حظي بزيارة عددٍ من كبار المسؤولين، الذين أثنوْا على التنظيم الرائع للسوق

الرياض : شهد الأسبوع الرابع من موسم عتيقة للتمور إقبالاً كبيراً من المتسوقين والزوار بلغ عددهم أكثر من 150 ألف زائراً بمعدل يبلغ أكثر من 7 آلاف زائراً يومياً، وحقق مبيعات بلغت 3.5 طن من مختلف أنواع التمور في أكثر من 2.5 مليون عبوة، فيما استوعبت مواقف سوق عتيقة 4.5 ألف سيارة نقل.

انطلقت فعاليات الموسم في الأول من أغسطس الجاري وتستمر حتى الأول من شهر نوفمبر 2023، وهو أحد مبادرات شركة الرياض للتعمير، لدعم توجه الدولة لتنويع الاقتصاد، ونمو القطاع المحلي الزراعي. وتبدأ فعاليات حراج التمور الفاخرة وهو من أكبر حراجات التمور في المملكة ويحوي على 15 مسارًا للدلالة. وقد بدأ أمس السبت بطرح أنواع متنوعة من التمور، وذلك بالتزامن مع حلول موسم الحصاد الجديد لأفخر أنواع التمور وأفضلها على مستوى المملكة، مثل: الصقعي والسكري والخلاص ونبوت السيف والونّانة فيما يسمى بـ"طباخ التمر".

وقد حظي الموسم بزيارة عددٍ من كبار المسؤولين، منهم سعادة الدكتور محمد النويران - الرئيس التنفيذي لمركز النخيل والتمور، ومن وزارة البيئة والمياه والزراعة زار الموسم كل من سعادة المهندس سليمان الجطيلي - مدير عام الإدارة العامة للتسويق والجمعيات وسعادة المهندس أحمد الحمزي- نائب مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض. وقد أثنوا على التنظيم الرائع لهذه النسخة من الموسم، وأبدوا إعجابهم بمنتجات التمور المتنوعة، وكذلك الفعاليات الترفيهية المصاحبة للموسم والتي لاقت استحساناً من كافة الزوار.

يشارك في الموسم حوالي 80 تاجرًا، خصّصت لهم الشركة عدد 64 مبسطاً لتجارة التجزئة، و15 مسارًا للدلالة. حيث يوفر الموسم من قلب سوق عتيقة المركزي جميع أنواع التمور السعودية. ويستقبل الموسم كافة الزوار دون استثناء، خاصة المهتمين بالتمور ومتذوقيه، من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج العربي، ويتيح لهم فرصة التعرف على قطاع التمور الذي يعد أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.

وقد أشاد زيد الدباغ وهو أحد الدلالين بالحراج بالتنظيم الرائع للسوق خلال هذا الموسم والذي أتاح الفرصة لعرض جميع أنواع التمور وعلى وجه الخصوص الأنواع الفاخرة التي تحظى بإقبال كبير من زوار الداخل والخارج، مشيداً بالدور الكبير لـ "الرياض للتعمير" والذي أسهم في ضبط حركة البيع والشراء، لا سيما وأن سوق عتيقة بالرياض يعتبر من أقدم الأسواق المتخصصة في منطقة الرياض لتسويق وبيع التمور.

وضمن جهوده الهادفة لإثراء تجربة التسوق للزوار من كافة الفئات يقدم موسم عتيقة للتمور فعاليات ترفيهية تتمثل في: الفقرات الشعبية من عدة مناطق مختلفة من أنحاء المملكة بالإضافة إلى "دكة عتيقة" والضيافة الشعبية المتميزة من القهوة السعودية والقهوة السوداء المتميزة من رعاة الضيافة.

يذكر أن شركة الرياض للتعمير تأسّست بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م2/) بتاريخ /09 /02 1414هـ كشركة مساهمة سعودية، تهدف إلى تطوير منطقة قصر الحكم وما جاورها من مناطق، ثم توسعت أنشطتها لتشمل مشروعات التطوير العقاري في أنحاء مختلفة من مدينة الرياض، بالإضافة إلى العمل على إنشاء وتشغيل وإدارة مشاريع الخدمات والنفع العام. وقد تمكنت الشركة من إنشاء وإدارة عدة مشاريع خدمية، يعمل من خلالها كوادر وطنية مؤهلة يصل عددهم إلى أكثر من 150 موظفاً، وتخدم هذه المشاريع أكثر من 4000 عميل ومستأجر وأكثر من 20 مليون مواطن ومقيم في المملكة.

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