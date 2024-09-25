أصدرت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بالموافقة على طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين لـ 18 محامياً مواطناً جديداً، إلى جانب قبول طلب نقل محامي واحد إلى جدول المحامين غير المشتغلين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إذ اطلعت اللجنة على طلبات تجديد قيد لثلاثة محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد عن شهرين، كما اطلعت على شكوى ضد محام، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، فيما اطلعت على 7 طلبات للمحامين واتخذت بشأنهم القرارات اللازمة.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من، القاضي بوشعيب هجامي، رئيس محكمة استئناف العين، القاضي عاصم السعدني- محكمة أبوظبي التجارية، المستشار محمد ضويهر الكثيري - النيابة العامة، المحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء، مقرر اللجنة.

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