تحتفل الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بمرور عقدين من الريادة و التميز في مجال الطيران الخاص

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تفخر شركة رويال جت، الرائدة عالمياً في مجال الطيران الخاص المتميز، بمرور عشرين عاما على تأسيسها في عام 2003 والاحتفاء بما آلة اليه الان من إنجازات لتصبح اليوم واحدة من الشركات الرائدة في قطاع الطيران العالم.

بفضل أسطول طائراتها المكون من 11 طائرة بوينغ وطاقم العمل والمكون من أكثر من 500 موظف متخصص. بالإضافة الى صالات الاستقبال الحائزة على جوائز عالمية. حظيت شركة رويال جت بولاء عملائها من جميع أنحاء العالم والذي يتطلعون باستمرار للحصول على أعلى مستويات الخدمة والراحة.

يتميز أسطول شركة رويال جت بمقصورات حديثة وواسعة ومجهزة بأحدث التقنيات، بما في ذلك شبكة واي فاي عالية السرعة ومقاعد مسطحة تسمح بالاستلقاء. كما لطائرات بوينغ بزنس جت التابعة للشركة ان تقطع مسافة تصل إلى 5,000 ميل بحري دون توقف، مما يجعلها مثالية للسفر عبر القارات. ويضم أسطولها العديد من الطائرات المتخصصة بما في ذلك طائرة مجهزة للإخلاء الطبي وطائرة بوينج 777 المخصصة لكبار الشخصيات.

بالإضافة إلى أسطول الطائرات ذو المستوى العالمي، تدير شركة رويال جت في مطار زايد الدولي قاعدة عملياتها الثابتة والحائزة على جوائز عالمية والتي تم تجديدها مؤخرًا لتوفير مستوى عالٍ من الرفاهية، هذا وتتميز صالة كبار الشخصيات بفخامتها حيث تم تصميمها خصيصاً لتوفير أجواء استثنائية، هادئة ومتميزة لضيوفها من خلال دراسة شاملة لكل التفاصيل بدقة من التصميم إلى الألوان والإضاءة والصوت وحتى الرائحة، لتعزيز تجربة مثالية عبر شركة رويال جت.

وتعليقًا على الذكرى السنوية العشرين للشركة، صرح السيد/ محمد حسين أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة رويال جت:” يسرنا الاحتفال بهذه المناسبة المميزة مع جميع العاملين في شركة رويال جت. الذين نشكرهم على ولائهم وتفانيهم وعملهم الدؤوب. كما نود تقديم خالص الامتنان والشكر لعملائنا على ثقتهم في خدماتنا وولائهم المستمر خلال العقدين الماضيين. ونتطلع إلى العشرين عامًا القادمة بطموح أكبر وبمواصلة السعي لنكون الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الطيران الخاص ".

بعض المراحل الرئيسية في تاريخ شركة رويال جت:

في عام 2008، أصبحت شركة رويال جت أول مشغل طائرات خاص في العالم يحصل على شهادة السلامة التشغيلية الدولية المرموقة IOSA.

في الفترة بين عام 2007 و عام 2014، تم اختيار شركة رويال جت "أفضل شركة تأجير طائرات خاصة في الشرق الأوسط" في حفل توزيع جوائز السفر العالمية.

في عام 2018 إلى 2021 لأربع سنوات متتالية، استمرت رويال جت بالحصول على لقب "أفضل شركة تأجير طائرات خاصة" ضمن حفل توزيع جوائز السفر العالمية.

في عام 2022 و2023 و2024، حصلت رويال جت على جائزة “قاعدة العمليات الثابتة لهذا العام" لثلاث سنوات متتالية ضمن حفل جوائز إنجاز الطيران. Top of Form

Bottom of Form

ومع احتفال شركة رويال جت بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسها، فإنها تتطلع إلى الالتزام بتقديم أعلى مستويات الخدمة والسلامة والرفاهية لعملائها في جميع أنحاء العالم.

للاستعلام أكثر عن الحجز: لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

الموقع الإلكتروني: https://www.royaljetgroup.com/

البريد الإلكتروني: info@royaljetgroup.com

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن شركة رويال جت

شركة رويال جت للطيران الخاص التابعة لإمارة أبوظبي، هي شركة رائدة على مستوى قطاع الطيران الخاص العالمي المتميز ويرأس مجلس إدارتها معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان.

يقع المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل بشكل أساسي من خلال قاعدة العمليات الثابتة / صالة كبار الشخصيات في مطار زايد الدولي وتحمل الشركة وموظفوها شهادات وتراخيص متعددة صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة السلطة وهيئة الطيران المدني في سان مارينو.

من خلال كياناتها في أبو ظبي وبرمودا، تمتلك و / أو تشغل رويال جت 12طائرة بوينج بيزنس جت و 3 طائرات بومباردييه جلوبال 5000/6000 ، وتقدم خدمات إدارة الطائرات وتأجير الطائرات ورحلات الإجلاء الطبي، وخدمات قاعدة العمليات الثابتة وخدمات صيانة الطائرات وإصلاحها، وخدمات اقتناء الطائرات والتخلص منها، واستشارات الطيران لكبار الشخصيات.

رويال جت هي عضو مؤسس في جمعية طيران رجال الأعمال في لشرق الأوسط وعضو في العديد من اتحادات الطيران الأخرى، كما أن العمليات الجوية والأرضية معتمدة من قبل المجلس الدولي لطيران الأعمال وتحت برنامج ويفرن وينجمان. وعملياتها الثابتة هي أيضًا عضو في شبكة إير إيليت الرائدة في الصناعة.

تفتخر رويال جت بكونها الفائز في جائزة " أفضل شركة طيران خاص بالعالم " وبالعديد من جوائز السفر العالمية السنوية وقد فازت قاعدة عملياتها الثابتة بالعديد من الجوائز لمرافقها وخدماتها المتميزة.

https://www.royaljetgroup.com/

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على:

Aurora ‘The’ Agency

زينة شبيب

zeina@auroraadvertising.ae