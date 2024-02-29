الافتتاح الجديد يشكل أول المتاجر المتجاورة للعلامتين الشقيقتين خارج الولايات المتحدة وثاني متاجرهما في المملكة العربية السعودية

التوسع في المملكة يأتي بعد تسجيل العلامتين نمواً قياسياً بنسبة 27% منذ إطلاقهما في عام 2022 في الرياض

المملكة العربية السعودية، جدة: أعلنت ماجد الفطيم لايف ستايل، الشركة الرائدة في مجال نمط الحياة ضمن قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الافتتاح الكبير لمتجرَي كريت آند باريل و سي بي 2 في رد سي مول في جدة، حيث يشكلان أول المتاجر المتجاورة للعلامتَين الشقيقتَين خارج الولايات المتحدة. ويوفر المتجران مجموعات ديناميكية مُختارة ومُنسقة بعناية لتلبية أذواق وتفضيلات سكان جدة، بما فيها قطع أثاث داخلية وخارجية، وأدوات المائدة، وأدوات المطبخ، والديكور، والاكسسوارات، والسجاد، ومستلزمات السرير والاستحمام، من إبداع أشهر المصممين من مختلف أنحاء العالم.

ويشكل الافتتاح الجديد ثاني متاجر علامتَي كريت آند باريل و سي بي 2 في المملكة العربية السعودية، بعد نجاح متجرَيهما في الرياض، واللذين حققا نمواً بنسبة 27% منذ افتتاحهما في عام 2022. ويأتي التوسع في المنطقة استمراراً لمسار النمو التصاعدي الذي بدأ مع الشراكة بين العلامتَين وماجد الفطيم لايف ستايل، والتي عُقدت في عام 2017 وتتضمن ثلاثة متاجر لعلامة كريت آند باريل وأول متجر لعلامة سي بي2 على مستوى المنطقة في الإمارات العربية المتحدة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فهد غانم، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم لايف ستايل:

"يسعدنا افتتاح ثاني متاجر كريت آند باريل و سي بي 2 في المملكة العربية السعودية، وتوفير منتجات عالمية الطراز لسكان جدة. وتمثل هذه الخطوة إنجازاً مهماً في رحلتنا، حيث نسعى باستمرار لتحسين فئة المنتجات المنزلية في المنطقة. ويؤكد افتتاح المتجران الجديدان التزامنا بالتوسع في المملكة، لضمان إمكانية وصول عملائنا في السعودية إلى علامات عالمية وأحدث التصميمات".

وتشتهر كريت آند باريل عالمياً بقطع الأثاث العصرية والأقمشة المميزة وأدوات المطبخ والديكورات المنزلية، حيث توفر مجموعات مرغوبة، تتضمن شراكات تصميم حصرية مع جيك آرنولد وليان فورد وأثينا كالديرون ومولي باز. ويتضمن المتجر الجديد في جدة، بمساحة 1400 متر مربع، مساحة كريت آند كيدز الخاصة بالأطفال، والتي تستعرض ديكورات وألعاب وأثاث واكسسوارات ومستلزمات السرير والاستحمام المصممة للأحبة الصغار.

وتدعو علامة سي بي 2، الوجهة العصرية للتصاميم الفريدة والعملية، العملاء لاستكشاف مجموعات تتضمن قطعاً مميزة بالتعاون مع مصممين مشاهير، من بينهم جيانفرانكو فراتيني ولوسون فينينج، فضلاً عن تشكيلات موسمية وحصرية للعلامة، من إبداع كوكبة من المصممين من مختلف أنحاء العالم. ويوفر متجر سي بي 2 في جدة، بمساحته البالغة 630 متر مربع، مجموعة فريدة من قطع الأثاث والديكور التي يمكن انتقاءها ومطابقتها بما يتناسب مع مختلف الأذواق.

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، يسلط المتجران الضوء على مجموعات مثالية للترفيه والهدايا والتزيين خلال الشهر الكريم. وتضفي مجموعة متنوعة من أثاث غرف المعيشة والطعام من كريت آند باريل والديكورات المميزة وأدوات المائدة وأفكار الهدايا من سي بي 2 مزيداً من البهجة على الموسم الرمضاني.

وبهذا الصدد، قالت سارة سوليفان، المديرة الأولى للعمليات الدولية في شركة كريت آند باريل القابضة:

"يسرنا أن نشهد نمواً في الطلب على علامتنا في المنطقة، بالتزامن مع احتفالنا بالافتتاح الكبير لمتجرَي كريت آند باريل و سي بي 2 في جدة، مما يشكل دليلاً على الشراكة الناجحة مع ماجد الفطيم لايف ستايل. ونتطلع لتوفير مساحات ملهمة لسكان جدة، وعقد شراكات حصرية، وإرساء حضور علامتنا في نسيج المجتمع. وتشكل هذه الخطوة استمراراً لالتزامنا في إثراء حياة الناس من خلال تصميمات عالمية وحلول ديكور منزلي استثنائية".

ويمكن للعملاء في جدة الاستفادة من خدمات التصميم داخل المتجرَين الجديدَين، من خلال مكتب التصميم (The Design Desk) في كريت آند باريل وقسم التصميمات الداخلية (Interiors) في سي بي 2. وتتيح هذه الخدمة المخصصة الاستفادة من آراء خبراء، فضلاً عن تخطيط المساحات والاطلاع على عروض ثلاثية الأبعاد للغرف، مما يتيح للعملاء استلهام الأفكار لمطابقة المنتجات واختيار الألوان والأنماط بكل سهولة.

كما توفر كريت آند باريل وسي بي 2 إمكانية التسوق على الإنترنت من خلال منصات محلية، حيث أطلقت العلامتان هذه الميزة في عامَي 2021 و2022 على التوالي. ولضمان تجربة تسوق سلسة ومتعددة القنوات، تقدم العلامتان خدمة توصيل سريعة، والتجميع في منازل العملاء، وتتبع الطلبات، وخيارات اشترِ الآن، وادفع لاحقاً المرنة.

لمزيد من المعلومات حول المتاجر وتشكيلات المنتجات، يرجى زيارة www.crateandbarrel.me/sa و www.cb2.sa.

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