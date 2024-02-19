دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جمهورية ليتوانيا عن مشاركتها في معرض الخليج للأغذية "جلفود 2024"، حيث تشارك 20 شركة ليتوانية من كبرى الشركات المتخصصة في صناعة الأغذية والمشروبات في أكبر معرض سنوي للأغذية والمشروبات في العالم، والذي تنقعد فعالياته بين 19 – 23 فبراير الجاري في مركز دبي التجاي العالمي.

ويقود معالي "فيتينس تومكوس"، نائب وزير الزراعة في ليتوانيا وفداً رفيع المستوى من البلد الأوروبي إلى دبي من أجل المشاركة في معرض "جلفود" واستعراض الحلول المبتكرة لصناعة الأغذية الليتوانية.

وبهذه المناسبة، قال معاليه: "فخورون بتقديم مجموعة واسعة من السلع الغذائية الليتوانية في معرض جلفود 2024. حيث سيعزز هذا المعرض فرصنا للتعريف بالمنتجات الغذائية الليتوانية وتوسيع نطاق انتشارها في مختلف البلدان العربية والأسواق العالمية الأخرى. حيث تعتبر الصناعات الزراعية والغذائية من القطاعات الاقتصادية الرئيسية بالنسبة لليتوانيا، والتي تتمتع بتقاليد عريقة في مجال الانتاج وارتفاع معدلات التصدير".

وبلغت قيمة صادرات الأغذية الزراعية من جمهورية ليتوانيا إلى الإمارات 16.1 مليون يورو في عام 2023، بزيادة ملحوظة قدرها 5.4 % مقارنة بالعام الذي قبله، حسبما أعلنه البلد البلطيقي قبل المشاركة في معرض جلفود 2024.

وتابع معاليه: "يتم تصدير المنتجات الغذائية الزراعية الليتوانية إلى نحو 160 دولة، حيث تصل إلى ثلاثة أرباع الأسواق العالمية. وتتمتع ليتوانيا بإمكانيات كبيرة في مجال توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية مُنتجة بالطرق المستدامة إلى الأسواق العالمية. كما أن ارتفاع حجم الطلب على المنتجات العضوية شجع ليتوانيا على التركيز على الزراعة العضوية. واليوم، فإن 8.1 % من الأراضي الزراعية في ليتوانيا حاصلة على شهادة اعتماد الزراعة العضوية، ومن المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى 13 % بحلول العام 2027".

ومن جانبه، قال "ساروناس سيليسيس"، مدير منظمة "ليت فود" LitFOOD، وكالة ترويج الصادرات الغذائية الليتوانية، إن "المنتجات الغذائية الليتوانية معروفة باستخدامها لمصادر نظيفة حيث يتم استخدام حلول وتقنيات مستدامة ومتطورة في عمليات انتاج الأغذية الزراعية لدينا. ومع وضع الاستدامة في الاعتبار، يحرص مزارعونا ومنتجو الأغذية لدينا بشكل متزايد على نشر التقنيات التي من شأنها أن تجعل أنشطة الزراعة وإنتاج الأغذية أكثر استدامة ومراعاةً للبيئة. حيث يستخدم منتجو الأغذية لدينا تقنيات متطورة مثل التجفيف بالتجميد، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والزراعة العمودية لإنتاج منتجات غنية بالعناصر الغذائية تتمتع بمجموعة واسعة من المزايا، بما في ذلك إمكانية التخصيص، ومدة الصلاحية الطويلة، والأثر البيئي المنخفض".

وبحسب الأرقام الصادرة عن وكالة ترويج الصادرات الغذائية الليتوانية LitFood، تستحوذ الإمارات على نسبة 29.3 % من إجمالي صادرات ليتوانيا من المنتجات الغذائية غير الزراعية. وتشمل قائمة تلك المنتجات الحليب المركز والكريمة (29.2 %)، والجبن وخثارة اللبن (10.4 %)، ومشروب الشعير الخالي من الكحول (9.9 %) والسمك (3.9 %) والحبوب المعالجة (3.2 %).

وأشار "سيليسيس" إلى أن "المنتجات المزروعة والمصنوعة في ليتوانيا تلبي أعلى معايير الجودة العالمية. نحن نركز بقوة على سلامة وجودة عمليات إنتاج الأغذية من أجل توفير منتجات نوعية للمستهلكين".

