الفائز الأول في تحدي البرمجة حصل على جائزة مالية قدرها 50 ألف درهم

• المسار الأول للتحدي شهد مشاركة 142 متسابقا

• 33 متسابقا في المسار الثاني المعنى ببرمجة الطائرات بدون طيار



أبوظبي/أدنيك/ أعلنت وزارة الدفاع المنظمة لمسابقة تحدي البرمجة أسماء الفائزين بجوائز المسابقة والتي أطلقتها ضمن المبادرات الجديدة لمعرضي (يومكس وسيمتكس 2024) في دورتهما السادسة والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي في الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وقد شارك في منافسات مسابقة تحدي البرمجة 178 متسابقاً وحصل الفائز الأول على جائزة مالية قدرها 50 ألف درهم، وشارك في المسار الأول 142 متسابقا وتم تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل بدروع تقديرية لتعزيز روح المنافسة بين جميع المشاركين وفاز في هذا المسار كل من زايد حمد وناصر هلال الرواحي وأحمد علي الكتبي.

وشهد المسار الثاني مشاركة 36 متسابقا وتضمن مسابقة تحدي البرمجة للطائرات بدون طيار والذي جرى تنظميه عبر ثلاث مستويات مختلفة والمصمم لتقييم كفاءة المشاركين عبر العديد من التحديات المتقدمة على مدار ثلاثة أيام وفازت بالمركز الأول سلوى عمر عبدالله البريكي تلتها خديجة راشد محمد وفاز بالمركز الثالث عيسي حمد سالم

واستهدفت مسابقة تحدي البرمجة التي تنظمها وزارة الدفاع ومجموعة أدنيك، إلى بناء واكتشاف الكفاءات الوطنية في قطاعات البرمجة المتخصصة.

وباعتبارهم الفعاليات الوحيدة من نوعها على مستوى المنطقة المعنية بالأنظمة غير المأهولة والروبوتات وصناعات الذكاء الاصطناعي، شكل معرضي (يومكس وسيمتكس) المنصة المثالية لتقديم فرصة مثالية واستثنائية للمبرمجين الإماراتيين، لإظهار قدراتهم وإمكانياتهم مما يعزز من سمعة ومكانة الدولة في هذه المجالات الحيوية.

وقد وفرت تحديات البرمجة الفرصة للمشاركين لإثبات خبراتهم في تطوير البرمجيات وتصميم الأجهزة وتخطيط عمليات الطائرات بدون طيار بطريقة ممتعة وتنافسية للبقاء على اطلاع بأحدث التقنيات في هذه الصناعة.

وتضمنت المسابقات مسارين رئيسيين بهدف جذب الإماراتيين ذوي المهارات المتخصصة في مجموعة متنوعة من لغات البرمجة المتعددة، لعرض مهاراتهم في البرمجة في خمس مسابقات يومية أقيمت خلال معرضي (يومكس وسيمتكس 2024) عبر منصة تحدي البرمجة.

واستخدم المشاركون أحدث المعدات والمرافق للمسابقات لخلق جو احترافي وبيئة تنافسية لتجمع عالمي رائد للطائرات بدون طيار والروبوتات والمكونات والأنظمة غير المأهولة، وقد أعاد معرضي (يومكس وسيمتكس) في هذه الدورة التأكيد على تعزيز مكانتهما كمنصات أساسية للابتكار والنمو في قطاع الأنظمة غير المأهولة.

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-انتهي-