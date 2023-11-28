القيمة الإجمالية للصفقات والاتفاقيات المبرمة خلال اليومين تتجاوز 2.6 مليار درهم

أبوظبي-الإمارات العربية المتحدة: شهد معرض أبوظبي الدولي للأغذية "أديف" في يومه الثاني عقد عدد من الصفقات التجارية الناجحة، والتي أسفرت عن إبرام صفقات واتفاقيات بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 1.8 مليار درهم إماراتي بين أبرز العلامات التجارية وشركات الأغذية والمشروبات من مختلف أنحاء العالم. ويضاف هذا المبلغ إلى ما قيمته 716 مليون درهم من الصفقات والاتفاقيات التي تمت في اليوم الأول، لتصل القيمة الإجمالية للصفقات والاتفاقيات المبرمة خلال اليومين إلى أكثر من 2.6 مليار درهم.

كما واصل المعرض الرائد في قطاع الأغذية والمشروبات استقطاب مشاركة واسعة من المشترين والبائعين المحتملين للمنتجات والتقنيات الغذائية المبتكرة من جميع أنحاء العالم.

ويسجل المعرض بدورته الثانية إقبالا كبيرا ومشاركة واسعة من أبرز العلامات التجارية والعارضين وقادة الصناعة، حيث شهد اليوم الثاني التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين العلامات التجارية والشركات الرائدة في الصناعات الغذائية من مختلف أنحاء العالم.

ووقعت شركة كابيتال للضيافة والخدمات لتابعة لمجموعة أدنيك 11 اتفاقية خلال اليوم الثاني بقيمة إجمالية تزيد عن 120 مليون درهم إماراتي. وحضر مراسم التوقيع أحمد شاكر، المدير التنفيذي لشركة كابيتال للضيافة والخدمات، وبحضور قادة الصناعة والمسؤولين الحكوميين وخبراء الأغذية والمشروبات من العلامات التجارية والشركات المحلية والإقليمية والدولية.

ومن جهته وقع سعادة سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ثلاث اتفاقيات عن الهيئة. كما وقعت شركة رويال هورايزون، والثمرات، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عدداً من الاتفاقيات مع الجهات الرئيسية في قطاع الغذاء والزراعة. وقعت شركة رويال هورايزون مذكرتي تفاهم مع شركة الجسار للعطور وشركة الرؤية المشتركة، فيما أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية اتفاقيات مع نادي أبوظبي الزراعي.

صالة المشترين المستضافين

شهدت صالة المشترين المستضافين بنسختها الثانية عقد عدد من الاجتماعات حيث تتيح هذه المساحة الحصرية للمشترين والبائعين فرصة التواصل وتكوين الشراكات وتعزيز العلاقات التجارية. واستضافت الصالة في اليوم الثاني آلاف الاجتماعات، التي نتج عنها مناقشة صفقات أولية بقيمة 112 مليون درهم.

وضمت قائمة المشترين الرئيسيين الذين استقبلتهم الصالة في اليوم الثاني عدداً من كبار المشترين الدوليين، من بينها مجموعة إل إس جي من تايلاند، ودوسيت تاني من القاهرة، وأزر صن القابضة، وشركة جملة ماركت. كما سجلت شركات الطيران حضوراً ملحوظاً في صالة المشترين، منها شركة بانكوك لتموين الطائرات والخطوط الجوية التايلاندية، مما يعكس اهتمام الشركات الدولية بالعمل مع البائعين الجدد الذين يستعرضون منتجاتهم وابتكاراتهم ضمن فعاليات المعرض.

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للمعرض في تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة بالفرص المتوفرة في السوق وبالمشترين المحتملين من خلال توفير منصة للتواصل وعرض المنتجات والخدمات، ويهدف المعرض من خلال هذه الجهود إلى دعم وتمكين الشركات الناشئة المحلية والإقليمية من الوصول إلى المشترين والبائعين المحتملين في صناعة الأغذية والمشروبات.

وبلغت القيمة الإجمالية للصفقات التي تمت مناقشاتها في اليوم الثاني إلى 1.9 مليار درهم إماراتي، مما يسلط الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه المعرض في جمع المشترين والبائعين للأغذية والمشروبات تحت مظلة واحدة وتسهيل فرص التواصل والأعمال التجارية فيما بينهم.

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