وتشتهر ليتوانيا في الغالب حول العالم بكونها مجتمع ناشئ مزدهر، حيث تضم البلاد أكثر من 700 شركة ولديها اهتمام كبير بالبيانات المفتوحة وبتعزيز التعاون بين الباحثين ورواد الأعمال. وتتميز ليتوانيا التي يقل عدد سكانها عن 3 ملايين نسمة بسجل حافل بالانجازات المبتكرة، بدءاً من اختراع أحد أكبر أجهزة الليزر العلمية في العالم إلى بناء الأقمار الصناعية النانوية ووصولاً إلى ابتكار أول جرّار مصنوع في ليتوانيا يعمل بالطاقة المأخوذة من روث البقر.

وتقع ليتوانيا في أوروبا الشمالية، وتتمتع بمناخ معتدل وملائم جداً لزراعة المحاصيل ذات الجودة العالية وبكميات ضخمة. وتفتخر ليتوانيا بالهواء النظيف، حيث تغطي الغابات أكثر من ثلث أراضيها، وتتميز بعدد منخفض نسبياً من مشاريع الصناعات الثقيلة مما يعزز من جودة هوائها. وإضافة لذلك، تحتوي البلاد على كميات هائلة من موارد المياه الجوفية والآبار الارتوازية والخالية تماماً من آثار الأنشطة البشرية.

وتجتمع المزايا الطبيعية للبلاد مع قوتها التكنولوجية لتفتح الباب أمام إمكانات لا حصر لها في قطاع الزراعة وإنتاج الأغذية. حيث تستخدم الشركات الليتوانية التقنيات المتطورة مثل حلول تكنولوجيا المعلومات لرصد نمو المحاصيل، والتجفيف بالتجميد والطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى جانب تطوير التكنولوجيا الزراعية والبنية المستدامة للأغذية العضوية "SOFA"، مع الاعتماد في ذات الوقت على الأغذية العضوية الموسمية لإنتاج مواد غذائية صحية ومغذية. وعليه، تُعد ليتوانيا شريكاً مثالياً للبلدان التي تتطلع لتنويع مصادرها من منتجات الأغذية الزراعية والسلع الاستهلاكية سريعة التصريف المبتكرة والصحية.

ومن بين الشركات الليتوانية الـ 20 المشاركة في "جلفود"، تبرز شركة Amber Pasta باعتبارها أكبر مُنتج للباستا في ليتوانيا. وإضافة لذلك، تشارك كل من Naujasis Nevėžis و Cerera Foods المتخصصتين في تصنيع حبوب الإفطار في المعرض، حيث تصدّر الأخيرة 92 % من إنتاجها إلى 43 دولة حول العالم. وتُعد المصنع سريع النمو Varėnos Pienelis، ومنتج التوابل Daumantai LT ومنتج الحلويات الصحية GOLSKI LT من بين كبرى الشركات الليتوانية الحاضرة في المعرض. كما تقدم ليتوانيا شركة CHAZZ، الشركة الوحيدة في العالم المصنّعة لرقائق البطاطس المخصصة للبالغين فقط.

ومن بين الشركات الليتوانية الأخرى المشاركة في معرض جلفود "Groward Group"، مُنتج البيض الرائد في ليتوانيا، و"Kauno Grūdai" الشركة الرائدة في قطاع الزراعة، بجانب شركات إنتاج ألبان مبتكرة مثل Svalya (من Pieno Zvaigzdes)، وLitamilk و Marijampoles Pieno Konservai و Vilvi Group، وعملاق معالجة الحبوب Malesena، و Pergale شركة صناعة حلويات الشوكولاته الرائدة، وشركتي Svencionys Herbal Factory و 7IN – 7 Levos Namai المتخصصتين في تصنيع المشروبات العشبية، وشركة Super Garden التي طرحت تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد للأغذية.

ومن الوجبات الوظيفية المبتكرة إلى المشروبات الغازية اللذيذة، ، تقدم ليتوانيا رحلة للذواقة لا مثيل لها. وتؤكد مشاركة ليتوانيا في معرض "جلفود 2024" التزام البلاد بتقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة للسوق الإماراتية.

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