تحت شعار مطابخ بيوتنا خضراء

أشادت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات اعمال عجمان، بالتطورات المتلاحقة والابتكارات التي يشهدها قطاع الزراعة المنزلية والزراعة المائية على مستوى الدولة ومدى دعم القيادة الرشيدة للقطاع الزراعي بشكل عام، وأكدت ان مجلس سيدات اعمال عجمان يسعى إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بالأمن الغذائي والمائي وتوجيه المجتمع من أفراد ومؤسسات إلى الاستفادة من تقنيات الزراعة الحديثة من خلال مبادرة "ازرع واحصد" الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية و تمكين السيدات بشكل خاص من الاستفادة من الزراعة المنزلية والتوجه نحو الاستثمار في المشاريع الزراعية وتعزيز المساهمة في توفير الأغذية الصحية وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي بشكل عام.

جاء ذلك خلال الورشة التدريبية الثانية بعنوان "نقض العود 2" بتنظيم مجلس سيدات اعمال عجمان وبحضور مجموعة من ربات البيوت وصاحبات الاعمال للتعرف على أساسيات الزراعة المنزلية وتقنيات الزراعية المائية والعمودية الحديثة ضمن مبادرة "ازرع واحصد" التابعة للمجلس.

قدمت الورشة في مركز عجمان لريادة الأعمال الدكتورة سلطانة عثمان استشارية علاج نفسي وأسري وصاحبة "مزرعة ماما للزراعة المستدامة"، بحيث تهدف الورشة إلى توفير فرصة لمشاركة المعرفة والخبرات بين النساء في مجال الزراعة المنزلية وتعزيز التعلم المشترك.

وقدمت الدكتورة سلطانة عثمان، مجموعة من الممارسات الزراعية الناجحة المعتمدة في "مزرعة ماما"، وشرحت للحضور خطوات الزراعة المنزلية وخاصة النباتات الورقية سريعة الانتاج ومنها "النعناع، الزعتر البري، الريحان وغيرها من النباتات"، كما قدمت للحضور كيفية تحويل الزراعة المنزلية إلى مشروع استثماري ذو عائد مجزي من خلال زيادة الرقعة الزراعية واستخدام البيوت البلاستيكية والزراعة المائية والعمودية.

هذا وأكدت الدكتورة آمنة خليفة، ان مبادرة ازرع واحصد تفتح أبوابها للسيدات الراغبات في البدء بتنفيذ مشاريع زراعية، مؤكدة أن مجلس سيدات اعمال عجمان يمتلك قاعدة واسعة من المؤسسات المعنية بالانتاج الزراعي لتسهيل تنفيذ المشاريع الزراعية لعضوات المجلس وكذلك توفير دراسات الجدوى والتدريب المناسب على ايدي الخبراء والمختصين بالمجال الزراعي.

وفي ختام الورشة قامت الدكتورة آمنة خليفة بمنح الدكتورة سلطانة عثمان العضوية الفخرية للمجلس تقديراً لدورها الفعال ومساهمتها الايجابية في برامج ومبادرات مجلس سيدات اعمال عجمان، كما تم تكريم مركز الشارقة العالمي للطب الشمولي وبرنامج الجينوم الإماراتي على مشاركتهما الفاعلة خلال الورشة التدريبية بمعرض توعوي للسيدات المشاركات وتقديم الفحوصات الطبية المجانية.

جدير بالذكر أن ورشة "نقض العود 1" وجهت لموظفي وموظفات الجهات والدوائر الحكومية ومجموعة من سيدات الأعمال عضوات المجلس.

#بياناتحكومية

- انتهى -

