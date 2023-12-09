الفعالية العائلية الاحتفالية تقام مجدداً هذا العام بنسختها الثانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظّم سكي دبي مجدداً وبناءً على طلب الجماهير سباق الجري المرح الاحتفالي الذي جذب أكثر من 175 مشاركاً من كافة مستويات اللياقة البدنية وأقيم في وقت سابق من اليوم.

وتضمّن السباق الذي جرى في حرارة تقلّ عن 4 درجات مئوية مسارين، الأول بطول 300 متر والثاني بطول كيلومتر واحد، وشمل ثلاث فئات من المتسابقين: الأطفال (من 5 إلى 9 أعوام)، والشباب (من 10 إلى 17 عامًا)، والكبار (من 18 إلى 70 عامًا). وتخلّل الحدث ظهور لسانتا كلوز الذي تولّى الإعلان عن بداية السباق. كما حصل المشاركون الذين ارتدوا الأزياء الاحتفالية على ميدالية تذكارية عند خط النهاية وعلى فرصة الفوز بجوائز عن فئة أفضل زيّ.

ويشكّل سباق الجري المرح الاحتفالي جزءاً من برنامج ونتر وندرلاند الذي تقدمه سكي دبي من 1 إلى 25 ديسمبر، ويشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة الموسمية الملائمة لكافة أفراد العائلة، بدءاً من لقاء سانتا وصولاً إلى تناول الفطور معه، ما يجعل سكي دبي الوجهة الأمثل لقضاء أعياد ممتعة.

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