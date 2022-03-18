تختتم غدًا الأحد 20 مارس 2022 منافسات النسخة السادسة من "بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم" التي تشهد تنافسًا قويًا بين الفرق المشاركة من مختلف الفئات العمرية مع اقتراب المنافسات إلى المراحل النهائية حيث ينافس فريق شباب الأهلي على لقب البطولة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي وشركة إنسبيراتوس الرياضية للعام السادس على التوالي في ملاعب مدينة دبي الرياضية.

وتستمر العروض الشيقة التي تقدمها أندية دبي والأكاديميات الخاصة بدبي على مدار 10 أسابيع متواصلة بمشاركة أكثر من 1000 لاعب موزعين على 5 فئات عمرية، واشتعلت المنافسة على صدارة المجموعات والمراكز المتقدمة، حيث تصدر فريق شباب الأهلي (أ) قائمة الفرق المشاركة في فئة تحت 12 سنة ليحصد المركز الأول برصيد 25 نقطة، وفي المركز الثاني فريق شباب الأهلي (ب) برصيد 23 نقطة، وفي المركز الثالث فريق لا ليغا أكاديمي هاش بي سي برصيد 21 نقطة.

وفي فئة تحت 16 سنة، حافظ فوكسس على صدارة جدول الترتيب بعد فوزه على فريق دي جاردن 6 - 0 ليصل رصيده لـ 25 نقطة، فيما تمكن الاينس من الفوز على سبورتينغ دبي بـ 2 - 0 ليعزز مكانه في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، ويتجمد رصيد إيتاليان ستيل 19 نقطة في المركز الثالث.

وتجمع هذه البطولة الرائدة لاعبي أكاديميات كرة القدم الخاصة والأندية الحكومية في دبي في مكان واحد لتوفر لهم فرصة خوض مباريات تنافسية عالية بحضور كشافي الأندية المحلية الذين يتابعون كافة المباريات لاختيار اللاعبين الموهوبين الذين يمكنهم تحقيق نتائج إيجابية بعد ضمهم للفرق المحلية.

وتضم قائمة المشاركين في البطولة عدداً من الأندية الإماراتية والأكاديميات من أبرزها: نادي شباب الأهلي دبي، نادي الوصل، نادي النصر، أكاديمية لاليجا، أكاديمية الاتحاد، TFA، أكاديمية انتر ميلان، أكاديمية سوكر ايتاليان ستايل، أكاديمية فوكسز اند ارابيان سترايكرز، أكاديمية الإماراتي الأول لكرة القدم.

وتقام مباريات البطولة في ملاعب انسبيراتوس في مدينة دبي الرياضية بين الساعة 9:00 صباحًا و3:00 عصرًا بإشراف مجموعة من الحكام المعتمدين من قبل اتحاد الإمارات لكرة القدم، وسط أعلى مستويات الجودة والأمان، وبحضور طواقم طبية متخصصة وسيارات إسعاف للحالات الطارئة.

ويمكن متابعة تفاصيل البطولة ومشاهدة لقطات لأبرز المباريات وأقوى المنافسات ومتابعة النتائج وجدول المنافسات عبر الموقع الالكتروني الرسمي للبطولة http://ac.dubaisc.ae/.

#بياناتحكومية

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