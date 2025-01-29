الشارقة، تجمع فعاليات الدورة الثامنة من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" 17 علامة محلية وعالمية متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال للمأكولات"، التي تعكس التميز في فن الطهي والإبداع الريادي، والتي تشهد المشاركة العالمية الأولى لشركات مثل Brooki Bakehouse وBKRY، بالإضافة إلى شراكات حصرية وقوائم طعام خاصة تم إعدادها حصرياً لدورة العام الجاري من المهرجان.

وتتيح هذه المنطقة للزوار فرصة المشاركة في ورش عمل متخصصة في عالم الطهي، تجمع الترفيه والتعليم، إلى جانب جلسات تفاعلية مع طهاة وخبراء في عالم النكهات، منهم خبراء مطعم Sagra Italian Pastificio، وهديل الخطيب، والشيف أحمد حلاوة، بالإضافة إلى عدد من الحوارات والنقاشات مع المتخصصين في قطاع الأغذية والمشروبات.

وتأتي منطقة "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال للمأكولات" ضمن 10 مناطق و5 منصات يخصصها المهرجان لتنظيم أكثر من 250 فعالية، منها 45 ورشة عمل، إلى جانب جلسات تفاعلية وخطابات ملهمة، وعروض موسيقية عالمية لفنانين مشهورين، في تجربة ملهمة وممتعة تعزز الإبداع والابتكار والتفاعل المجتمعي.

أفضل أطباق العالم في الشارقة

ويشهد "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال للمأكولات" أول مشاركة لـ Brooki Bakehouse، المخبز الاسترالي الذي يتابعه الملايين حول العالم على وسائل التواصل الاجتماعي، في الشارقة، حيث تقدم بروك بيلاماي، مؤسسة المخبز، نكهات عالمية لزوار المهرجان وتلهمهم في اليوم الافتتاحي من المهرجان من خلال حوار تقدمه على "منصة الإبداع والشباب" بعنوان "كيف أصبحتُ الخبازة المفضلة على الإنترنت"، وورشة عمل بعنوان "اخبز مع بروكي في الشارقة".

وللمرة الأولى في المهرجان، يشارك BKRY، المخبز الذي يتخذ من دبي مقراً والمعروف بالحلويات والكروسان المبتكر، وسيوفر تجربة شيقة لمحبي تذوق الطعام، كما تشارك Honestry، العلامة المتخصصة بالحلويات لأول مرة في المهرجان، وتقدم تجربة غنية لمحبي الطعام الصحي.

وفي تعاون فريد بين 3 Fils وKonbini وTemple Creamery، يقدم المهرجان مزيجاً من الإبداعات المستوحاة من فنون الطهي اليابانية والحلويات التقليدية، كما تجتمع النكهات التقليدية والمعاصرة في تعاون بين Mara، وMalik Al Sambosa، يتجسد بتقديم قائمة طعام حصرية خلال المهرجان، الذي يستضيف باقة متنوعة من المطاعم والمقاهي الأخرى.

ورش عمل وحوارات وخطابات

وتقدم "منطقة مهرجان الشارقة لريادة الأعمال للمأكولات" مجموعة من ورش العمل، منها ورشة عمل صناعة المعكرونة الايطالية "الباستا" يقدمها مطعم الباستا الايطالي Sagra Italian Pastificio، ودورة تدريبية لتحضير مشروبات "الماتشا" مع هديل الخطيب، وورشة عمل الكنافة مع الشيف أحمد حلاوة، كما تتوزع عدة حوارات وجلسات نقاشية على منصات المهرجان، ومنها "بناء إمبراطورية أغذية ومشروبات" مع الدكتور حمد العور، مؤسس High Joint، و"الارتقاء بحدود التميز في فن الطهي: قصة هوم بيكري" مع هند الملا، مؤسسة هوم بيكري، على "منصة المجتمع".

ومن الشركات الناشئة المبتكرة إلى أعلام فن الطهي، توفر "منطقة مهرجان الشارقة لريادة الأعمال للمأكولات" تجربة فريدة يقدم فيها كل بائع نكهة متميزة للزوار، وتشكل المنطقة احتفالاً بالحواس يستكمل رؤية المهرجان لتعزيز تجربة زواره من الذواقين الذين يحبون تجربة أطباق جديدة.

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