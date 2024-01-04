ينطلق الأسبوع من 10 وحتى 13 يناير بتنظيم "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة".

يشارك في الأسبوع اكثر من 23 من أساطير كرة القدم الدوليين من بينهم كارليس بويول، فرانشيسكو توتي، فابيو كانافارو، سيدورف، وشيفتشينكو.

الشارقة: تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، ورئيس المجلس التنفيذي، تستعد إمارة الشارقة لـ"أسبوع نجوم الكرة في الشارقة " الذي تنظمه "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة" لأول مرة بهدف تعزيز المشهد السياحي في الإمارة والتعريف بوجهاتها ومعالمها، ويتمثل بفعاليات رياضية متميزة، تضم مباراة كرة قدم بين أساطير اللعبة الدوليين المعتزلين تحت عنوان "ليلة نجوم الكرة"، وبطولة "الشارقة الدولية للفوت جولف" و"جولة النجوم للبادل" وذلك من 10 وحتى 13 يناير المقبل 2024.

وأعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بإمارة الشارقة أن "أسبوع نجوم الكرة في الشارقة"، يشكل إضافة نوعية لفعاليات إمارة الشارقة ومشهدها التنموي بشكل عام والسياحي والرياضي بشكل خاص، حيث يشمل جولات سياحية ومباريات ودية ومنافسات على البطولات في أهم معالم الشارقة لتعريف نجوم العالم بما تحظى به الإمارة من خيارات سياحية وترفيهية واسعة.

"جولة النجوم للبادل" في "أكاديمية البادل العالمية"

وفي اليوم الأول 10 يناير 2024 من "أسبوع نجوم الكرة في الشارقة" تنظم هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة "جولة النجوم للبادل"، حيث يتنافس 16 لاعباً من أبرز نجوم و أساطير كرة القدم الدوليين على البطولة بـ"أكاديمية البادل العالمية" بإمارة الشارقة

أبرز أبطال العالم في ملاعب نادي الشارقة للجولف والرماية لمنافسات للفوت جولف

وينافس اكثر من 200 لاعب، بينهم اكثر من 10 من أساطير كرة القدم، بعضهم البعض بفعاليات في "بطولة الشارقة الدولية للفوت جولف" ابتداء من تاريخ 11 حتى 13 يناير وحيث أن اليوم الأخير سيشهد مشاركة أساطير كرة القدم مع أبطال الفوت جولف في نادي الشارقة للجولف والرماية، التي يشارك بها 185 من أبرز الأبطال واللاعبين العالميين للفوت جولف، يتنافسون على اللقب والجوائز التي يصل مجموعها إلى 30 ألف دولار أمريكي، وتعد البطولة الأهم والأبرز من نوعها على مستوى العالم من حيث مستوى الأبطال واللاعبين المشاركين واهتمام الجمهور، حيث تستقطب شريحة واسعة من المهتمين بالألعاب والمنافسات الرياضية.

ليلة النجوم

ويشهد ملعب واستاد "نادي الشارقة الرياضي" فعاليات اليوم الثاني من "أسبوع نجوم الكرة في الشارقة" في 12 يناير 2024، والتي ستكون تحت عنوان "ليلة النجوم" وتشمل مباراة ودية في كرة القدم يشارك فيها 23 لاعباً من أبرز نجوم و أساطير اللعبة الدوليين، ومن بينهم ، فرانشيسكو توتي، وكارليس بويول، و أندري شيفتشينكو، وفابيو كانافارو، وكلارنس سيدورف، و كريستيان فييري، وديدا، وسيرجينهو.

منظومة متكاملة ترسخ مكانة الإمارة.

وحول الأهداف من إطلاق "أسبوع نجوم الكرة في الشارقة" أكد سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أهمية العلاقة بين الرياضة والسياحة في دعم المشهد التنموي للبلدان التي تستضيف فعاليات على مستوى دولي، وتسلط الضوء على الإمكانيات السياحية وعوامل الجذب التي تستقطب الزائرين من مختلف بلدان العالم".

وقال المدفع: " يجسد تنظيم "أسبوع نجوم الكرة في الشارقة" رؤيتنا في دمج كافة العناصر والعوامل الجاذبة في منظومة متكاملة ترسخ مكانة الإمارة في المشهد السياحي والتنموي العالمي، إمارة الشارقة تحظى بميزات تنافسية كبرى، فهي حاضنة للثقافة والتراث والفعاليات وترعى العناصر التي تعبر عن هويتها الأصيلة من عمران ومواقع تاريخية ووجهات تراثية، إلى جانب التنوع الكبير في طبيعة قطاعها السياحي، من السياحة البيئية المستدامة، إلى المغامرات الصحراوية، استكشاف التنوع في المحميات الطبيعية، لذا تأتي هذه البطولة بمثابة تعريف شرائح جديدة من العالم على ما تقدمه الإمارة من سياحة متكاملة وفقاً لأعلى المعايير العالمية".

وأضاف المدفع: "نحن واثقون أن هذه الفعاليات ستكون محط أنظار الملايين من محبي الرياضة ومشجعيها، خاصةً أن أبرز وأهم الأبطال العالميين سيكونون على أرض الشارقة يتنافسون للفوز مع أقرانهم، إلى جانب مشاركة 23 من أبطال وأساطير كرة القدم العالميين، وهو ما يدعم مساعي "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة" لجذب المزيد من الزائرين والسياح لاستكشاف الإمارة التي تستضيف هذه البطولة والرموز العالمية والتعرف على منجزاتها ومعالمها ووجهاتها السياحية".

وكانت الشارقة قد استضافت البطولة الأولى للفوت جولف لأول مرة على مستوى المنطقة العام الماضي 2023، وجمعت أكثر من 130 لاعباً من 21 جنسية مختلفة تنافسوا على جوائز قيمتها 40 ألف دولار أمريكي، واستضافت هيئة الإنماء التجاري والسياحية بالشارقة على هامش البطولة الأولي 16 لاعباً دولياً من اللاعبين السابقين البارزين في كرة القدم تنافسوا في بطولة الشارقة للبادل في فندق شيراتون الشارقة.

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