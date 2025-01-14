يعرض أحدث الآلات والتقنيات والابتكارات في صناعة الصلب

يستقبل زوراه حتى 16 يناير ويتضمن مسابقة لخبراء اللحام

تشارك فيه كبرى شركات صناعات الفولاذ من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة والصين

الشارقة، افتتح الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الـ 20 من معرض الفولاذ والصلب "ستيل فاب 2025"، الحدث الأضخم في قطاع الأعمال المعدنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من "غرفة تجارة وصناعة الشارقة" على مدى 4 أيام بمشاركة أكثر من 600 علامة تجارية محلية وعالمية و350 عارضًا من 33 دولة يعرضون أحدث ما أنتجته شركاتهم من التقنيات المستخدمة في تشكيل الفولاذ والصناعات المعدنية.

وتجول الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي في أرجاء المعرض، والتقى خلال جولته مع عدد من العارضين وممثلي الشركات والأجنحة الأجنبية والمحلية المشاركة، واستمع منهم إلى شرح حول المنتجات والتقنيات المستخدمة في صناعة الصلب والحديد، واطلع على نماذج من أحدث الابتكارات التي تزخر بها صناعة المعادن، والتقدم التكنولوجي في هذا المجال.

رافق الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي خلال الجولة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة وإكسبو الشارقة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وعدد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات الرسمية وممثلي قطاع صناعة الحديد والصلب.

منصة رائدة

وأشاد الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي عقب الجولة بنجاح الشارقة في استقطاب مختلف الدول للمشاركة في المعارض النوعية وبقدرة مركز إكسبو الشارقة على جذب عارضين عالميين جدد في مجال صناعة الحديد والصلب، والذين يمثل لهم المعرض منصة رائدة للتوسع وتطوير أعمالهم والوصول إلى مختلف أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أهمية هذا الحدث الذي يشكل فرصة متميزة للمصنعين المحليين على مستوى الدولة وإمارة الشارقة التي تمتلك أكثر القطاعات الصناعية استدامة، للاستفادة من الخبرات والتجارب التي يستعرضها الحدث، والتي تسهم أيضاً في تمكين الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتروج في الوقت نفسه لبيئة الأعمال الصناعية المثلى التي تمتلكها الشارقة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، مثمناً جهود غرفة الشارقة وإكسبو الشارقة للارتقاء بمكانة هذا المعرض الذي تتعزز أهميته ودوره الحيوي على خارطة الفعاليات العالمية المتخصصة في هذا القطاع.

حدث استراتيجي

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس اهتمام غرفة الشارقة بدعم قطاع الصناعات المعدنية التي تعد من ركائز النمو الاقتصادي وتشكل القاعدة الصلبة التي تنطلق منها مختلف الصناعات التحويلية والبنى التحتية، مشيرًا إلى أن التوسع السنوي لمعرض الفولاذ والصلب يجعل منه حدثًا استراتيجيًا يعزز مكانة الدولة على الخارطة الصناعية ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال ما يوفره المعرض من بيئة خصبة لتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية بين كبار المصنعين والموردين والمستثمرين والخبراء في هذا المجال الصناعي الحيوي، ومن هنا يأتي التزام الغرفة بدعم المعرض وقطاع صناع الصلب عامةً في إطار التوجه الاستراتيجي في الإمارات لتطوير القطاع الصناعي الذي نجح في رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بنسبة 57%، بفضل الرؤية الطموحة للإمارات ومبادراتها الهادفة إلى تحقيق الريادة الصناعية ضمن "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات".

مرور عقدين على انطلاق المعرض

من جهته أشار سعادة سيف محمد المدفع إلى النجاحات التي حققها معرض ستيل فاب مع مرور عقدين على انطلاقه كواحد من أهم الفعاليات الصناعية المتخصصة في المنطقة وشاهدًا على النمو الصناعي الذي حققته إمارة الشارقة ودولة الإمارات، شهد خلالها المعرض تطورًا لافتًا حيث بدأ في نسخته الأولى بمشاركة 48 عارضًا آنذاك وتوسع في مساحة العرض واستقطاب المشاركين في مختلف النسخ حتى وصل إلى مئات العلامات التجارية المحلية والعالمية ومئات العارضين وكبار رواد الصناعة وخبراء الصلب والفولاذ وآلاف الزوار، مشيراً إلى أن معرض "ستيل فاب" استطاع أن يجمع بين الشركات المصنعة والموردين والخبراء في قطاع الصلب والمعدات المعدنية، مما يجعله منصة عالمية ونقطة التقاء رئيسية للابتكار والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

مشاركة عالمية

ويستقطب الحدث نخبة من كبار صناعة الصلب العالمية، من عدة دول من أبرزها بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، الولايات المتحدة، الصين، هولندا، والهند، بالإضافة إلى شركات محلية وإقليمية رائدة في مجال ابتكار تقنيات الحديد والصلب، ويعد بوابة للتوسع في أسواق الحديد والصلب الإماراتية والإقليمية، مما يتيح للشركات فرصة عقد الصفقات، وبناء الشراكات، وتبادل الخبرات مع أهم المنتجين والموردين العالميين، بالإضافة إلى البقاء على اطلاع بآخر التوجهات في هذه الصناعة الحيوية.

ويوفر المعرض منصة مثالية لشركات الحديد والصلب للتواصل والتعاون وعرض ابتكاراتهم عقد الصفقات، وتبادل الخبرات مع نظرائهم من مختلف أنحاء العالم، كما يسلط الضوء على أحدث التطورات في صناعة الفولاذ، ويساعد الشركات المحلية على تعزيز تنافسيتها في السوق.

مسابقة اللحام وعرض لأحدث الآلات

ويشهد "ستيل فاب 2025" عروضًا حية لأحدث الآلات والتقنيات في مجال الحديد والصلب، بالإضافة إلى مسابقة اللحام السنوية المصاحبة للمعرض الذي يمكّن الزوار من استكشاف مجموعة واسعة من الآلات والمعدات المتطورة في مجال الصناعات المعدنية، بما في ذلك أحدث تقنيات اللحام والقص وقطع المعادن بالليزر وتصنيع الأنابيب، وإعداد الألواح المعدنية، ويفتح الحدث أبوابه للزوار في مركز إكسبو الشارقة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

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