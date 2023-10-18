بمشاركة أكثر من 100 جامعة ومؤسسة تعليمية وأكاديمية محلية وعالمية

عرضاً لأحدث المُقررات الجامعية في تخصصات الطب والهندسة والإدارة

الشارقة، افتتح الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي في إمارة الشارقة، اليوم (الأربعاء) فعاليات النسخة الـ 19 من معرض التعليم الدولي، أحد أهم معارض الجامعات والتعليم العالي على مستوى الدولة والمنطقة والذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر الجاري.

وبعد قص الشريط، جال الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي في أرجاء المعرض والتقى عدداً من مسؤولي الجهات والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية، واستمع منهم إلى شرح حول أحدث البرامج الأكاديمية والتعليمية التي تستعرضها الكليات والجامعات ومعاهد التعليم العالي خلال المعرض الذي يشهد هذا العام مشاركة أكثر من 100 جامعة ومؤسسة تعليمية وأكاديمية من دولة الإمارات وكندا والولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين وفرنسا وجورجيا وماليزيا والهند.

ورافق الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي خلال الجولة، سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وإكسبو الشارقة، وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة.

النظم التعليمية الابتكارية

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس أن معرض التعليم الدولي أصبح أحد أهم حدث للتعليم في الدولة والمنطقة، لأنه يقدم النظم التعليمية الابتكارية المعرفية ذات التنافسية العالمية، وكونه يستهدف شريحة الشباب التي تعتبر القوى المستقبلية المحركة لسوق العمل ومشاريع التنمية، ويعتبر من الفعاليات التي تسهم بدور فاعل في مواكبة الازدهار غير المسبوق الذي يشهده قطاع التعليم العالي على مستوى المنطقة، وخاصة في دولة الإمارات التي تضع التعليم في صدارة أولوياتها، انطلاقاً من أهمية التعليم باعتباره أساس تطوير رأس المال البشري، وركيزة أساسية في ضمان استدامة مسيرة التنمية الشاملة القائم على المعرفة والابتكار.

وأشار سعادة العويس إلى أن معرض التعليم الدولي يعتبر من الفعاليات الرائدة التي تسهم بدور فاعل في تعزيز استدامة ريادة قطاع التعليم في الدولة، ولاسيما أنه أصبح المنصة الأبرز للمؤسسات التعليمية المحلية والإقليمية والدولية للتعريف ببرامجها والترويج لخدماتها التعليمية الرائدة، وكذلك للطلاب الذين يتطلعون لمتابعة دراساتهم العليا والتعرف على أحدث التخصصات الأكاديمية.

مشاركات دولية واسعة

من جانبه، أشار سعادة سيف محمد المدفع إلى أن تنظيم مركز إكسبو الشارقة لمعرض التعليم الدولي يأتي في إطار حرصه على المساهمة في دعم العملية التعليمية وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة للقطاع التعليمي في الدولة، مؤكداً أن المشاركة الواسعة من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والدولية في نسخة الـ 19 للمعرض، دليل على أهمية هذا الحدث على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، ونجاحه المتواصل في استقطاب المؤسسات التعليمية الرائدة في مكان واحد، ليشكل بذلك منصة لتبادل الخبرات والآراء بين كبار المؤسسات التعليمية والأكاديمية، إلى جانب دوره في إتاحة فرصة مثالية للطلاب الذين يبحثون عن أفضل فرص التعليم العالي، للالتقاء في مكان واحد مع ممثلي الجامعات والمعاهد، ومراكز التدريب العلمية المحلية والعالمية، ومعرفة ما تقدمه من تسهيلات ومناهج تعليمية متطورة لاختيار الأنسب، وبناء مستقبل تعليمي ومهني جيد.

فرص نوعية

ويوفّر المعرض، فرصاً نوعية لاختيار برامج التعليم العالي والحصول على المنح الدراسية والتعرف على متطلبات القبول في أهم الجامعات الوطنية والأجنبية، ومن أبرزها جامعة زايد، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة "RV"، وجامعة "بتروناس" للتكنولوجيا، وجامعة "ماكماستر"، جامعة "نوتنجهام"، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة، وغيرها.

ويُتيح المعرض، الذي يواصل استقبال زواره يوم الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، ويومي الجمعة والسبت من الساعة 3 ظهراً وحتى الساعة 9 مساءً، مجموعة من المُقررات الجامعية والدراسات العليا والمهنية في تخصصات مختلفة بدءاً من الطب والهندسة والإدارة، وصولاً إلى أحدث البرامج الدراسية التي تلائم هذا العصر، ويمكن للزوار التعرف على أبرز التخصصات المطلوبة في سوق العمل، إذ يسهم المعرض في تمكين الطلاب وتوجيههم نحو التخصصات التي تتوقع السوق أن تشهد طلباً متزايداً عليها.

#بياناتحكومية

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