دبي، الإمارات العربية المتحدة: تُوّجت مشاركة البيرو في "إكسبو 2020 دبي" بحصولها على الجائزة الذهبية عن الأجنحة المبنية من قبل الدول – الفئة "بي" (بين 1,750 متر مربع و2,500 متر مربع). وتحتفي هذه الجائزة بمفهوم "البيرو الخالدة"، وهو مزيج ساحر من ثراء البيرو التاريخي والثقافي والمتنوع الضخم، وفقاً للجنة الترويج للصادرات والسياحة في البيرو (برومبيرو).

ونظّم المكتب الدولي للمعارض حفل توزيع جوائز المكتب الدولي للمعارض الذي أقيم في حديقة اليوبيل في موقع "إكسبو 2020 دبي". وشهد الحفل توزيع 51 جائزة ذهبية وفضية وبرونزية، حيث كانت البيرو الدولة الجنوب أمريكية الوحيدة في هذا الحدث التي حصلت على الجائزة الذهبية.

وفي هذا السياق، قال أنطوان بورديكس، مدير الاتصالات في المكتب الدولي للمعارض: "اختِير الفائزون بجوائز المشاركين الدوليين الرسميين من قبل لجنة دولية مكونة من تسعة خبراء دوليين وإماراتيين أجروا زيارتين لجناح كل دولة في شهري يناير ومارس 2022. وتُكرم هذه الجوائز الأجنحة التي قدمت مساهمات كبيرة لنجاح هذا المعرض العالمي".

وزار عدد من المؤثرين والمراسلين من التلفزيون الإماراتي والقنوات الدولية جناح البيرو الذي تبلغ مساحته 2,500 متر مربع، حيث فوجئوا بخلاصة الثقافة والتنوع البيولوجي في البيرو. وسلّط مراسلو "سي إن إن" و"الخليج تايمز" و"جلف نيوز" الضوء على المفهوم القيّم لجناح البيرو والمظاهر الثقافية والموسيقية للبلاد التي يُجسّدها غيتار أياكوتشو ورقصة المقص.

وأدرجت صحيفة "ذا ناشيونال" الصادرة في أبوظبي البيرو في مقال بعنوان "إكسبو دبي: خمسة أجنحة رائعة لا يجب تجاهلها"، أمّا مجلة "إميريتس ومان" فأدرجت البيرو في قائمة أجنحة المعرض الأكثر جمالاً. وتُوّجت هذه الجوائز مؤخراً باختيار جناح البيرو كفائز في حفل توزيع جوائز إكسبو العالمية لمجلة "إكزيبيتور" عن فئة تصويت اختيار الجمهور، حيث حصلت البيرو على أكثر من 550 ألف صوت من قبل القرّاء وعشاق إكسبو. وتصدّرت البيرو أيضاً التعليقات الإيجابية بين دول أمريكا اللاتينية في تطبيق الهاتف الذكي الرسمي "إكسبو دبي" الذي يسمح للزوار بتقييم تجاربهم في الأجنحة الوطنية المشاركة.

ونظّمت وزارة التجارة الخارجية والسياحة مشاركة البيرو من خلال لجنة الترويج للصادرات والسياحة في البيرو. وحظيت هذه المشاركة بالتزام كوكبةٍ من الموهوبين البيروفيين، بالإضافة إلى دعم موانئ دبي العالمية و"بيسكو 1615" و"فلو تريدينج" و"مودينارت بيرو" و"تيراكوتا لاب" و"أدولف فينسث".

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خوسيه كارلوس كولازوس

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