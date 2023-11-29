الدكتور عبدالسلام المدني يتلقى درع تكريم احتفالاً بـ 20 عاماً من الشراكة والدعم والالتزام في رفعة قطاع ‎طب الأسنان وصحة الفم في العالم

‎3.9مليون مستفيد من الملتقيين من كافة أنحاء العالم

‎"إيدك دبي" يحتفل باليوم الوطني ال52 لدولة الإمارات في ولاية نيويورك الأمريكية

‎دبي– الامارات العربية المتحدة: قامت اللجنة المنظمة وأعضاء مجلس إدارة ملتقى نيويورك الكبرى لطب الأسنان، الحدث الطبي الأكبر في مجال طب الأسنان في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس بتكريم سعادة السفير الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض – "إيدك دبي" والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، خلال حفل تكريم كبير نظمه الملتقى في نيويورك بحضور عدد كبير من ممثلي وأعضاء الدول المشاركة في الملتقى والقادمين من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي هذا التكريم احتفاءً وتقديراً للشراكة القوية التي تجمع بين مؤتمر ومعرض "إيدك دبي" وملتقى نيويورك الكبرى لطب الأسنان والتي ترجع إلى أكثر من 20 عاماً من دعم التعليم المستمر. ويعتبر هذا التكريم إنجازاً كبيراً لدبي ولدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بمؤتمر ومعرض "إيدك دبي" وبين مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الامريكية متمثلة بملتقى نيويورك الكبرى لطب الأسنان.

ويعكس هذا التعاون الراسخ إصرار الأطراف على تحقيق الريادة في هذا الميدان، وتوفير بيئة محفزة للبحث والابتكار. وفي هذا السياق، تبرز الجهود المشتركة بين الجانبين لتحقيق تقدم ملموس في مجال طب الأسنان على الصعيدين الأكاديمي والفني، وذلك في مجال الاستدامة الذي يعكس رؤية البلدين نحو تقديم الأفضل في هذا القطاع.

من جانبه قال سعادة السفير الدكتور عبدالسلام المدني: "أتقدم بخالص الامتنان والتقدير للقائمين على هذا الملتقى السنوي الرائع، ملتقى نيويورك الكبرى لطب الأسنان، على هذا التكريم الرائع والذي هو نتاج 20 عاماً من التعاون والشراكة بين بلدنا الحبيب الإمارات وبين مدينة نيويورك لرفعة العِلْم والمعرفة واستمرارية التعليم والتي تعتبر أسس التطور في كافة القطاعات. ويعكس هذا التكريم الصداقة العميقة التي تجمع مؤتمر ومعرض إيدك دبي، كما يعكس التفاني والتحفيز الدائمين للعمل البنّاء والتعاون الفعّال في رفعة العلم والمعرفة."

وخلال التكريم قال سعادة السفير الدكتور عبدالسلام المدني: "خلال العشرين عاماً الماضية استطاع مؤتمر ومعرض إيدك دبي وملتقى نيويورك الكبرى لطب الأسنان من نشر العلم والمعرفة والفائدة لأكثر من 3.9 مليون طبيب أسنان وطلاب جامعات وأكاديميين وفنيين وشركات تعمل في منتجات طب الأسنان وصحة الفم من كافة أنحاء العالم، حيث بات ملتقى "إيدك دبي" بوصلة أطباء الأسنان من كافة انحاء العالم لإدراكهم حجم الفائدة الكبيرة من المشاركة في هذا الملتقى الضخم. وأنا فخور بهذا التكريم الذي يعكس جهود العاملين في كلا الملتقيين وروح العمل الجماعي التي ساهمت في تحقيق النجاحات. ونتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وسنواصل على الدوام بناء جسور التعاون لتحقيق المزيد من التقدم والإنجازات. شكراً لكم على هذا التكريم الرفيع، ونعاهدكم على مواصلة العمل المخلص والفعّال لتعزيز ريادتنا المشتركة في مجال طب الأسنان."

وأشار سعادة السفير الدكتور عبدالسلام المدني إلى أن مؤتمر ومعرض "إيدك دبي" يقدّم منصة طبية تجمع أبرز الباحثين والعلماء وأطباء وطلاب طب الأسنان لمناقشة وتقديم كل ما هو جديد من بحوث طبية وتقنية وعلمية واستعراض آخر الابتكارات الحديثة في مجال طب الأسنان وذلك بهدف رفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة عالياً وجعلها وجهة علمية عالمية في صناعة المعارض والمؤتمرات.

‎وأعرب القائمون على ملتقى نيويورك الكبرى لطب الأسنان عن فخرهم بالتعاون المشترك بين الفعاليتين، حيث قال الدكتور ريتشارد أوشرين، طبيب الأسنان والرئيس التنفيذي لملتقى نيويورك الكبرى لطب الأسنان: "نحن ندعم بعضنا من أجل رفعة التعليم وتبادل الخبرات، لقد كانت 20 عاماً من العطاء المتبادل بين الطرفين، ونحن نفخر بمشاركتنا الدائمة في معرض ومؤتمر "إيدك دبي" وفخورون بأن نكون جزءاً من هذا الحدث الضخم في منطقة الشرق الأوسط، حيث نلتقي هناك بأكبر عدد ممكن من أطباء الأسنان القادمين من كافة أنحاء العالم. وفي كل عام نرى الدعم الكبير والمبهر الذي تقدمه حكومة الامارات العربية المتحدة لمؤتمر ومعرض إيدك دبي مما جعله الأول على مستوى العالم في قطاع طب الأسنان."

‎من جانبه صرح الدكتور هاورد ليب، الرئيس السابق لملتقى نيويورك الكبرى لطب الأسنان وعضو المجلس الاستشاري والمساعد الخاص لعميد كلية طب الأسنان في نيويورك: "لازلت أستذكر المشاركة الأولى ل "إيدك دبي" في ملتقى نيويورك الكبرى لطب الأسنان عام 2004 والتي كانت بداية الشراكة الرائعة التي تجمعنا حالياً، ومنذ ذلك الحين وأنا أشهد تطور مؤتمر ومعرض "إيدك دبي" عاماً بعد عام بانبهار، فما استطاعت تحقيقه دبي من خلال "إيدك دبي" مبهر جداً، من حيث التنظيم والمشاركة والبرنامج العلمي والفعاليات والدول المشاركة، لقد أصبح المؤتمر الأهم في تخصص طب الأسنان، وكل عام نرى أعلام بلدان جديدة أضيفت لتعكس العالمية التي وصل إليها هذا الحدث."

‎احتفالات اليوم الوطني الإماراتي

‎هذا واحتفلت اللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض "إيدك دبي" أيضاً باليوم الوطني الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة في ملتقى نيويورك الكبرى لطب الأسنان، وهو الحدث الطبي الأكبر في مجال طب الأسنان في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك في احتفالات اليوم الوطني 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة الوفد الإماراتي المتمثل في القائمين على مؤتمر ومعرض "إيدك دبي"، وعدد من رؤساء الوفود الرسمية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة ملتقى نيويورك الكبرى لطب الأسنان.

‎وبارك المشاركون لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً بهذه المناسبة، وتمنّوا لهم دوام الأمن والأمان والتقدم والازدهار على كافة المستويات، كما أشادوا بالنهضة العمرانية والإنجازات التي تحققها دولة الإمارات في كافة المجالات الطبية والاجتماعية والعلمية والاقتصادية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات وسمو أولياء العهود الكرام.

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-انتهى-