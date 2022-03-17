دبي: أعلن بنك دبي التجاري، أحد البنوك الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن مجلس إدارته ومساهميه وافق على القرارات العادية والخاصة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد في إكسبو دبي 2020 يوم الأربعاء 16 مارس 2022.

ويعد بنك دبي التجاري أول بنك ينظم اجتماع جمعيته العمومية السنوي في إكسبو 2020 والذي يعكس مدى التزامنا بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادراتها، فضلاً عن الاحتفال بنجاح إكسبو 2020 وإتاحة الفرصة لمساهمينا لاستكشاف أجنحة إكسبو و العروض المقامة فيه.

ولدعم فعالية اكسبو 2020، منح البنك جميع موظفيه نصف يوم عطلة وتذاكر مجانية لتحفيزهم لزيارة إكسبو 2020 مع زملائهم و الاستمتاع بالأنشطة والفعاليات المقامة فيه.

كما وافق مجلس الإدارة خلال الاجتماع على توزيع 25.88٪ أرباح نقدية عن العام 2021 بما يعادل 50٪ من صافي الربح. علاوة على ذلك، تم خلال الجمعية العمومية السنوية، استعراض النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث وافق المساهمون على تقرير مجلس الادارة وتقرير مدققي الحسابات، بالإضافة إلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر. كما تمت الموافقة على تجديد برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل وقيمته الاسمية الاجمالية الحالية 3 مليار دولار أمريكي.

وقال حميد محمد القطامي، رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري: "لقد برهن عام 2021 أنه عام مليء بالتحديات والمتغيرات التي تطلبت الابتكار والبراعة وفوق كل شيء القيادة الملهمة. ولا يسعنا جميعاً إلا أن نفخر للغاية بالطريقة التي تمت بها إدارة الأزمة التي نتجت عن الجائحة، بما يضمن مستقبل واعد للدولة.كما عززت الاستضافة الناجحة لمعرض إكسبو 2020 دبي، والتي تعد الدورة الأفضل في تاريخ الحدث الدولي على الإطلاق، سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة وجدارتها في استضافة كبرى الفعاليات وأهمها بمستويات تفوق المعايير العالمية. بمشاركة 192 دولة، نجح إكسبو 2020 دبي في حشد الطاقات الإيجابية في العالم أجمع لمواجهة التحديات التي فرضتها أكبر وأقوى جائحة صحية."

وأضاف: " على الرغم من التحديات الاقتصادية، يسعدني أن أعلن أن عام 2021 كان عامًا آخر من التميز في بنك دبي التجاري، حيث حقق البنك أرباحاً صافية مقدارها 1.451 مليون درهم إماراتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وبلغ إجمالي الأصول 114 مليار درهم إماراتي مدعوماً بالنمو القوي في الإقراض والذي ارتفع بدوره بنسبة 17.3% بالمقارنة مع 2020. وبلغت ودائع العملاء مبلغ 82,7 مليار درهم إماراتي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18,6%، كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 4.7% الى 13.6 مليار درهم إماراتي. وبلغت الإيرادات التشغيلية 3,183 مليون درهم إماراتي، مرتفعة بنسبة 6.9% والذي جاء كنتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفوائد وتحسن دخل العمولات. وقد بقي معدل الكلفة إلى الدخل عند أعلى مستوياته حيث بلغ 27.2%."

واختتم بالقول: "ومع ظهور بوادر خروج العالم من الجائحة، يحافظ البنك على وضعه الجيد استعداداً لمزيد من النمو والنجاح في المستقبل. وسوف نستمر في خلق تجربة مصرفية عالية الجودة مع أداء مالي رائد بما يزيد من حقوق المساهمين. كما أنني على ثقة من أنه من خلال الجهود والتعاون بين لجان مجلس الإدارة وفريق الإدارة والموظفين، سنواصل تخطي أهدافنا ونأخذ البنك إلى مستويات أعلى في السنوات المقبلة".

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نبذة عن بنك دبي التجاري:

تأسس بنك دبي التجاري في دبي، الإمارات العربية المتحدة في عام 1969، وهو مسجل كشركة مساهمة عامة، ومدرج على لوائح التداول في سوق دبي المالي. الجدير بالذكر أن معظم أسهم البنك مملوكة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك 20٪ من أسهمه والتي تملكها مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD). ويقدّم البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية إلى عملائه من الشركات والجهات التجارية والأفراد.

للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بـالسيد سانديب بودوفال، رئيس إدارة الاتصال الحكومي على الرقم 04 2121 899 أو على البريد الالكتروني sandeep.poduval@cbd.ae