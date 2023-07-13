الإمارات تتصدر القائمة بنسبة 55% لكونها مقر 11 شركة في التصنيف.

تهيمن الأردنيات على القائمة بواقع 4 مؤسِّسات.

الإمارات العربية المتحدة، دبي، تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطورها بوصفها مركزًا يحتضن المؤسِّسات ورائدات الأعمال الملهمات صاحبات الرؤى، اللاتي أشعلن ثورة تكنولوجية في المنطقة، وفي هذا السياق تكشف فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية "20 سيدة صنعن علامات تجارية تكنولوجية شرق أوسطية" لعام 2023. لم تنشئ رائدات الأعمال هؤلاء شركات قوية تعمل في مجال التكنولوجيا فحسب، بل قمن أيضًا بدفع حدود الإبداع والابتكار والتأثير في القطاعات اللاتي يعملن بها.

تم اختيار المؤسِّسات الـ20 المصنفات ضمن القائمة من بين مجموعة واسعة من رائدات الأعمال، نظرًا إلى التأثير الكبير الذي حققنه من خلال إنجازاتهن الاستثنائية التي جذبت المستثمرين والمستهلكين، ونجاحهن في تأمين جولات التمويل وتحقيق الإيرادات. قامت فوربس الشرق الأوسط بتقييم شامل لكفاءاتهن الريادية، عبر قياس قدرتهن على خلق التأثير في قطاعات متنوعة كالتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وتكنولوجيا العقارات، وغيرها. وقد تم تصنيفهن اعتمادًا على عدة معايير، منها: حجم التمويل المجمع، بالإضافة إلى الإبداع، والابتكار، والتأثير، والإيرادات.

وتتصدر الإمارات قائمة العام لكونها مقر 11 شركة في التصنيف، تليها مصر بـ3 شركات، والسعودية بشركتين. وتهيمن الأردنيات على القائمة بـ4 مؤسِّسات، تليهن مؤسِّسات من مصر وبريطانيا وتركيا، بواقع سيدتي أعمال لكل منها. ويذكر أن 15 علامة تجارية في التصنيف شارك في تأسيسها مؤسسون آخرون.

وتدير 4 من السيدات المصنفات في المراكز الخمسة الأولى شركاتهن في الإمارات. وللعام الثاني على التوالي تتصدر ريتا هوانغ زهين، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة (iMile)، التصنيف. وخلال الفترة من عـام 2018 إلى عام 2023، توسعت الشركة إلى 14 دولة، أحدثها بولندا وأستراليا في عام 2023. في حين حلّت منى عطايا ولينا خليل من شركة (Mumzworld) في المركز الثاني، تليهما في المركز الثالث ديريا باران، الشريكة المؤسسة لشركة (RedSea). وتعد منصة (PRYPCO) لخدمات الإيجار الآن والدفع لاحقًا، التي أنشأتها أميرة سجواني، أحدث شركة تكنولوجيا تم تأسيسها بين شركات القائمة.

أقوى 5 سيدات صنعن علامات تجارية تكنولوجية شرق أوسطية لعام 2023:

1- ريتا هوانغ زهين

العلامة التجارية: iMile

القطاع: الخدمات اللوجستية

تاريخ التأسيس: 2017

الجنسية: صينية

المقر الرئيسي: الإمارات

2- منى عطايا ولينا خليل

العلامة التجارية: Mumzworld

القطاع: التجارة الإلكترونية

تاريخ التأسيس: 2011

الجنسية: فلسطينية، بريطانية

المقر الرئيسي: الإمارات

3- ديريا باران

العلامة التجارية: RedSea

القطاع: التقنية الزراعية

تاريخ التأسيس: 2018

الجنسية: تركية

المقر الرئيسي: السعودية

4- نور سليمان

العلامة التجارية: Cartlow

القطاع: الخدمات اللوجستية العكسية

تاريخ التأسيس: 2019

الجنسية: إسبانية

المقر الرئيسي: الإمارات

5- إيوانا أنجيليداكي

العلامة التجارية: InstaShop

القطاع: التجارة الإلكترونية

تاريخ التأسيس: 2015

الجنسية: يونانية

المقر الرئيسي: الإمارات

للاطلاع على القائمة الكاملة "20 سيدة صنعن علامات تجارية تكنولوجية شرق أوسطية لعام 2023" يرجى الضغط هنا.

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