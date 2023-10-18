تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: كشفت شركة RX Global، الجهة المنظمة لمعرض المجوهرات والساعات في أبوظبي، أن النسخة الثلاثين من الحدث ستضم أكثر من 200 علامة تجارية من أكثر من 20 دولة، تتضمن إيطاليا ولبنان وبولندا والهند والولايات المتحدة الأمريكية وهونج كونج، ويتم خلالها تقديم عرض استثنائي للمجوهرات المصممة والمنتجة على مستوى عالمي.

يُقام معرض المجوهرات والساعات تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض الذي تبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 9800 متر مربع، أكثر من 7000 زائراً. ويحظى هذا الحدث بدعم من "مجوهرات Amaar" الراعي الذهبي بالإضافة إلى الراعيين Plata ولاماركيز للمجوهرات.

ينطلق المعرض في 1 نوفمبر ويستمر إلى 5 من الشهر نفسه، ويقدم للضيوف فرصة لاكتشاف مجموعة واسعة من القطع المصنعة بإتقان بأيدي خبراء على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي في عالم المجوهرات، مع أسماء لامعة مثل سالم الشعيبي والمسعود وأمواج ومجموعة الماسة الزرقاء ومجوهرات ديفجي أوروم.

يتوقع الخبراء مع ارتفاع معدلات الطلب على المنتجات عالية الجودة، أن تتلاشى الحدود الفاصلة بين المجوهرات الرجالية والنسائية، كما يدعم هذا التوجه اهتمام فئة الشباب بالأنماط المصنعة بأسلوب عملي متعدد الاستخدامات يلائم الجنسين.

كما لعب نمط الحياة المتغير بشكل سريع، وروتين العمل، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تمكين المرأة دوراً بارزاً في اتجاهات السوق، مما ساهم في تركيز النساء على إعادة ترتيب أولويات إنفاقهن لشراء الأصول الاستثمارية، وتبنين نهجاً يشجع على اقتناء المجوهرات فقط لأن المرأة ترغب في ذلك، دون الحاجة إلى انتظار وجود شريك حياة أو مناسبة خاصة لتبرير هذا الاستثمار الشخصي.

ووفقاً لدراسة أجرتها شركة يورومونيتور إنترناشيونال، الشركة الاستشارية الرائدة في مجال أبحاث السوق، شهدت أسواق المجوهرات في الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً في حجم التداول من 10,972 مليون درهم في عام 2018 إلى 12,518 مليون درهم اليوم، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 14,264 مليون درهم في عام 2027.

وتعليقًا على مكانة معرض المجوهرات والساعات في السوق وميزاته، صرحت مي إسماعيل، مدير الفعاليات في شركة RX الشرق الأوسط: "يُصنف معرض المجوهرات والساعات ضمن قائمة الأحداث المميزة إقليمياً، لأنه يجمع أمهر الأيدي المصنعة للمجوهرات من جميع أنحاء العالم ضمن مكان واحد لعرض أعمالهم. كما يشكل المعرض فرصة لتسليط الضوء على أحدث اتجاهات الصناعة وأجمل التصاميم، باستخدام الألماس واللؤلؤ والذهب والفضة والأحجار الكريمة، ما يوفر منصة استثنائية للمستهلكين الباحثين عن الفخامة والأناقة والرقي".

وأضافت: "يزور المعرض عشاق المعدن الأصفر والألماس من مختلف أنحاء دولة الإمارات ليشكلوا ما تزيد نسبته عن 97% من رواد المعرض، وغالبيتهم من الإناث، ما يوفر فرصة فريدة لتلبية الاتجاهات المبتكرة التي حددتها شركة يورومونيتور إنترناشيونال، كما وتشكل فئة الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 44 عاماً أكبر شريحة من زوار المعرض، ما يترجم أهمية متابعة أذواقهم في صناعة المجوهرات المحلية".

يستضيف معرض المجوهرات والساعات 2023 خمس فعاليات متميزة، وهي المعرض الدولي للتصميم، ومعرض التصميم الإماراتي، وعروض المجوهرات لنهاية الأسبوع، والسحب اليومي، وجوائز إبداع.

لمعرفة المزيد أو للتسجيل مجاناً لحضور المعرض، يمكنكم زيارة الرابط www.jws.ae .

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