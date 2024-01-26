أحمد عبيد القصير: نحرص على أن تدعم مشروعاتنا رؤية الشارقة التي تؤكد على مبادئ المسؤولية والاستدامة

"مدينة الشارقة المستدامة" حققت مبيعات وحجوزات لـ42 وحدة سكنية بقيمة 102.5 مليون درهم

"أجوان" نجح بتحقيق مبيعات وحجوزات لـ32 وحدة سكنية قدرها 74.1 مليون درهم

الشارقة: أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن تحقيق مبيعات وحجوزات قدرها 177 مليون درهم في مشروعي "مدينة الشارقة المستدامة" و"أجوان" بخورفكان، خلال مشاركتها في معرض الشارقة العقاري "إيكرس 2024"، أحد أبرز المعارض المتخصصة بقطاع التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي شهد مبيعات تجاوزت 1.4 مليار درهم، على مدار أيامه الأربعة، في الفترة 17 - 20 يناير، في "مركز إكسبو الشارقة".

وبعد عرض المرحلة الرابعة من "مدينة الشارقة المستدامة"، المشروع المشترك بين "شروق" و"دايمند ديفيلوبرز" خلال فعاليات المعرض، تم بيع وحجز 42 وحدة سكنية بقيمة 102.5 مليون درهم، من تلك المرحلة، إلى جانب بيع وحجز 32 وحدة سكنية بقيمة 74.1 مليون درهماً من مشروع "أجوان" السكني الفاخر في خورفكان بالمنطقة الشرقية من إمارة الشارقة، لتشكل هذه الإنجازات دليلاً على استمرار هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) في تعزيز الجاذبية الاستثمارية العالمية لإمارة الشارقة من خلال مجموعة واسعة ومتنوعة من المشروعات الاستثنائية.

وبدأ مشروع "أجوان" بمبنيين سكنيين هما "الساحل" و"الجون"، وعند اكتمال المشروع سيتضمن 6 مبان تشمل 185 شقة سكنية، إلى جانب فندق خمس نجوم تديره مجموعة "ماريوت أتوغراف"، ومسبحين للكبار، ومسبح للأطفال، بالإضافة إلى واجهة مائية.

مشروعات "شروق".. توازن دقيق بين حاجاتنا وواجباتنا تجاه كوكبنا

وقال سعادة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): "إن كافة مشروعات الهيئة تستند لأعوام من البحوث وجمع البيانات وتحليلها لرسم خطط التطوير والتوسع، بما يضمن تجسيد مسؤوليتنا الكبيرة تجاه الإمارة التي تحتضن كافة مشروعاتنا، ونحرص على أن يدعم كل مشروع ننفذه رؤية الإمارة وطموح مجتمعها وترسيخ رسالتها التي تؤكد على مبادئ الاستثمار المسؤول والاستدامة الشاملة".

وأضاف: "تحقق مشروعات "شروق" دائماً التوازن الصحيح بين التطلعات والتكاليف، مع مراعاة احتياجات كوكبنا وحماية بيئتنا، ويسعدنا أن نرى اقبال المشترين في دولة الإمارات العربية المتحدة لرؤيتنا، وتنامي وعيهم ليس بالعائد على الاستثمار فحسب، وإنما بالعائد على البيئة".

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