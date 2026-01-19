دبي، الإمارات العربية المتحدة،: تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وذلك من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

يعد معرض "ويتيكس" أحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، وأكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستدامة وإزالة الكربون والتنقل الأخضر والهيدروجين الأخضر والمدن المستدامة والقطاعات ذات الصلة.

وقد حققت الدورة السابعة والعشرون من المعرض نجاحاً كبيراً بمشاركة 3,100 شركة وأكثر من 50,000 زائر من مختلف أنحاء العالم. واستقطب المعرض، الذي امتد على مساحة 95,000 متر مربع، 68 مؤسسة راعية و18 من الشركاء والجمعيات الداعمة. ونظمت هيئة كهرباء ومياه دبي وعدد من رعاة وشركاء معرض "ويتيكس" 114 ندوة متخصصة، شارك فيها عدد كبير من الخبراء والمختصين من كبرى الشركات المحلية والعالمية. إضافة إلى ذلك تضمن المعرض "منطقة الوفود" المخصصة لتعزيز التواصل والتعاون بين الشركات المحلية والعالمية المشاركة في المعرض من جهة وكبرى الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وشهد المعرض أيضاً توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات وعقد العديد من اللقاءات بين الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمستثمرين عبر خدمة لقاءات الأعمال (B2B) وخدمة الاجتماعات بين الشركات والجهات الحكومية (B2G).

ومن خلال منطقة التنقل الأخضر، ركز "ويتيكس" على استثمار أحدث ابتكارات الهيدروجين والوقود منخفض الكربون أو الخالي من الكربون وآخر مستجدات الذكاء الاصطناعي لتوفير حلول مبتكرة تسهم في تحفيز اقتناء المركبات الكهربائية وتطوير البنى التحتية والمشاريع ومحطات الشحن. إلى جانب ذلك، سلطت "منطقة الصحة والسلامة" الضوء على دور الابتكار والتقنيات والتعليم وتوطيد التعاون في إحداث تغيير إيجابي جذري في صحة وسلامة الأفراد والمؤسسات وتعزيز الرفاهية النفسية.

كما شهد "ويتيكس" 2025 توسعاً في مجال استثمار الطائرات بدون طيار والشبكات الذكية والذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن واستدامة الطاقة والمياه، ودفع مسيرة التحول الرقمي، وتطوير البنى التحتية المرنة.

يوفر المعرض فرصة فريدة للشركات والمستثمرين والزوار للتعرف إلى أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي من شأنها تسريع عجلة العمل المناخي، إضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في الأسواق المحلية والإقليمية والوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصنّاع القرار.

يوفر المعرض فرصة فريدة للشركات والمستثمرين والزوار للتعرف إلى أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي من شأنها تسريع عجلة العمل المناخي، إضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في الأسواق المحلية والإقليمية والوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصنّاع القرار.

تنظم الهيئة، الدورة الثامنة والعشرون من معرض ويتيكس من 20 - 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

