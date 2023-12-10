مسقط: مواصِلةُ دورها في دعم الشباب والأنشطة الرياضية المميزة، الوطنية للتمويل – شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان-، تبرز دورها الفاعل بدعم بطولة تحدي الوادي 2، وهي من أبرز فعاليات هواة القيادة في الطرق الوعرة في سلطنة عُمان، والتي أُقيمت في وادي الخوض من أجل رفع مستوى التحدي والمغامرة. نظم الفعالية النادي العماني لفرق الدفع الرباعي، تحت رعاية ضيف الشرف العميد جمال بن سعيد الطائي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للسيارات. وبحضور الفاضل طارق الفارسي، الرئيس التنفيذي في الوطنية للتمويل.

شهدت النسخة الثانية من تحدي الوادي مشاركة عشاق القيادة في الطرق الوعرة من جميع أنحاء سلطنة عُمان، حيث قادوا مركباتهم ذات الدفع الرباعي من خلال عقبات قوية تشمل الصخور والمياه والمسارات الطينية، في عرض باهِر لمهاراتهم وفي جو يملؤه التنافس والتحدي. من خلال دعمها للفعاليات الرياضية المحلية، تسعى الوطنية للتمويل إلى تعزيز شغف الشباب العماني بالمغامرة والاستكشاف وتوجيه طاقاتهم لإبراز هواياتهم. يُتيح هذا التفاعل الاستراتيجي والبنّاء للشركة فرصة ثرية للتواصل مع المجتمع من عشاق السيارات، بالإضافة إلى دور الركن الخاص بالشركة للتعريف بمنتجات الوطنية للتمويل لزوار البطولة.

تولي الوطنية للتمويل اهتمامًا كبيرًا لاهتمامات وشغف عملائها ، من خلال تقديم مجموعة شاملة من خدمات التمويل المُبتكرة وبإجراءات سهلة وميسرة وموافقات سريعة بفترات سداد مرنة؛ تتواءم مع أسلوب حياة العملاء؛ لتمكينهم من الحصول على منتجات متنوعة منها تمويل السيارات أو تمويل السيارات المستعملة أو السلع الاستهلاكية المعمرة وغيرها، لضمان توفير خيار مالي يتناسب بشكل أفضل مع احتياجات العملاء وخططهم المستقبلية.

دعم الوطنية للتمويل لتحدي الوادي 2 يجسّد التزامها المتواصل بتقديم حلول تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة، بما في ذلك المغامرين وعشاق السيارات والأنشطة الرياضية المتعلقة بها. من خلال هذه التعاونات المثمرة، تشجع الشركة على تحقيق تطلعات الأفراد وتحقيق طموحاتهم، وتدعم الأنشطة التي تهدف إلى بناء المجتمع، وتعزز من مكانة الشركة كجهة تمويلية موثوقة.

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