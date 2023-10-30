المهرجان يسهم في تعزيز الاهتمام بالموروث الإماراتي وتعريف الأجيال به

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، يقام مهرجان الشيخ زايد 2023-2024 خلال الفترة من 17 نوفمبر 2023 وحتى 9 مارس 2024 بمنطقة الوثبة في أبوظبي.

ويشهد المهرجان، في نسخة هذا العام، عددا كبيرا من الفعاليات والأنشطة والمبادرات والبرامج، التي تستحدث لأول مرة في برنامجه، بما يعزز مكانته كملتقى عالمي للثقافات، وتلاقي الحضارات، وكوجهة أولى للترفيه في المنطقة، ويؤكد دوره في تعزيز الاهتمام بالتراث الإماراتي وإبرازه إقليميا وعالميا، ليبقى حاضرا ماثلا أمام الأجيال.

ويضم المهرجان قرية تراثية متكاملة؛ لإبراز أوجه التراث الشعبي متمثلة في الصناعات والحرف اليدوية التقليدية بكل ما تمثله من إبداع إنساني عريق، ويؤكد من خلال أنشطته الترفيهية والاجتماعية والثقافية اهتمامه بالأسر والعائلات والأطفال.

وتحظى نسخة المهرجان هذا العام بمشاركة كبيرة من الدول الشقيقة والصديقة، التي ستقدم خلال أيامه، العديد من أنشطتها وفنونها وبرامجها ومنتجاتها المميزة، إضافة إلى الفرق الشعبية الفنية التي ستقدم فنونها عبر أيامه الـ 114، فضلا عن مشاركة المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية المختلفة من خلال الأجنحة والمعارض المخصصة لها.

يشار إلى أن مهرجان الشيخ زايد، يعد واحداً من أكبر الفعاليات الثقافية والاجتماعية والترفيهية في المنطقة، ويجمع تحت مظلته المواطنين والمقيمين والزوار من جميع أنحاء العالم، لقضاء أوقات تجمع بين المتعة والترفيه والتثقيف.

ويضم المهرجان هذا العام برامج وفعاليات عديدة أخرى، ستكشف عنها اللجنة المنظمة تباعا وتشمل العديد من الأنشطة والمفاجآت.

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