دبي، الإمارات العربية المتحدة، في إطار رؤيتها واستراتيجيتها لتعزيز التفكير النقدي البناء بين أفراد المجتمع، تنظم مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، دوري الشطرنج الخاطف يوم 19 يوليو الجاري؛ وذلك احتفاءً باليوم العالمي للشطرنج، الذي يصادف 20 يوليو من كل عام. وتهدف هذه الفعالية إلى الجمع بين عالمي الشطرنج والقراءة، بما يدعم تعزيز المهارات الذهنية والثقافية للمشاركين.

وأكد الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، «نهدف من خلال هذه الفعاليات إلى توفير بيئة تعليمية ترفيهية تُثري العقول وتُشجع على التفكير النقدي والإبداعي، حيث يعد الشطرنج والقراءة أدوات قوية لتنمية المهارات الذهنية، ونحن فخورون باحتضان مثل هذه الأنشطة والفعاليات التي تجمع بين الترفيه والتعليم، تماشيا مع التزامنا الراسخ بتعزيز الثقافة والمعرفة بين أفراد المجتمع».

من جانبه، قال سعادة تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الشطرنج، «إنَّ بطولة الشطرنج الخاطف في مكتبة محمد بن راشد تأتي في إطار رؤية واستراتيجية الاتحاد المستدامة لتعزيز الأنشطة التي تسهم في تنمية المهارات الذهنية والإبداعية وتعزز من قدرتهم على التفكير العميق والتحليل الاستراتيجي»، مضيفا «تعكس هذه الخطوة التزامنا الراسخ بدعم المجتمع وتوفير منصات تفاعلية تتيح للأفراد تطوير قدراتهم العقلية والاستفادة من الشطرنج كوسيلة تعليمية وترفيهية».

وستشهد بطولة الشطرنج في مكتبة محمد بن راشد، مشاركة أكثر من 50 لاعب شطرنج من محبي القراءة، حيث سيتنافسون في نظام الجولات المتعددة على الفوز بمجموعة قيمة من الكتب المميزة، والتي تضم إصدارات حديثة في مجالات الأدب والعلوم والفنون.

وتدعو مكتبة محمد بن راشد، الجمهور من مختلف أفراد المجتمع إلى المشاركة أو حضور الدوري والاستمتاع بجولة مميزة بين أروقة مكتبنا، بالإضافة إلى التعرف على أبرز خدماتنا ومرافقنا والاطلاع على مجموعتنا الواسعة من الكتب والمصادر الرقمية، في تجربة ثقافية مميزة تجمع بين الترفيه والتثقيف.

لمزيد من المعلومات حول كيفية التسجيل يرجى زيارة الرابط: https://events.mbrl.ae/InternationalChessDay، ويمكن للراغبين في الحضور المجاني، زيارة الموقع الإلكتروني لمكتبة محمد بن راشد من خلال الرابط التالي: https://www.mbrl.ae/ar/ للتسجيل ومعرفة المزيد، ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة فعاليتنا القادمة.

نبذة عن مكتبة محمد بن راشد:

تأسست مكتبة محمد بن راشد، بموجب «قانون إنشاء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم لسنة 2016»، في إطار رؤية سموه لتطوير مجتمع المعرفة في إمارة دبي وكافة الإمارات بالدولة. لتصبح واحدة من أكثر المبادرات الثقافية والمعرفية الطموحة بالعالم العربي.

تهدف المكتبة إلى تحفيز الشغف بالمعرفة بين كافة الأفراد ولا سيما فئة الشباب، الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة، والحفاظ على الأدب والثقافة والإرث العربي، من خلال دعم وتشجيع القراءة والبحث والإبداع وريادة الأعمال، عبر الوصول المجاني إلى مجموعة متميزة من الكتب والمواد المعرفية الأخرى، إلى جانب تقديم خدمات معلوماتية عالية الجودة وإطلاق فعاليات ثقافية مميزة.

#بياناتحكومية

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