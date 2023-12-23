دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار مسؤوليتها المجتمعية والتزامها بتعزيز سعادة كافة المعنيين، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي بطولة الكريكيت الثامنة لموردي الهيئة 2023، في نادي انسبورتز بمنطقة القوز في دبي، بمشاركة 17 فريقاً مؤسسياً.

وتلتزم الهيئة بترسيخ أواصر تواصلها مع شركائها وتعميق روح العمل بروح الفريق. كما تشجع الهيئة جميع أفراد المجتمع على جعل الرياضة نمط حياة، وجعل الأنشطة البدنية جزءاً أساسياً من حياتهم اليومية انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بأن تكون الرياضة جزءاً من ثقافة المجتمع الإماراتي المتنوع.

وأثنت الهيئة على إقبال الموردين المتزايد على الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تنظمها الهيئة، وحرصهم على الاستفادة من الفرص التي توفرها لشحذ طاقتهم، وتحفيز المنافسة الإيجابية، وتوطيد العلاقات الأخوية.

#بياناتحكومية

-انتهى-