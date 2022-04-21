أكثر من 215 ألف زائر لجناح مجموعة اينوك في إكسبو 2020 دبي

متاجر "زووم" المتواجدة في مواقع استراتيجية على أرض إكسبو 2020 دبي قدمت خدماتها لأكثر من مليون عميل على مدار أشهر الحدث الستة

استقبل الجناح عدداً من الوفود الحكومية والدولية

استضاف جناح اينوك 2055 طالباً من كافة المراحل العمرية من 103 مدرسة، وشكّل الجناح مصدر إلهام أتاح لهم فهم الدور الحيوي للطاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، شريك الطاقة المتكاملة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، اليوم أن جناحها المبتكر والمشيّد تحت شعار "إلهام من الطاقة" قد استقبل 215,630 زائراً على مدار فعاليات إكسبو 2020 دبي التي امتدت على مدار ستة أشهر.

هذا وكانت مجموعة اينوك حاضرة في إكسبو 2020 دبي عبر جناحها المبتكر والمصمم خصيصاً ليصحب الزوار في رحلة ملهمة وغامرة لمدة 15 دقيقة تتجاوز المفهوم التقليدي للطاقة، مما أتاح لهم اكتساب تصورات ملهمة حول إمكانية تضافر الجهود المشتركة لتشكيل ملامح مستقبل الطاقة. وانسجاماً مع شعار إكسبو "تواصل العقول وصنع المستقبل"، والنهج الذي تنتهجه المجموعة في إبرام الشراكات مع الجهات والهيئات، احتضن جناح اينوك مجلس الأعمال، المساحة المخصصة لتواصل وتفاعل الأطراف المعنيّة لإيجاد حلول لأبرز التحديات والقضايا التي تواجه قطاع الطاقة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "نتقدم بدايةً بأسمى آيات التهنئة والتبريكات لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة على النجاح الباهر باستضافة الحدث الأروع في العالم، والذي أكدّ على مرونة الدولة وجاهزيتها وقدرتها على مواصلة تقديم نموذج يقتدى به للتعاون بين القطاعين العام والخاص في سبيل التصدي للتحديات العالمية الناجمة عن الجائحة".

وأضاف الفلاسي: "على صعيد قطاع الطاقة، وفّر لنا الحدث التاريخي منصةً عالمية فريدة لخوض نقاشات وحوارات ملهمة حول مستقبل الطاقة المتكاملة وتبني أفضل الممارسات المستدامة، ما يعني توفير بيئة أعمال ديناميكية تقود التوجهات الحالية المرتبطة بالابتكار والاستدامة. وبصفتنا شريك الطاقة المتكاملة لإكسبو 2020 دبي، شهدنا على مدار أشهر الحدث الستة مجموعة من الرؤى والابتكارات والتقنيات المتطورة التي ستسهم بشكل رئيسي في تشكيل مستقبل العالم."

مساهمة جناح اينوك العصري في إكسبو 2020 دبي

وفر الجناح منصة استراتيجية لتعزيز وتسهيل التعاون التجاري بين الأطراف المعنية بقطاع الطاقة، واستقبل 51 وفداً حكومياً ودولياً وكوكبة من كبار الشخصيات مثل ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان وفرنسا والبرازيل وفنلندا وباراغواي واليابان وأوغندا والصومال وكولومبيا وجامايكا.

واستضافت اينوك أيضاً 2,055 طالباً من مختلف المراحل العمرية من 103 مدرسة، وذلك في إطار برنامج إكسبو للمدارس الذي ركز على توفير تجربة تعليمية تنسجم كلياً مع المناهج الدراسية المتنوعة في دولة الإمارات. وإلى جانب مساعدة الطلاب على التفكير النقدي والتواصل وتوسيع آفاقهم، شكّلت زيارة جناح اينوك مصدر إلهام أتاح لهم فهم الدور الحيوي للطاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل والتعرّف شخصياً وعن كثب على الدور الرئيسي للطاقة مع الاطلاع على رؤى ملهمة حول أهمية الشراكات لاستشراف مستقبل قطاع الطاقة.

وخلال فترة إكسبو 2020 دبي، استضاف جناح اينوك 102 فعالية واجتماعاً منها اجتماعات مجلس الإدارة والإدارة العليا، واجتماعات موظفي المجموعة، ومراسم لتوقيع الشراكات والاتفاقيات مع عدد من الشركاء.

متاجر "زووم" تلبي احتياجات زوار إكسبو 2020 دبي

في أعقاب الافتتاح الرسمي لإكسبو 2020 دبي، افتتحت اينوك 10 متاجر "زووم" في مواقع استراتيجية على أرض الحدث بهدف تلبية احتياجات الزوار. وخلال الأسبوع الأول، قدمت المتاجر خدماتها لأكثر من 100 ألف عميل وارتفع العدد إلى أكثر من مليون عميل مع اختتام الحدث الأكبر في العالم.

وخلال العام الماضي، تم اختيار متاجر "زووم" موزعاً معتمداً لتذاكر إكسبو 2020 دبي، حيث بيعت التذاكر في جميع مواقعها المستقلة والمتواجدة ضمن محطات خدمة "اينوك" و"ايبكو"، إضافة إلى متاجرها في محطات مترو دبي. وأتاحت سلسلة المتاجر المحلية للزوار أيضاً إمكانية شركاء تذكارات إكسبو 2020 دبي.

وعلى امتداد فعاليات إكسبو 2020 دبي، واصلت اينوك تمثيل قطاع الطاقة ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال الحدث العالمي تحت شعار "إلهام من الطاقة". وتماشياً مع التزاماتها في مجالات الاستدامة، واصلت المجموعة استعراض حلول الطاقة المستدامة عبر محطة الخدمة المستقبلية التي تستخدم مصادر متعددة للطاقة بداية من الطاقة الشمسية وصولاً إلى طاقة الرياح إضافة إلى مصادر الطاقة التقليدية.

وتؤكد اينوك التزامها الراسخ بدعم توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أهدافها الوطنية، بما فيها "استراتيجية دبي للطاقة المتكاملة 2030"، وأهداف "مئوية الإمارات 2071" و"استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050" الرامية إلى توليد 75% من إجمالي احتياجات الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشارك مجموعة اينوك في إكسبو 2020 دبي بصفتها شريك الطاقة المتكاملة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.enoc.com