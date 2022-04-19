التكنولوجيا تساعد المطارات على الارتقاء بعناصر الأمن والسلامة والكفاءة

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كبار المسؤولين في دولة الإمارات يلقون كلمات في المنصة التي طال انتظارها

مطارات دبي تستقبل 55.1 مليون مسافر في العام 2022

دبي: تركز الدورة التاسعة لمنتدى قادة المطارات العالمية، المزمع تنظيمها في دبي بالتزامن مع معرض المطارات في الفترة من 17 ولغاية 19 مايو، على سرعة التعافي لحجم الحركة الجوية على المستويين المحلي والعالمي. وقال مجلس المطارات العالمي الذي يمثل 1950 مطاراً في 185 بلداً أن مطار دبي الدولي، الذي يعتبر المطار الأكثر ازدحاماً في العالم لجهة المسافرين الدوليين، سيستقبل 55.1 مليون مسافر في العام 2022.

وسوف تشهد أعمال منتدى قادة المطارات العالمية 2022 الذي يتم تنظيمه بالتزامن مع أعمال الدورة الحادية والعشرين لمعرض المطارات إلى جانب مؤتمر أمن مطارات الشرق الأوسط ومنتدى مراقبة الحركة الجوية والجمعية العمومية لمنظمة نساء في الطيران، قيام خبراء ومسؤولين مرموقين عبر أربع جلسات سيتم تنظيمها في مركز دبي التجاري الدولي بمناقشة مجموعة من القضايا المتنوعة بالغة الأهمية تتناول الابتكار والتطوير في المطارات، وإدارة الحركة الجوية، واستدامة المطارات وأمن المطارات.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة راعي معرض المطارات : "لقد وفر معرض المطارات والفعاليات المتزامنة معه على مدار العقدين الماضيين منصات لتطوير أجندة الطيران بشكل أكبر، حيث يعتمد تحول الطيران على التكنولوجيا، ما يساعد على تعزيز مستويات السلامة والصحة والأمن والكفاءة في عمليات المطارات وشركات الطيران حول العالم. وقد كانت دبي سباقة في تبني التكنولوجيا بهدف تمكين تسريع عودة الطيران إلى مستوياته السابقة."

وسوف يتحدث المتحاورون في جلسة الابتكار والتطوير في المطارات حول اعتماد البيانات والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس للاتصالات والروبوتيات لتحقيق تجربة أفضل للمسافرين، والتطورات على صعيد التنقل المتكامل والآلي والكهربائي في بيئة المطارات، والابتكارات في التصميم والبيئة المحيطة والعمليات بوصفها عنصر أساسي في استراتيجية تطوير المطارات، والتنقل الجوي الحضري المستقبلي، فيما سيتناول المتحدثون في جلسة إدارة الحركة الجوية مسألة الجمع بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المجال الجوي، وبناء سماء رقمية لمواجهة التحديات المستقبلية التي تواجه إدارة الحركة الجوية، وحماية المجال الجوي من اقتحام الطائرات دون طيار ونقاط الضعف الأخرى، إضافة إلى المستوى الرابع من نظام توجيه ومراقبة الحركة السطحية المتقدمة.

وبدورها، ستتناول جلسة استدامة المطارات مواضيع ذات صلة باستدامة المراكز الضخمة، والابتكارات والتكنولوجيات التي تساعد المطارات على أن تصبح صديقة للبيئة، ومساهمة الاستدامة في تحسين تجربة المسافرين والشراكة في النظام البيئي الأوسع لسلطات المدينة والنقل، وتلبية شركات الطيران والمجتمعات للأهداف البيئية.

وسيتحدث الخبراء في جلسة أمن المطارات حول تطوير ضبط ذكي وشامل لكامل البنية التحتية للمطارات لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية، ودور التكنولوجيات التعطيلية المتقدمة كالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والواقع الافتراضي والروبوتات والبيانات في تعزيز المرونة وبناء تعاون بين أصحاب المصلحة لضمان سلامة ورضا المسافرين، وكيف يمكن لمبادرات السفر الذكي أن تسهم في تحسين إدارة الأمن.

ويمثل معرض المطارات والفعاليات المتزامنة معه، والذي يتلقى الدعم من هيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة دبي لمشاريع المطارات الهندسية ومؤسسة مطارات دبي ووكالة دبي الوطنية للسفر الجوي، قوة دافعة من شأنها جعل هذه الصناعة تخرج أقوى في أعقاب جائحة فيروس كورونا. وكانت الأزمة قد دفعت إلى استيعاب أسرع للتكنولوجيات وإلى تغييرات طويلة الأجل على صعيد البنية التحتية للمطارات. وسوف يوفر منتدى قادة المطارات العالمية 2022 فرصاً موسعة لجهة التشبيك التجاري والمهني، وتجربة تعلم لا مثيل لها، علاوة على الحصول على نظرة عامة حول التطورات والابتكارات التقنية وأهم محركات التغيير .

وقال فراس أبو لطيف، مدير المعرض في شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض المنظمة لمعرض المطارات: "إن تعزيز المعرفة يدعم الاستدامة المستمرة لهذه الصناعة ويساعد على مواجهة التحديات المستقبلية الناشئة عن الوتيرة المذهلة للتحول. وكالعادة، سيوفر منتدى قادة المطارات العالمية نافذة رائعة من الفرص تمكن المهنيين وصانعي القرار من معرفة إلى أين يتجه الطيران وما هي طرق النجاح التي تنتظره، وعلى المطارات أن تكون مستعدة تماماً لفترة الازدهار القادمة، وسيساعد المنتدى النظام البيئي بأكمله من خلال توفير الأفكار."

وسوف يشهد منتدى قادة المطارات العالمية مشاركة العديد من المتحدثين من دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيهم معالي اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وإبراهيم أهلي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، ومحمد فيصل الدوسري مدير إدارة أول الملاحة الجوية والمطارات في الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعارف الجناحي مدير إدارة الهندسة الأمنية في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، وراميش سيدامبي المدير التنفيذي للعمليات في سوق دبي الحرة بمطار دبي الدولي، وتشارلز يامين مدير جودة الأمن والامتثال والتميّز في طيران الإمارات، وكاشف خالد المدير الإقليمي لمطارات إفريقيا والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

ومن بين المتحدثين من الشرق الأوسط وأوروبا وأماكن أخرى من العالم في منتدى قادة المطارات العالمية 2022، كل من محمد أحمد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة السعودية، وأيمن أبو عباة نائب الرئيس لشؤون العمليات بمطار الرياض، والدكتور عمر قدوحه رئيس مصلحة سلامة الطيران في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان، ورائد الإدريسي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية، وتوم اسكولا نائب رئيس شركة باناسونيك لإلكترونيات الطيران، وجاك خرياتي الرئيس التجاري لمنطقة لشرق الأوسط في شركة إيجيس، وروبرت باول نائب الرئيس لشؤون الخدمات الفنية في وكالة دبي الوطنية للسفر الجوي، وبول براون الرئيس التنفيذي لهيئة مطار جاكسون البلدي، ومارك غرين رئيس دعم خدمات الملاحة الجوية في المؤسسة العالمية لخدمات الملاحة الجوية، وديفيد ايه شومار نائب الرئيس لشؤون الأمن المدني في مؤسسة ساب لإدارة الحركة الجوية، وفابيو غامبا المدير العام لنقابة خدمات المطارات.

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