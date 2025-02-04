أعلنت قطر للسياحة عن أبرز إنجازات منتصف موسم الرحلات البحرية 2024/2025، والتي تظهر تنامي مكانة دولة قطر كوجهة رئيسية للسياحة البحرية في منطقة الخليج.

وبحلول 20 يناير 2025، استقبلت قطر 53 باخرة سياحية، على متنها 191,944 زائرًا، ويشمل هذا العدد20,951 راكبًا قد استخدموا الدوحة كنقطة انطلاق لرحلاتهم البحرية.

وحتى الآن، استقبل الموسم ركابًا من ألمانيا في المقدمة بنسبة (30.2%)، تليها روسيا بـنسبة (10.8%) وإيطاليا بـنسبة (9.2%)، وتمثل الجنسيات العشر الأولى مجتمعة 69.2% من إجمالي عدد الركاب.

وقد شهد هذا الموسم إضافة أربع بواخر سياحية جديدة: "ريزورتس وورلد وان"، "إم إس سي يوربيا"، "سيليستيال جورني"، و"كوستا إزميرالدا". بالإضافة للباخرة "نرويجيان سكاي" المتوقع وصولها في 12 أبريل 2025. ومن المقرر أن تقوم الباخرة "كوستا إزميرالدا" التي تعد ثامن أكبر البواخر السياحية في العالم، بزيارة ميناء الدوحة عشر مرات خلال هذا الموسم، حاملةً على متنها نحو 82,000 راكب.

وصرح السيد عمر الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة في قطر للسياحة، قائلاً: " إن النمو المذهل لقطاع الرحلات البحرية في قطر يعد بمثابة شهادة على رؤيتنا الثاقبة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030. ومع تطلعنا لما تبقى من الموسم، فمن المتوقع وصول أكثر من 30 باخرة سياحية بحلول نهاية الموسم في أبريل 2025، على متنها حوالي 185,000 زائر مما يعكس تنامي مكانة الدوحة كوجهة رئيسية للرحلات البحرية، إلى جانب الشراكات القوية مع مشغلي الرحلات البحرية العالميين، كل ذلك يظهر الطلب المتزايد على عروض قطر الاستثنائية في مجال الرحلات البحرية. ومع استمرارنا في الاستثمار بالبنية التحتية الحديثة وتعزيز تجربة الزوار، يبقى التزامنا ثابتًا بوضع قطر كوجهة رئيسية للرحلات البحرية".

أصبح قطاع الرحلات البحرية ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للسياحة في قطر، محققًا نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث يتمتع ميناء الدوحة بموقع استراتيجي في قلب المدينة، مما يتيح للزوار الاستفادة القصوى من إقامتهم القصيرة، وذلك مع تواجد معالم سياحية بارزة مثل متحف قطر الوطني وسوق واقف على مقربة منه. وتعزز هذه التجربة محطة الرحلات البحرية الكبرى في ميناء الدوحة، التي تجمع بين الطراز المعماري العربي الكلاسيكي والمرافق الحديثة المتطورة، لتكون رمزًا لالتزام قطر بتقديم تجارب عالمية المستوى لزوار الرحلات البحرية.

وبينما تواصل قطر توسيع عروضها السياحية، تبقى الرحلات البحرية محركًا رئيسيًا لرؤية البلاد لتصبح وجهة عالمية المستوى.

نبذة عن قطر للسياحة

قطر للسياحة، الجهة المسؤولة عن التنظيم والنهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار. كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.

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