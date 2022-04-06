دبي – الإمارات العربية المتحدة – الشؤون العالمية كندا: اختتمت كندا مشاركتها بنجاح في معرض إكسبو 2020 دبي، وذلك بعد ستة أشهر من الفعاليات والبرامج المتنوعة.

وكان موضوع مشاركة كندا في إكسبو 2020 دبي "نفكر في المستقبل" بمثابة دعوة للتفكير في كيفية مواجهة التحديات الناشئة، واغتنام فرص الابتكار. وسمح جناح كندا للزوار باكتشاف التنوع والأصول المختلفة لكندا كوجهة للاستثمار، وممارسة الأعمال، والدراسة، والهجرة، والسياحة.

ومنذ بداية إكسبو 2020 دبي، حظيت مشاركة كندا بإعجاب كبير وتقدير واسع لبرنامجها الثقافي الذي أداره المركز الوطني للفنون في كندا (NAC)، بما في ذلك مشاركة وفد من السكان الأصليين بالكامل من الفنانين والمتحدثين والمشاركين في الندوات النقاشية، والمساهمين في الفعاليات الثقافية خلال أسبوع التسامح والشمولية، ومهرجان "تي أراتيني" لأفكار الشعوب الأصلية والقبلية.

وانطلاقاً من مكانتها المرموقة كواحدة من أفضل الدول في العالم من حيث جودة برامجها التعليمية، فإن مشاركة كندا في أسبوع المعرفة والتعلم بمعرض إكسبو في ديسمبر 2021 قد سلطت الضوء على مساهماتها المبتكرة في التعليم العالمي. وتحت شعار "Together for Learning @RewirEd"، شاركت كندا في فعاليات عديدة تطرقت إلى قضايا التعليم في حالات الطوارئ، وبرامج التعليم المتسارع للأطفال والمتجاوزين سن الدراسة، والتعليم الشامل والمناسب للجنسين. وأبرزت هذه الفعاليات أولويات كندا فيما يتعلق بتعليم الفتيات، لا سيما في حالات النزاع والأزمات.

وفي اليوم العالمي للمرأة، احتفلت ماري-جينفييف مونيه، المفوض العام لجناح كندا في إكسبو 2020 دبي، وسعادة مارسي غروسمان، سفيرة كندا لدى الإمارات العربية المتحدة، بموضوع كندا لهذا العام "نساء يُلهمن النساء". ويحتفي الموضوع بجميع النساء والفتيات من مختلف الثقافات، واللواتي يلهمننا من خلال إظهار سمات القيادة في الخيارات التي يتخذنها في حياتهن اليومية للمساهمة في المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والسياسية.

وفي 19 مارس، ترأست صاحبة المعالي ماري سيمون، الحاكم العام لكندا، وفد كندا المشارك في احتفالات اليوم الوطني لجناحها في إكسبو 2020 دبي. ورافقت الحاكم العام خلال زيارتها لمعرض إكسبو 2020 دبي، معالي ماري إنج، وزيرة التجارة الدولية وترويج الصادرات والأعمال الصغيرة والتنمية الاقتصادية.

واحتفلت كندا باليوم الوطني لجناحها في إكسبو 2020 دبي ببرنامج ثقافي وتجاري قوي، يسلط الضوء على العلاقات الاقتصادية والثقافية والشعبية بين كندا والإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط ككل، والتي تعززها مشاركة كندا في إكسبو 2020 دبي.

وفي 20 مارس، انضم جناح كندا للمنظمة الدولية للفرنكوفونية وإكسبو 2020 دبي، وجميع الأجنحة الأعضاء في عائلة الفرنكوفونية، للاحتفال باليوم العالمي للفرنكوفونية في إكسبو. وكان هذا اليوم بمثابة فرصة للاحتفال باللغة الفرنسية التي يتحدث بها أكثر من 320 مليون شخص في خمس قارات، ولاستعراض ثراء وتنوع الثقافات الفرنكوفونية، بما في ذلك الفنانين الكنديين.

واختتمت احتفالات اليوم الوطني لجناح كندا في إكسبو مع العرض الأول في الإمارات لفيلم "Peace by Chocolate"، وهو فيلم درامي كندي من إخراج جوناثان كيجسر، مستوحى من القصة الحقيقية لعائلة هدهد. ويُظهر الفيلم قصة عائلة هدهد التي انتقلت إلى كندا كلاجئين فروا من الحرب الأهلية السورية، واستقروا في مدينة أنتيغونيش بمحافظة نوفا سكوشا، وأسسوا محل الشوكولاتة Peace by Chocolate.

وعلى مدار الأشهر الستة لإكسبو، كان البرنامج التجاري الكندي عاملاً أساسياً في المساهمة في تعزيز استراتيجية التنويع التجاري الكندية من خلال تعزيز الصادرات الكندية، والاستثمار في كندا، ومساعدة الشركات الكندية الصغيرة والمتوسطة في العثور على فرص مناسبة للتوسع عالمياً في الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبإدارة الشؤون العالمية كندا، أصبحت مشاركة كندا ممكنة من خلال شراكات مع مؤسسات مثل Invest in Canada - راعي مميز - والمركز الوطني للفنون، والمجلس الوطني للسينما في كندا، وهيئة المتنزهات الوطنية "كندا باركس"، ومتاحف العلوم والابتكار في كندا "إنجينيوم"، وغيرها الكثير الذين ساعدوا جناح كندا على التألق في إكسبو 2020 دبي.

وتقول ماري-جينفييف مونيه، المفوض العام لجناح كندا في معرض إكسبو: "نحن فخورون للغاية بمشاركتنا في إكسبو 2020 دبي، حيث ركزنا على الترويج لكندا كوجهة مثالية للتعليم، والهجرة، والأعمال، والاستثمار، والسياحة. لقد قدمنا أفضل ما يمكن لبلدنا تقديمه للزوار من جميع أنحاء العالم، والذين سيتذكرون كندا وما تزخر به لعقود قادمة".

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