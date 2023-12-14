دبي: صرح مجلس ترويج صادرات البلاستيك الهندي (PLEXCONCIL)، والذي يقود أحد أكبر مجموعة عمل بلغت 73 مصدراً في جناح الهند في معرض عرب بلاست 2023 في دبي، إن الهند تستورد منتجات بلاستيكية بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي من دولة الإمارات.

وقال قال هيمانت مينوتشا، رئيس مجلس ترويج صادرات البلاستيك الهندي (PLEXCONCIL):"استوردت منطقة الشرق الأوسط ما قيمته 38 مليار دولار أمريكي من المواد البلاستيكية في عام 2022، مع استحواذ الهند على حصة 4.7% (1.7 مليار دولار أمريكي). وتسلط هذه البيانات الضوء بوضوح على إمكانات النمو الهائلة للمواد البلاستيكية الهندية في المنطقة، وذلك باعتبارها الهيئة العليا لصناعة تصدير البلاستيك الهندية، ويلتزم مجلس ترويج صادرات البلاستيك الهندي (PLEXCONCIL) بدعم أعضائه للاستفادة من هذه الإمكانات، كما أشار "تعكس مشاركتنا في معرض عرب بلاست مع أكبر وفد لدينا على الإطلاق والذي يضم 73 مصدرًا هذا الالتزام".

وصرح مجلس ترويج صادرات البلاستيك الهندي (PLEXCONCIL): "إن التجارة الثنائية بين الهند والإمارات بلغت 85 مليار دولار أمريكي في الغترة ما بين 2022-2023. وفي حين تستورد الهند من المواد البلاستيكية من الإمارات العربية المتحدة (1.7 مليار دولار أمريكي) أكثر مما تصدره (580 مليون دولار أمريكي)، إلا أن هناك مجالاً كبيراً للنمو. وتشمل فئات الصادرات الرئيسية للهند المواد الخام البلاستيكية (39.2%)، والأغشية والصفائح البلاستيكية (13.6%)، والمنتجات الاستهلاكية والأدوات المنزلية (8.4%).

تشير مؤشرات البحث لمجلس ترويج صادرات البلاستيك الهندي (PLEXCONCIL) إلى أن إمكانات زيادة حجم الصادرات البلاستيكية بين الهند والإمارات تبلغ حوالي 5 مليارات دولار أمريكي.

تتوجد هيئة ترويج الصادرات في عرب بلاست لأنها تمثل فرصة فريدة للشركات الهندية لتوسيع المنطقة. تشترك الهند والإمارات في تاريخ طويل من العلاقات التجارية الناجحة، حيث تعد دولة الإمارات ثالث أكبر مستورد للمواد البلاستيكية الهندية. الموقع الاستراتيجي بين لدولة الإمارات يجعلها مركزاً للتجارة العالمية، مما يعزز بيئة التواصل التجارية النابضة بالحياة.

وقال سريباش داسموهاباترا، المدير التنفيذي مجلس ترويج صادرات البلاستيك الهندي (PLEXCONCIL): "لقد أدى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين الهند والإمارات إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوفير إطار عمل لتعزيز التعاون الاقتصادي، وإن هذه الاتفاقية التاريخية تسهل زيادة التعاون والشراكات الاقتصادية".

#بياناتشركات

-انتهى-