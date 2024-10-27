في بدء اللقاء المفتوح للقبول بجامعة جورجتاون في قطر لعام 2024 قالت جود شيخ الطالبة بجامعة جورجتاون في قطر (دفعة 2025)، متحدثة عن تجربتها الخاصة: "أي تخصص ليس مجرد مجال دراسي، ولكنه بوابة تُفتح لفرص لا حصر لها وحياة مهنية مرضية نتطلع اليها بشغف"

وبحضور أكثر من 200 طالب محتمل يدرسون في نهائيات المرحلة الثانوية وعائلاتهم، أتاحت هذه الفعالية، التي عقدت تحت عنوان "اكتشف جورجتاون: التخصصات الرئيسية والمسارات الأكاديمية"، فرصة طيبة لطلاب المدارس الثانوية والمتقدمين المنقولين للإحساس المباشر و لتذوق ما يعنيه أن تكون طالبا في جامعة جورجتاون في قطر.

وفي كلمته التي وجهها لطلاب المستقبل واسرهم من الحاضرين، أكد عميد الجامعة صفوان المصري على البيئة المميزة لجامعة جورجتاون في قطر بقوله: "أنت لا تأتي إلى هنا فقط لأنك تسجل في جامعة جورجتاون – وتنضم رسميا إلى الكيان الطلابي وتحصل على الفصول والمناهج التي تتوقعها- ولكن لأن التجربة الشاملة برمتها تحمل في طياتها مرحلة جديدة في حياتك مفعمة بالإثارة والابداع والانطلاق لتجربة جامعية فارقة"

وسلط العميد الضوء على ميزة أن أحجام الفصول الدراسية في جامعة جورجتاون في قطر تتسم بالصغر وقلة عدد الطلاب، مما يعني أنهم يحصلون على اهتمام شخصي ورعاية فردية من أساتذتهم. هذا فضلا عن موقع جورجتاون في المدينة التعليمية، حيث يمكن للطلاب الانتساب لجامعات مرموقة أخرى وأخذ فصول ومواد علمية من مناهجها. كما أشار إلى الارتباط القوي بين الجامعة في قطر والعديد من فروع الحرم الجامعي الأخرى لجامعة جورجتاون، مما يمنح الطلاب فرصة للدراسة في واشنطن العاصمة، أو حتى في فلورنسا بإيطاليا.

من جانبه أضاف جوزيف هيرنانديز، مساعد العميد لإدارة القبول والتسجيل الاستراتيجي: "في كل مهنة تقريبا - سواء كنت تهدف إلى أن تكون دبلوماسيا أو رائد أعمال أو سياسا أو طبيبا أو مهندسا - فإن قدرتك على التغلب على التحديات العالمية المعقدة ستميزك عن غيرك. لأن تكون فردا من المجتمع العالمي لجامعة جورجتاون في قطر فإن هذا يعني الدراسة والتعلم جنبا إلى جنب مع أقرانك من جميع أنحاء العالم، مما يزيد من قدرتك على التعاون والتواصل والتقدم."

ومن أبرز لحظات الأمسية حوار دار في حلقة نقاشية تناول فيها الدكتور أيمن شبانة، رئيس قسم المناهج الدراسية في تخصص الثقافة والسياسة، سؤال كيف تعمل برامج جامعة جورجتاون في قطر متعددة التخصصات لتجهيز الطالب لتناول القضايا الواقعية في العالم الفعلي، وذلك ضمن حوار ثري مع زملائه الاساتذة: الدكتورة فيبي موساندو أستاذة التاريخ الدولي، والدكتور جيرد نونيمان أستاذ السياسة الدولية، والدكتور ألكسيس أنطونيادس أستاذ الاقتصاد الدولي.

بعد ذلك، تعارف الضيوف أثناء تناولهم عشاء خفيف، مما عمق فهمهم لكل برنامج من برامج التخصص من خلال المحادثات مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب الحاليين. وفي الأركان الخاصة بالتخصصات، استكشف الطلاب المحتملون اهتماماتهم وقارنوا بينها، وطرحوا أسئلة، وتلقوا نصائح متخصصة – تبرز قيمتها خاصة مع فتح باب التقديم للالتحاق بالجامعة لخريف عام 2025.

مع اقتراب المواعيد النهائية للتسجيل المبكر والتسجيل الاعتيادي في 15 نوفمبر 2024 و 15 يناير 2025 على التوالي، غادر الطلاب الحاضرون بالجامعة ولديهم مسار واضح للمضي قدما وقدر أكبر من الثقة للإقدام على اتخاذ الخطوة التالية.

نبذة عن جامعة جورجتاون في قطر

تأسست جامعة جورجتاون في واشنطن العاصمة عام 1789، وهي واحدة من المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة في العالم. وتسعى جامعة جورجتاون في قطر، التي تأسست في عام 2005 بالشراكة مع مؤسسة قطر، إلى البناء على السمعة العالمية للجامعة من خلال التعليم والأبحاث والخدمة المجتمعية. هذه المساعي مستوحاة من مهمة الجامعة المتمثلة في تعزيز التفاهم الفكري والأخلاقي والروحي، حيث تهدف جامعة جورجتاون في قطر إلى تعزيز المعرفة وتزويد الطلاب والمجتمع بتجربة تعليمية شاملة تثمر مواطنين عالميين ملتزمين بخدمة الإنسانية.

يعمل برنامج جورجتاون الفريد والمتعدد التخصصات على إعداد الطلاب لتناول القضايا العالمية الأكثر أهمية وإلحاحا من خلال مساعدتهم على تطوير مهارات التفكير النقدي والتحليلي والاتصال في إطار سياق دولي. ويحظى خريجو جامعة جورجتاون في قطر بفرص للعمل بمؤسسات محلية ودولية رائدة في مختلف المجالات التي تتراوح من التمويل إلى الطاقة والتعليم والإعلام. كما يسهل الحرم الجامعي في قطر الانخراط في برامج الدراسات العليا ومن بينها برنامج الماجستير التنفيذي في الدبلوماسية والشؤون الدولية إلى جانب برامج الماجستير التنفيذي في القيادة.

-انتهى-

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