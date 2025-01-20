دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتخريج 18 منتسباً من مديري الإدارات في الدائرة ضمن "برنامج إعداد القيادات العقارية"، الذي نظمته الكلية مؤخراً، في خطوة تعكس التزام أراضي دبي المستمر بتطوير مهارات موظفيها وتعزيز كفاءتهم من خلال برامج تدريبية متخصصة تساهم في تحقيق المزيد من التميز والجودة في تقديم الخدمات للمتعاملين.

وقد شهد حفل التخريج، الذي أُقيم في مقرّ الدائرة، حضور سمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، رئيس دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسعادة المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام الدائرة، وسعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي – كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إلى جانب عدد من القيادات من الجهتين.

ويأتي "برنامج إعداد القيادات العقارية" كأحد ثمار اتفاقيّة الشراكة التي وقعها الطرفان في وقت سابق لترسيخ التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات، ويهدف إلى تعزيز القدرات القيادية للمشاركين وتزويدهم بأدوات عملية تمكنهم من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، إلى جانب التركيز على تمكينهم من فهم عميق لمفاهيم القيادة والإدارة الحديثة وتطبيقها بشكل عملي، بما يدعم قدرتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة.

وفي هذا السياق، صرّح سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطه قائلاً: "نحن فخورون بتخريج هذه الدفعة المتميزة من موظفينا، التي تمثل استثماراً مباشراً في رأس المال البشري المواطن، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد على أهمية تمكين الكفاءات الوطنية وإعدادها لتكون قادرة على قيادة المستقبل وصنع القرارات المؤثرة".

وأضاف: "إنّ التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية يؤكد التزامنا المستمر بتطوير شراكات استراتيجية تعزز من قدرات كوادرنا، وتدعم تحقيق أهدافنا المؤسسية الرامية إلى تعزيز التميز في جميع قطاعات العمل، بما يسهم في تقديم خدمات مبتكرة تواكب تطلعات المتعاملين وتلبي احتياجاتهم".

بدوره، قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "يسعدنا أن نتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لتطوير القطاع العقاري الذي يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، من خلال بناء قيادات رائدة قادرة على مواجهة التحديات واستثمار الفرص بشكل مبتكر ومستدام. ونؤكّد التزامنا بمواصلة الاستثمار بالكوادر الوطنية وتأهيل القيادات المستقبلية، لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع العقاري في الإمارة، وترسيخ مكانتها الريادية على المستوى العالمي".

وأضاف: "برنامج إعداد القيادات العقارية خطوة مهمة في مسيرتنا نحو بناء مستقبل أكثر استدامة وتميزاً لدبي ودولة الإمارات. ونتطلع إلى رؤية الأثر الإيجابي الذي سيُحدثه خريجو هذا البرنامج في القطاع العقاري وفي خدمة مجتمعنا".

ويجسّد هذا التعاون أهمية الاستثمار في تنمية المهارات القيادية وتعزيز الكفاءات الوطنية، باعتباره ركيزة أساسية لدعم مسيرة التطوير الشامل والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي. ويعكس هذا النهج رؤية إمارة دبي الطموحة في بناء كوادر قادرة على قيادة المستقبل وتحقيق الإنجازات التي تعزز مكانتها العالمية في مختلف المجالات.

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