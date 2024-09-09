الشارقة، أعلن منتدى الشارقة للاستثمار عن قائمة شركاء ورعاة دورته السابعة، التي تضم 17 شريكاً من المؤسسات الحكومية والشركات الرائدة في القطاعات الاستثمارية والمالية والعقارية والتعليمية والإعلامية والاستدامة، وتقام يومي 18 و19 سبتمبر الجاري، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك لتحقيق أهداف ورؤية المنتدى في دعم مستقبل الاقتصادات الذكية.

ويجتمع في المنتدى، الذي يأتي تحت شعار "رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية"، نخبة من المستثمرين وصناع القرار وخبراء الاستثمار والاقتصاد وقادة قطاعات الأعمال من المنطقة والعالم، لمناقشة دور الاستثمارات ورؤوس الأموال في توجيه أنظمة الذكاء الاصطناعي نحو دعم النمو العالمي، وتعزيز الكفاءة والمرونة والشمول في الشركات والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية المتنوعة.

17 شريكاً من كبرى الشركات والمؤسسات

وتضم قائمة الشركاء والرعاة نخبة من كبرى الشركات والمؤسسات التي تعمل في قطاعات حيوية، حيث يحظى المنتدى بمجموعة من الشركاء الحكوميين، وهم: غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية ومدينة الشارقة للإعلام (شمس).

كما يلقى المنتدى دعم "بنك الاستثمار" كشريك للاستثمار"، إلى جانب الراعي البلاتيني المتمثل في بنك الشارقة، والراعي الذهبي، ويشمل كلاً من "أرادَ" للتطوير العقاري، وأصباغ ناشونال، ومجموعة من الرعاة الفضيين وهم: مصرف الإمارات للتنمية، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة "تراي ليف القابضة المحدودة"، وفاست للمقاولات.

أما المنطقة الحرة لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، فتساهم في المنتدى كشريك للابتكار. في حين يحظى الحدث بدعم مجموعة بيئة شريكاً للاستدامة، وكلية الأفق الجامعية شريكاً تعليمياً. مع شراكة إعلامية من مؤسسة خليج تايمز الإعلامية وموقع وتطبيق نبض الاخباري، وينضم مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات إلى شركاء المنتدى كشريك للضيافة، حيث يستضيف فعاليات المنتدى ويقدم كافة الخدمات اللوجستية.

عالم الاستثمار رهن بالعمل الجماعي

وفي تعليقه على الإعلان عن شركاء المنتدى في دورته السابعة، قال مروان صالح العجلة، المنسق العام للجنة منتدى الشارقة للاستثمار: "يأتي التعاون مع شركاء ورعاة منتدى الشارقة للاستثمار انطلاقاً من أن أي حدث اقتصادي ذي تأثير واسع لا يمكن أن يزدهر ويحقق أهدافه منفرداً دون شراكات استراتيجية. فمن خلال شركائنا الداعمين نسعى إلى توحيد الجهود، ومشاركة الخبرات، وتوسيع آفاق عالم الاستثمار، الذي أصبح أكثر من أي وقت مضى رهناً بالعمل الجماعي القائم على التواصل والتعارف والتكامل الفعال، للوصول إلى أهدافنا في تعزيز مكانة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة وجهة جاذبة للمستثمرين الذين يبحثون عن بيئة استثمارية قادرة على النمو والازدهار".

ويشهد منتدى الشارقة للاستثمار في دورته السابعة، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، برنامجاً حافلاً بالفعاليات المتنوعة، والتي تهدف إلى تمكين المستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، بمشاركة أكثر من 80 متحدثاً من نخبة الخبراء والقيادات الاقتصادية، حيث يقدم ورش عمل وجلسات حوارية وخطابات ملهمة، تضمن مشاركة التجارب والخبرات الناجحة، وتوفر فرصاً للتواصل والتفاعل بين المشاركين، مما يساهم في خلق أفكار جديدة وحلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية.

-انتهى-

#بياناتحكومية