أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي بتخصيص 20 منحة دراسية شاملة لـ 20 طالبا وطالبة من المتفوقين في الصف الثاني عشر خلال العام الدراسي 2023 -2024 لوضعهم على طريق المستقبل والإبداع والتميّز لمواصلة دراستهم في إحدى مقرات جامعة أبوظبي، المؤسسة العريقة التي تطرح نحو 50 برنامج دراسي معتمد محلياً ودُولياً في تخصصات حيوية في أبوظبي والعين ودبي.

ومن أبرز التخصصات المطروحة خلال الفصل الدراسي المقبل بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات، وهندسة تكنولوجيا المعلومات، وهندسة أمن الفضاء الإلكتروني وهندسة الحاسوب –الذكاء الاصطناعي، والهندسة الكهربائية –الروبوتات والأتمتة وعلم الوراثة الجزيئية والطبية والهندسة الطبية والحيوية، والميكاترونيكس الصناعية، بالإضافة إلى مسارات في تحليلات البيانات الضخمة ومسار تطوير تطبيقات الويب/الهواتف الذكية ضمن برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات، ومسار الأمن السيبراني، ومسار تطوير الألعاب ضمن برنامج بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات، ومسار تكنولوجيا المياه ضمن بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية.

وتمثل هذه المنحة التي يقدمها سموه منذ عام 2009 مبادرة وطنية بارزة تفتح آفاق التميز والإبداع أمام الطلبة المتميزين وتشجعهم على استكمال دراستهم الجامعية.

وأكد سعادة الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي على أهمية هذه المبادرة التي يقدمها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ودورها في تشجيع الطلبة على بذل الجهد في الاستذكار والتحصيل الدراسي. كما نجحت هذه المنحة في تعزيز مناخ التنافس الشريف بين طلبة الثاني عشر بحيث يتمكن كل منهم من نيل شرف الحصول على هذه المنحة والتي تفتح أمامهم آفاق المستقبل وتتيح لمن تنطبق عليهم المعايير الالتحاق بأحد التخصصات العلمية المرموقة بجامعة أبوظبي وهي تخصصات تشمل مختلف المجالات التنموية في العلوم الهندسية والإدارة والبيئة وتقنية المعلومات والحاسب الآلي واللغات والقانون والإعلام والعلوم الصحية وغيرها من التخصصات التي تستهدف رفد سوق العمل بكوادر وطنية متخصصة تلبي متطلبات أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030 وتلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة للخمسين المقبلة.

وقال بن حرمل أن إستراتيجية تطوير المسيرة الأكاديمية لجامعة أبوظبي انطلقت من رصد احتياجات سوق العمل في إمارة أبوظبي واستشراف مستقبل القوى العاملة التي ستلتحق بالمؤسسات التنموية المختلفة ومن هنا فقد تركزت إستراتيجية الجامعة على تأهيل كوادرها من الخريجين والخريجات للانطلاق نحو اقتصاد المعرفة واكتساب المهارات التي تؤهل كل منهم للإسهام بصورة فاعلة في مجتمع المعرفة وترجمة توجيهات قيادتنا الرشيدة في هذا الصدد.

من جانبه حث البروفيسور غسان عواد مدير جامعة أبوظبي الطلاب والطالبات على المحافظة على تفوقهم واهتمامهم بتنظيم أوقات الدراسة للحفاظ على المعدلات المطلوبة طوال الأربع أعوام لاستمرار المنحة بعد السنة الأولى، حيث يجب أن يتلزم الطالب بالحصول على معدل تراكمي GPA لا يقل عن 3.70 خلال الفصل الدراسي، وأن يكون الطالب مسجلاً في ما لا يقل عن 12 ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد، باستثناء الفصلين الشتوي والصيفي، مشيراً إلى أنه يمكن للطلبة الأوائل التواصل مع الجامعة للاستفادة من منحة سموه وفقاً للمعايير المحددة.

يذكر ان جامعة أبوظبي حاصلة على الاعتماد الأكاديمي من هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية في كاليفورنيا، وتُصنف جامعة أبوظبي كأفضل جامعة لتميز التدريس في دولة الإمارات وضمن أفضل 3 جامعات في الدولة وفق تصنيف التايمز للتعليم العالي.

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