عجمان: حصلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان على شهادة الجودة في نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات آيزو 20000-1:2018 ISO من قبل شركة لويدز ريجستر Lloyd's Register، وذلك لتميزها بإدارة خدماتها التقنية بالإضافة لجودة الحلول التقنية المقدمة والتي تساهم في تطوير بيئة ممارسة الأعمال وفقًا لأفضل المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، أكد السيد / يعقوب الرشيد ، مدير إدارة تقنية المعلومات: " بأن حصول الدائرة على شهادة الآيزو 20000-1:2018 ISO يمثل مدى حرصنا على تطبيق أعلى المعايير، وتبني الممارسات الريادية في مجال إدارة خدمات تقنية المعلومات والأنظمة التقنية والتي تُشكل عنصراً هاماً في مسيرة التطوير المؤسسي وصولاً إلى التميز والريادة العالمية، وتقديم خدمات ذات جودة عالية لتحقيق سعادة جميع أصحاب العلاقة بما فيهم المتعاملين والشركاء والعاملين على حد سواء.".

وأشار مدير الإدارة إلى أن الدائرة تعمل بشكل مستمر على تطوير خدماتها الإلكترونية والرقمية التي تقدمها، بما يتوافق مع المعايير والتوجهات العالمية المتبعة في هذا الشأن، إضافة إلى تكريس جهودها في الرقمنة وتوفير خدمات متطورة من خلال منصات رقمية عززت من التنافسية في قطاع مزاولة الأعمال والاستثمار، وعزّزت من ثقة مجتمع الأعمال، وزادت من الكفاءة والجودة والفعالية في قطاع تقنية المعلومات.

وتعد شهادة الآيزو 20000-1:2018 ISO اول معيار دولي معترف به في العالم الذي يركز على إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وهي إحدى الشهادات المرموقة والرائدة على مستوى العالم في إدارة خدمات تقنية المعلومات.

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