دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت غرف دبي فعاليات النسخة الأولى من منتدى دبي للأعمال الذي أقيم تحت شعار "تحول القوة الاقتصادية: دبي ومستقبل التجارة العالمية"، وعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مؤخراً في مدينة جميرا.

واستقطب المنتدى على مدار يومين من النقاشات والصفقات المهمة، ما يزيد على 2000 من صنّاع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين من 49 دولة، وذلك للمشاركة في 24 جلسة حوارية رفيعة المستوى والانضمام إلى 32 متحدثاً في مناقشات معمقة حول دور العولمة والتحول الرقمي في ربط الاقتصادات وبلورة مستقبل التجارة العالمية، والتأثير المهم للأسواق الناشئة في المشهد الاقتصادي المتغير، وأهمية حفز الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.

وتعليقاً على نجاح المنتدى، قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "يعكس تأثير منتدى دبي للأعمال المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها الإمارة في عالم يزداد ترابطاً بمرور الوقت. ومع استضافته نخبة من المتحدثين البارزين في مجالات استراتيجية متنوعة من جميع أنحاء العالم، قدّم المنتدى رؤى ملهمة حول الدور المتنامي لدبي في بلورة مستقبل التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، وحقق كذلك نتائج كبيرة لمن يبحثون عن فرص التواصل والشراكة".

وسلّطت الجلسات الحوارية للمنتدى الضوء على مكانة دبي الاستراتيجية كمركز دولي يربط بين الاقتصادات ويدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتكتلات التجارية في تسريع مسار النمو الاقتصادي العالمي، كما تناولت النقاشات أهمية التقنيات المتقدمة في تحويل مشهد الأعمال ومستقبل القوى العاملة وتعزيز النمو العالمي.

جرى كذلك عقد أكثر من 550 اجتماع أعمال تم الترتيب لها باستخدام تطبيق المنتدى الذكي، كما تم توقيع أكثر من 20 صفقة ضمن مبادرة "The Deals Hub"، المنصة المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة.

ومن الفعاليات البارزة التي شهدها المنتدى أيضاً وكان لغرف دبي دور فيها تأسيس "مركز الابتكار الصيني" الجديد، وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن إطلاق "بوابة الابتكار" بالتعاون مع غرفة تجارة هامبورغ، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع مصرف الشريعة الإندونيسي PT Bank Syariah Indonesia، أكبر بنك شرعي في إندونيسيا لتعزيز تبادل المعلومات المصرفية والمالية.

وأطلقت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، وعبر منصة المنتدى، صندوقاً استثمارياً بقيمة 500 مليون درهم لتمويل الشركات التكنولوجية الناشئة، في خطوة تسهم بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33"، عبر تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الجديدة.

#بياناتحكومية

- انتهى -