإمارات والبحرين بالتعاون مع نوفارتس، وروش، ويونيلاب؛ على تصميم منصة للحوار في مجال الصحة الرقمية بحيث ستواصل أنشطتها إلى ما بعد إكسبو.

وفي كلمته الافتتاحية بهذه الفعالية، قال سعادة ماسيمو بادجي، سفير سويسرا لدى دولة الإمارات والبحرين: "تدعم سويسرا نظام حوكمة صحي رقمي عالمي قادراً على إدارة المخاطر بشكل أفضل، وكذلك استثمار الفرص التي يتيحها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجالات الرعاية الصحية. ومن هنا، نتطلع إلى تطوير الأساليب المنهجية للصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، والتعريف بالتقنيات كجزء من الجهود المشتركة والحلول الشاملة لتعزيز النظم الصحية وصحة السكان".

يلعب التحول الرقمي دوراً فائق الأهمية في مجال الصحة العامة. ولدعم الاستجابة لكوفيد – 19 في مختلف أنحاء العالم، كان للتقنيات الرقمية فائدة كبيرة في تحقيق ذلك.

ومن جانبه، قال بروفيسور الطب أنطوان جيسبولر، نائب رئيس جامعة جنيف: "لدى الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي على القدرة لتمكين البشر من اتخاذ قرارات أفضل للحصول على خدمات رعاية صحية عالية الجودة وتعزيز مستويات الرفاهية. هذا لا ينطبق فقط على العاملين في مجال الرعاية الصحية والصحة العامة، بل وعلى المرضى والمواطنين وصانعي السياسات. كما يجب أن تضمن الحوكمة والتنسيق والتقييم الدقيق وتُثبت أن الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي؛ باستطاعتها تعزيز مستويات الوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية، مع مراعاة التنوع والسلامة وحماية الخصوصية وقضايا سيادة البيانات، من بين أمور أخرى".

هذا وشكلت الفعالية فرصة رائعة للتعرف على الأدوات التطبيقية في التحول الرقمي والرعاية الصحية، وكذلك مناقشات الخبراء التي ركزت على بناء الجسور بين الابتكار وتحقيق الأثر الإيجابي.

#بياناتحكومية

- انتهى -