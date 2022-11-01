العين: نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة وبالشراكة مع الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان منافسات المناظرات العلمية بين الجامعات الوطنية والدولية المتواجدة في الدولة حول أهداف التنمية المستدامة خلال اليومين الماضيين في الحرم الجامعي بالعين. وشارك في المناظرات 18 فريقاً من 15 جامعة محلياً ودولياً و70 طالبا.

وأوضح الدكتور أحمد علي مراد - النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات بأن تنظيم هذه المناظرات تأتي ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية في دعم جهودها المختلفة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث تساهم هذه المناظرات العلمية البحثية على تشجيع العمل بروح الفريق الواحد،وأضاف " تساهم المناظرات في صقل المهارات الطلابية كالقدرة على العرض وغيرها من المهارات التي تعتمد على الحوار العلمي البناء والنقاش المتبادل الفعال والقدرة على إدارة الوقت بكفاءة عالية. كما وتهدف هذه المبادرة في تفعيل دور الطلبة والشباب الجامعي في إيجاد حلول عملية لتحديات عالمية من خلال هذه المناظرات العلمية.

وأشار بأن الدورة الأولى من المناظرات شهدت اقبالاً وتنافساً في المشاركة بين الجامعات مما يؤكد الأهمية الكبرى لموضوع المناظرات حيث أن هذه المناظرات تقيس المعارف العلمية المتصلة بأهداف التنمية المستدامة لدى طلبة الجامعات وبالتالي نشر الوعي بهذه الأهداف ليلعب الطالب الدور الأساسي في المساهمة بحلول متميزة وذات أثر فعال على المجتمع.

من جانبه أوضح ناصر المنصوري، نائب رئيس أول، الشؤون المؤسسية والاتصال في الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان: "نفخر بدعمنا لهذه المناظرات البناءة في خطوة تأتي بما ينسجم مع استراتيجيتنا الرامية إلى دعم قطاع التعليم باعتباره واحداً من المحركات الرئيسية لتعزيز استدامة النمو، ودعم الاقتصاد الوطني، وتطوير الكفاءات،

واكد التزام ضمان المتواصل بتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى رفد كفاءات المستقبل في الدولة بالمعارف والمهارات والخبرات اللازمة لتمكينهم من إحداث فرق ملموس والمساهمة في دعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إشراك طلاب الجامعات في هذه المناظرات وتمكينهم من المساهمة في مواجهة أبرز التحديات العالمية والتغلب عليها بصفتهم بناة المستقبل".

وفي نهاية اليوم الثالث، قام ممثلين من الجامعة و "ضمان" بتكريم الفرق الثلاثة الفائزة، حيث فاز بالمركز الأول الجامعة الأمريكية بدبي وحصل على جائزة مالية تقدر ب 20 ألف درهم، بينما حصلت كلية دبي الطبية للبنات على المركز الثاني وجائزة مالية وقدرها 15 ألف درهم، بينما حصل فريق جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية على المركز الثالث وجائزة مالية وقدرها 10 آلاف درهم.

ومن والجامعات المشاركة هي جامعة الإمارات العربية المتحدة، جامعة العين، جامعة أبوظبي، الجامعة الأمريكية في دبي، جامعة الخليج الطبية، كلية دبي الطبية للبنات، معهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم، كليات التقنية العليا، جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، جامعة أم القيوين، جامعة ميديلسيكس دبي، جامعة خليفة، جامعة عجمان، جامعة زايد، جامعة ولونغونغ دبي. وقد ضمت لجنة التحكيم أعضاء هيئة تدريس من جامعة الإمارات وجامعة العين وجامعة أبوظبي وشركة ايمرسون لخدمات الأتمتة. وخلال المناظرة، توجه لجنة التحكيم 3 أسئلة لأهداف مختلفة من أهداف التنمية المستدامة للفرق المتنافسة في كل دورة.

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