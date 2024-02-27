دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: افتتح سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، فعاليات النسخة العشرين من "معرض IPS للعقار"، الذي يستمر على مدار 3 أيام حتى ال 29 من فبراير الجاري بمشاركة 125 عارض محلي وعالمي، لتبادل الخبرات واستعراض أحدث المشاريع وأكثر الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها القطاع العقاري.

وأكّد سعادة المهندس مروان بن غليطة أهميّة الحدث ضمن أجندة الفعاليات السنوية في دبي باعتباره يجسّد المكانة العالميّة التي تتمتع بها الإمارة على خريطة العقار الدولية ووجهة مفضّلة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وقال: "تلتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي في إتاحة الفرص الاستثنائيّة أمام روّاد القطاع العقاري من المستثمرين والمطورين والوسطاء تماشياً مع رؤيتها الاستراتيجيّة الرامية إلى توفير نموذج عقاري ريادي وبيئة حاضنة للابتكار العقاري وبنية تحتيّة رقميّة فريدة. إنّ الإرث الكبير لمعرض العقارات الدولي والممتد على مدار 20 عاماً جعل منه حدثاً مشهوداً له عالمياً ومُلتقى لأبرز العارضين الذين يلتقون على منصّة واحدة لتقديم الرؤى وأحدث الاتجاهات الحالية والمستقبليّة في صناعة العقارات العالميّة."

وقال داوود الشيزاوي رئيس معرض IPS للعقار: “يعد معرض IPS للعقار "المنصة الاستثنائية لعرض مشاريع العقارات المحلية والعالمية في المنطقة والشرق الأوسط" والتي نجحت على مدار عشرين عامًا، بجمع العارضين والمتخصصين والخبراء والعاملين في مجال العقارات، ما يسهم في تطوير ونمو صناعة العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تعد إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، وينسجم مع خطة دبي الحضرية 2040 في أن تكون المدينة الأفضل للحياة في العالم، ويواكب الجهود العالمية لمواجهة التحديات الملحة مثل تغير المناخ والتوسع الحضري."

وشهد الحدث مشاركة كبار المطورين العقاريين على المستوى المحلي والعالمي إلى جانب مشاركة متميزة من دول مجلس التعاون الخليجي، أبرزهم بنك الإمارات دبي الوطني، الشريك المصرفي للمعرض، والمدينة المستدامة (يتي) – عُمان الشريك الاستراتيجي للمعرض، ومؤسسة الإمارات العقارية (ERES)، وكارلتون وشركاه العقارية، وشركة الراسخون للعقارات، والهيئة العامة للعقار ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان - السعودية، والشركة المتحدة للتنمية - قطر، وياس للتطوير العقاري - البحرين، وشركة سوا المتحدة – الكويت، وهيئة الإسكان الدفاعية – الباكستان، وشركة ماغنوليا لتنمية الجودة (MQDC) تايلاند، وشركتي فيلسويس يونايتد القابضة و PH1 World Developers من الفلبين، واستثمر في موريشيوس، وكنسينغتون – قبرص.

وبهذه المناسبة، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يعكس التعاون بين بنك الإمارات دبي الوطني الشريك المصرفي الرسمي للمعرض، التزامنا بتعزيز القطاع العقاري من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة وخدمة متميزة للعملاء. كما يسعدنا أن نساهم في نجاح فعاليات دورة هذا العام من المعرض، وخلق فرص لا مثيل لها للتعاون والتواصل والاستثمار".

واستعرض المشاركون من العارضين مشاريعهم أمام المستثمرين المحليين والدوليين، ما يسهم في توسعة نطاق وصولهم إلى أسواق جديدة. ويعكس هذا التعاون بين المطورين والمستثمرين أهمية مثل هذه المعارض في تشكيل المشهد العقاري الديناميكي.

وتجول سعادة المهندس مروان بن غليطة يرافقه عدد من الحضور في أرجاء المعرض، واطلعوا على أجنحة عدد من المؤسسات والجهات والشركات المشاركة والتي استعرضت خدماتها ومشاريعها وتجاربها وأبرز الفرص الاستثمارية التي توفرها، ما دور قطاع العقارات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية العالمية.

يفتح المعرض أبوابه يوميًا للزوار من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 6 مساءً (قاعة رقم 7و8).

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